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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6757675867596760

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:07

Признаю свою ошибку.
http://enkorr.com.ua/charts#ukraine

Вот графики цен на АЗС , А-95 максимум 12 октября - 33,16 , сегодня 32,61 , падение скромные 2%

Хотя че-то не то. На 1 грн точно было падение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:11

  холява написав:Libo



Pirelli Winter 240 SottoZero все что пришло на ум .

...... а страховка почему такая ?


Так страховка у меня тоже по полной программе ... Новая машина ... Где-то под $1,5 тыщи в год. Точно не помню.
Как в Америке. У водилы со стажем и хорошей историей там $70-$100 в месяц. Начинающим и понаехавшим первое время под $200.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:26

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Хотя че-то не то. На 1 грн точно было падение.

Это средние цены. Метод усреднения не совсем понятен.
По основным операторам картина другая:
Вог: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/WOG
Шелл: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/Shell
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 02:12

Не очень понятная статья (во всяком случае мне).
Статья в общем-то о газе, но вот. в частности, момент о валюте:
Дотепер потреби "дочки" покривав "Нафтогаз". Перш за все, за рахунок грошей, отриманих від "Газпрому" після перемоги у Стокгольмському арбітражі. За словами Юрія Вітренка, "Нафтогаз" вже отримав від російського газового монополіста в рахунок забезпечення позову паливо на суму 2,1 мільярда доларів. "Ми продали це паливо і за цей рахунок живемо", - зазначив Вітренко у розмові з DW. Загалом "Нафтогаз" сподівається стягнути з "Газпрому" 4,6 мільярда доларів. Однак рано чи пізно і ці гроші закінчаться і закривати боргові дірки буде нічим, попереджає Вітренко.

https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8/a-46280509
Там ещё ряд странных моментов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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  #<1 ... 6757675867596760
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