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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6757675867596760

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:07

Признаю свою ошибку.
http://enkorr.com.ua/charts#ukraine

Вот графики цен на АЗС , А-95 максимум 12 октября - 33,16 , сегодня 32,61 , падение скромные 2%

Хотя че-то не то. На 1 грн точно было падение.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:11

  холява написав:Libo



Pirelli Winter 240 SottoZero все что пришло на ум .

...... а страховка почему такая ?


Так страховка у меня тоже по полной программе ... Новая машина ... Где-то под $1,5 тыщи в год. Точно не помню.
Как в Америке. У водилы со стажем и хорошей историей там $70-$100 в месяц. Начинающим и понаехавшим первое время под $200.
Libo
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  #<1 ... 6757675867596760
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