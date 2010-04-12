Pirelli Winter 240 SottoZero все что пришло на ум .
...... а страховка почему такая ?
Так страховка у меня тоже по полной программе ... Новая машина ... Где-то под $1,5 тыщи в год. Точно не помню. Как в Америке. У водилы со стажем и хорошей историей там $70-$100 в месяц. Начинающим и понаехавшим первое время под $200.
Не очень понятная статья (во всяком случае мне). Статья в общем-то о газе, но вот. в частности, момент о валюте:
Дотепер потреби "дочки" покривав "Нафтогаз". Перш за все, за рахунок грошей, отриманих від "Газпрому" після перемоги у Стокгольмському арбітражі. За словами Юрія Вітренка, "Нафтогаз" вже отримав від російського газового монополіста в рахунок забезпечення позову паливо на суму 2,1 мільярда доларів. "Ми продали це паливо і за цей рахунок живемо", - зазначив Вітренко у розмові з DW. Загалом "Нафтогаз" сподівається стягнути з "Газпрому" 4,6 мільярда доларів. Однак рано чи пізно і ці гроші закінчаться і закривати боргові дірки буде нічим, попереджає Вітренко.
Министерство финансов 13 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 464,45 млн грн и $20,74 млн.
Согласно данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84 дня под 19% годовых на 409,421 млн грн, 140 дней под 18,5% годовых на 53,327 млн грн, 294 дня под 18,5% годовых на 1,009 млн грн, 539 дней под 18,5% годовых на 5,756 млн грн.
Средства в долларах привлечены на 343 дня под 7,22% годовых на $16,768 млн, 701 день под 7,5% годовых на $4,040 млн.
В Минфине отметили, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,05 млрд грн.
Если не ошибаюсь, то при последних привлечениях основные суммы по краткосрочным облигам. Интересно, это связано с нежеланием инвесторов покупать длинные облиги или нежеланием Минфина размещать их (надеждами на то, что в близком будущем удастся размещать их под более низкий %)?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Министерство финансов 13 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 464,45 млн грн и $20,74 млн.
Согласно данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84 дня под 19% годовых на 409,421 млн грн, 140 дней под 18,5% годовых на 53,327 млн грн, 294 дня под 18,5% годовых на 1,009 млн грн, 539 дней под 18,5% годовых на 5,756 млн грн.
Средства в долларах привлечены на 343 дня под 7,22% годовых на $16,768 млн, 701 день под 7,5% годовых на $4,040 млн.
В Минфине отметили, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,05 млрд грн.
Если не ошибаюсь, то при последних привлечениях основные суммы по краткосрочным облигам. Интересно, это связано с нежеланием инвесторов покупать длинные облиги или нежеланием Минфина размещать их (надеждами на то, что в близком будущем удастся размещать их под более низкий %)?
Я ничего не писал т.к на мой взгляд ничего интересного не было. Суммы мелкие. Минфин предлагает облиги любого срока. Покупают самые короткие потому чтр ставка 19% , а на все остальные ниже. 18,5%
К тому же в декабре есть вероятность повышения ставки.
Есть еще одна хитрость. Это сложный процент. Выгодней сделать 4 размещения по 90 дней чем 1 на 360, т.к можно реинвестировать доход. В итоге можно выйти на доходность в 20%.
Сержик написав:В свете раздутого госдолга США, информации о пузыре на фондовом рынке и пугающих историй о намерениях Трампа, а также резко упавшего евро, словил себя на мысли, что это отличный момент для конвертации из $ в €. Почему-то думается, что после столь резкого снижения наверняка будет отскок. Как считаете?
Отскок безусловно будет. Вот только: когда, с каких отметок и до каких, мы узнаем только по факту.
ниже 1,095 не будет, а дальше думайте сами нужен ли сейчас дешевеющий с апреля товар (евро)
EUR/USD Technical Analysis: The pair remains negative below 1.1300. Could test sub-1.1200 levels
ЛАД написав:Не очень понятная статья (во всяком случае мне). Статья в общем-то о газе, но вот. в частности, момент о валюте:
Дотепер потреби "дочки" покривав "Нафтогаз". Перш за все, за рахунок грошей, отриманих від "Газпрому" після перемоги у Стокгольмському арбітражі. За словами Юрія Вітренка, "Нафтогаз" вже отримав від російського газового монополіста в рахунок забезпечення позову паливо на суму 2,1 мільярда доларів. "Ми продали це паливо і за цей рахунок живемо", - зазначив Вітренко у розмові з DW. Загалом "Нафтогаз" сподівається стягнути з "Газпрому" 4,6 мільярда доларів. Однак рано чи пізно і ці гроші закінчаться і закривати боргові дірки буде нічим, попереджає Вітренко.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 13 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 ноября по спросу понизился на 30 пунктов, потеряв по предложению 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду выросло до отметки $1,1290, приподнявшись до $1,1292 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1295 на открытии торгов в Европе.