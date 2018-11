prodigy написав:

vovan_prm написав: Сержик написав: В свете раздутого госдолга США, информации о пузыре на фондовом рынке и пугающих историй о намерениях Трампа, а также резко упавшего евро, словил себя на мысли, что это отличный момент для конвертации из $ в €. Почему-то думается, что после столь резкого снижения наверняка будет отскок. Как считаете? В свете раздутого госдолга США, информации о пузыре на фондовом рынке и пугающих историй о намерениях Трампа, а также резко упавшего евро, словил себя на мысли, что это отличный момент для конвертации из $ в €. Почему-то думается, что после столь резкого снижения наверняка будет отскок. Как считаете?

Отскок безусловно будет.

Вот только: когда, с каких отметок и до каких, мы узнаем только по факту. Отскок безусловно будет.Вот только: когда, с каких отметок и до каких, мы узнаем только по факту.

ниже 1,095 не будет, а дальше думайте сами нужен ли сейчас дешевеющий с апреля товар (евро)EUR/USD Technical Analysis: The pair remains negative below 1.1300. Could test sub-1.1200 levels