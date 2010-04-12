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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6757675867596760>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:05

  zzzzzz написав:
  kmk написав:
  zzzzzz написав:Нефть ушла в печаль :mrgreen:
-6%

А бензик на заправках на месте. Вроде рост бензика начался с 80$. Сейчас 65$. Вот это нас имеют
Казнить нельзя помиловать.


А девал с 26 до 28 т.е. на 8% вы не учитываете ?
В цене бензина заложены не только цены на нефть, но и акцизы в евро

Т.е. снижать цены не положено, даже если нефть -20%?
kmk
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:07

kmk
На пике бенз до 37 грн доходил, сейчас около 33 , т.е. -10%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:16

zzzzzz
да ладно :mrgreen:
сколько там продано "на пике", чтобы ты так смело минусовал 10%?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:20

Libo


.......Шины Nokian Hakkapeliitta R3 225/60R16 102R брал в октябре пА(написал с ошибкой ) 3900.
..... у Вас ударный АН-64 АПАЧ ?
Подскажите какая у Вас ебурлятина ?

Если у Вас страховка авто 1200 баксов в год (полное каско) то стоимость авто (1200 взял как 7% СТОИМОСТИ авто) следовательно стоимость Вашего авто 17 140 долларов .
ШО ЗА ЕБУРЛО ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:33

  Yuri_T написав:zzzzzz
да ладно :mrgreen:
сколько там продано "на пике", чтобы ты так смело минусовал 10%?


Мы же не обсуждаем объемы, мы обсуждаем изменение цены.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:39

  холява написав:Libo


.......Шины Nokian Hakkapeliitta R3 225/60R16 102R брал в октябре пА(написал с ошибкой ) 3900.
..... у Вас ударный АН-64 АПАЧ ?
Подскажите какая у Вас ебурлятина ?


Pirelli R17
Тип не помню, счет в бардачке. Как посоветовали на станции. 6 тыщ с копейками.
Теперь еще надо красивые ботинки. Хочу модные, из желтой кожи на меху. Хит сезона. :oops:
Зимнюю кепку Yohji Yamamoto уже купил на Петровке. Прикольная. Как япошка.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:41

  kmk написав:Т.е. снижать цены не положено, даже если нефть -20%?

Антимонопольный жуёт сопли,не положено своих трогать,пусть торгуют с рентабельностью 20%,а чё жалко?По аналогии с крылатыми фразами:чем больший товар по обороту,тем больше наваристость,это ответ на петросянщину,что такой себе бедняк Косюк получает ярдные дотации из бюджета,причём регулярно в последние годы.
В чёрные кассы предвыборных штабов конечно настоятельно будут рекомендовать сделать "пожертвования",это да,у нас же идут реформы,вы просто их не видите)))
Во всём мире продажа бензина фактически убыточная,ибо супермаркеты в этот рынок подтянулись,они дают бенз\диз в ноль,только бы заманить к себе покупателей,плюс большие комплексы как правило тоже минимальную накрутку делают на горючку,а пытаются нахлобучить пипл на сервисе,фастфуде,кофе,иногда даже на сортире(50 центов просют),но у нас во многом свой путь,руки геть от разума)))
п.с. о курсе,почему-то ликвидность у банков стала подходить к максимумам с лета(за 100 ярдов гривен),она была стравлена походом с 26 на 28 и слитием НБУ почти 700 лямов,а на момент корсчета на утро 12.11- 45.2 плюс депы 43.33,итого 88.53 ярдика,а вот например месяц назад выше 75-77 ярдов не поднималась,даже 72 местами было,это тем сомневающимся,которые ждут 27.50,меня конечно радует курс 28,но он переревальвированный на момент,обязан отскочить :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:46

Libo



Pirelli Winter 240 SottoZero все что пришло на ум .

...... а страховка почему такая ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:46

  Yuri_T написав:zzzzzz
да ладно :mrgreen:
сколько там продано "на пике", чтобы ты так смело минусовал 10%?

Финансисты они такие:было на окко максимум за обычный 95-й 35.49,сейчас 33.99,это минус 10%,соответствует котировкам нефти,АМКУ подтвердит)))
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:47

  холява написав:.

...... а страховка почему такая ?

Бухнёт и лепит шо попало,а вы просите фактов)))
Петросянщина на марше 8)
somilitark
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