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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6758675967606761>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:07

Признаю свою ошибку.
http://enkorr.com.ua/charts#ukraine

Вот графики цен на АЗС , А-95 максимум 12 октября - 33,16 , сегодня 32,61 , падение скромные 2%

Хотя че-то не то. На 1 грн точно было падение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:11

  холява написав:Libo



Pirelli Winter 240 SottoZero все что пришло на ум .

...... а страховка почему такая ?


Так страховка у меня тоже по полной программе ... Новая машина ... Где-то под $1,5 тыщи в год. Точно не помню.
Как в Америке. У водилы со стажем и хорошей историей там $70-$100 в месяц. Начинающим и понаехавшим первое время под $200.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:26

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Хотя че-то не то. На 1 грн точно было падение.

Это средние цены. Метод усреднения не совсем понятен.
По основным операторам картина другая:
Вог: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/WOG
Шелл: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/Shell
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 02:12

Не очень понятная статья (во всяком случае мне).
Статья в общем-то о газе, но вот. в частности, момент о валюте:
Дотепер потреби "дочки" покривав "Нафтогаз". Перш за все, за рахунок грошей, отриманих від "Газпрому" після перемоги у Стокгольмському арбітражі. За словами Юрія Вітренка, "Нафтогаз" вже отримав від російського газового монополіста в рахунок забезпечення позову паливо на суму 2,1 мільярда доларів. "Ми продали це паливо і за цей рахунок живемо", - зазначив Вітренко у розмові з DW. Загалом "Нафтогаз" сподівається стягнути з "Газпрому" 4,6 мільярда доларів. Однак рано чи пізно і ці гроші закінчаться і закривати боргові дірки буде нічим, попереджає Вітренко.

https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8/a-46280509
Там ещё ряд странных моментов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 02:51

Вроде zzzzzz сегодня не сообщал:
Министерство финансов 13 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 464,45 млн грн и $20,74 млн.

Согласно данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84 дня под 19% годовых на 409,421 млн грн, 140 дней под 18,5% годовых на 53,327 млн грн, 294 дня под 18,5% годовых на 1,009 млн грн, 539 дней под 18,5% годовых на 5,756 млн грн.

Средства в долларах привлечены на 343 дня под 7,22% годовых на $16,768 млн, 701 день под 7,5% годовых на $4,040 млн.

В Минфине отметили, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,05 млрд грн.

Если не ошибаюсь, то при последних привлечениях основные суммы по краткосрочным облигам.
Интересно, это связано с нежеланием инвесторов покупать длинные облиги или нежеланием Минфина размещать их (надеждами на то, что в близком будущем удастся размещать их под более низкий %)?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 03:12

  ЛАД написав:Вроде zzzzzz сегодня не сообщал:
Министерство финансов 13 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 464,45 млн грн и $20,74 млн.

Согласно данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84 дня под 19% годовых на 409,421 млн грн, 140 дней под 18,5% годовых на 53,327 млн грн, 294 дня под 18,5% годовых на 1,009 млн грн, 539 дней под 18,5% годовых на 5,756 млн грн.

Средства в долларах привлечены на 343 дня под 7,22% годовых на $16,768 млн, 701 день под 7,5% годовых на $4,040 млн.

В Минфине отметили, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,05 млрд грн.

Если не ошибаюсь, то при последних привлечениях основные суммы по краткосрочным облигам.
Интересно, это связано с нежеланием инвесторов покупать длинные облиги или нежеланием Минфина размещать их (надеждами на то, что в близком будущем удастся размещать их под более низкий %)?


Я ничего не писал т.к на мой взгляд ничего интересного не было. Суммы мелкие.
Минфин предлагает облиги любого срока.
Покупают самые короткие потому чтр ставка 19% , а на все остальные ниже. 18,5%

К тому же в декабре есть вероятность повышения ставки.

Есть еще одна хитрость. Это сложный процент. Выгодней сделать 4 размещения по 90 дней чем 1 на 360, т.к можно реинвестировать доход.
В итоге можно выйти на доходность в 20%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:32

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:
  Сержик написав:В свете раздутого госдолга США, информации о пузыре на фондовом рынке и пугающих историй о намерениях Трампа, а также резко упавшего евро, словил себя на мысли, что это отличный момент для конвертации из $ в €. Почему-то думается, что после столь резкого снижения наверняка будет отскок. Как считаете?

Отскок безусловно будет.
Вот только: когда, с каких отметок и до каких, мы узнаем только по факту.


ниже 1,095 не будет, а дальше думайте сами нужен ли сейчас дешевеющий с апреля товар (евро)

EUR/USD Technical Analysis: The pair remains negative below 1.1300. Could test sub-1.1200 levels

https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-t ... 1811120949

Ще й як потрібен! Маса українців виїздять в Європу, багато хто там вже проживає, то чим дешевше євро, тим краще! На великих сумах получається приємний бонус!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:40

Кстати, вроде бы как поползли опять слухи о том, что договорились по Брекситу.
Инсайдеры утверждают, что проект договора раздали британским министрам для ознакомления
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:49

  ЛАД написав:Не очень понятная статья (во всяком случае мне).
Статья в общем-то о газе, но вот. в частности, момент о валюте:
Дотепер потреби "дочки" покривав "Нафтогаз". Перш за все, за рахунок грошей, отриманих від "Газпрому" після перемоги у Стокгольмському арбітражі. За словами Юрія Вітренка, "Нафтогаз" вже отримав від російського газового монополіста в рахунок забезпечення позову паливо на суму 2,1 мільярда доларів. "Ми продали це паливо і за цей рахунок живемо", - зазначив Вітренко у розмові з DW. Загалом "Нафтогаз" сподівається стягнути з "Газпрому" 4,6 мільярда доларів. Однак рано чи пізно і ці гроші закінчаться і закривати боргові дірки буде нічим, попереджає Вітренко.

https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD-%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8/a-46280509
Там ещё ряд странных моментов.


Газпром про это знает ? вроде писали про объединение двоих исков ( Нафтогаз против Газпрома ) в один , с неизвестно датой суда
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 13 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 ноября по спросу понизился на 30 пунктов, потеряв по предложению 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду выросло до отметки $1,1290, приподнявшись до $1,1292 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1295 на открытии торгов в Европе.


Дата: 14 ноября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,09 UAH/USD
€ – 31,72/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,412 UAH/RUB

US
дядя Caша
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