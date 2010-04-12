Вот графики цен на АЗС , А-95 максимум 12 октября - 33,16 , сегодня 32,61 , падение скромные 2%
Хотя че-то не то. На 1 грн точно было падение.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:07
Признаю свою ошибку.
Вот графики цен на АЗС , А-95 максимум 12 октября - 33,16 , сегодня 32,61 , падение скромные 2%
Хотя че-то не то. На 1 грн точно было падение.
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:11
Так страховка у меня тоже по полной программе ... Новая машина ... Где-то под $1,5 тыщи в год. Точно не помню.
Как в Америке. У водилы со стажем и хорошей историей там $70-$100 в месяц. Начинающим и понаехавшим первое время под $200.
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