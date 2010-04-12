Додано: Вів 13 лис, 2018 22:41

kmk написав: Т.е. снижать цены не положено, даже если нефть -20%? Т.е. снижать цены не положено, даже если нефть -20%?

Антимонопольный жуёт сопли,не положено своих трогать,пусть торгуют с рентабельностью 20%,а чё жалко?По аналогии с крылатыми фразами:чем больший товар по обороту,тем больше наваристость,это ответ на петросянщину,что такой себе бедняк Косюк получает ярдные дотации из бюджета,причём регулярно в последние годы.В чёрные кассы предвыборных штабов конечно настоятельно будут рекомендовать сделать "пожертвования",это да,у нас же идут реформы,вы просто их не видите)))Во всём мире продажа бензина фактически убыточная,ибо супермаркеты в этот рынок подтянулись,они дают бенз\диз в ноль,только бы заманить к себе покупателей,плюс большие комплексы как правило тоже минимальную накрутку делают на горючку,а пытаются нахлобучить пипл на сервисе,фастфуде,кофе,иногда даже на сортире(50 центов просют),но у нас во многом свой путь,руки геть от разума)))п.с. о курсе,почему-то ликвидность у банков стала подходить к максимумам с лета(за 100 ярдов гривен),она была стравлена походом с 26 на 28 и слитием НБУ почти 700 лямов,а на момент корсчета на утро 12.11- 45.2 плюс депы 43.33,итого 88.53 ярдика,а вот например месяц назад выше 75-77 ярдов не поднималась,даже 72 местами было,это тем сомневающимся,которые ждут 27.50,меня конечно радует курс 28,но он переревальвированный на момент,обязан отскочить