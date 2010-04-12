Pirelli Winter 240 SottoZero все что пришло на ум .
...... а страховка почему такая ?
Так страховка у меня тоже по полной программе ... Новая машина ... Где-то под $1,5 тыщи в год. Точно не помню. Как в Америке. У водилы со стажем и хорошей историей там $70-$100 в месяц. Начинающим и понаехавшим первое время под $200.
Не очень понятная статья (во всяком случае мне). Статья в общем-то о газе, но вот. в частности, момент о валюте:
Дотепер потреби "дочки" покривав "Нафтогаз". Перш за все, за рахунок грошей, отриманих від "Газпрому" після перемоги у Стокгольмському арбітражі. За словами Юрія Вітренка, "Нафтогаз" вже отримав від російського газового монополіста в рахунок забезпечення позову паливо на суму 2,1 мільярда доларів. "Ми продали це паливо і за цей рахунок живемо", - зазначив Вітренко у розмові з DW. Загалом "Нафтогаз" сподівається стягнути з "Газпрому" 4,6 мільярда доларів. Однак рано чи пізно і ці гроші закінчаться і закривати боргові дірки буде нічим, попереджає Вітренко.