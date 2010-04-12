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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:01
moldashavanin написав:
Газпром про это знает ? вроде писали про объединение двоих исков ( Нафтогаз против Газпрома ) в один , с неизвестно датой суда
Друг, это ты совершенно из другой оперы. Это уже другие иски и другие дела.
По 4,6 млрд. дело окончательно решенное и обжалованию не подлежит.
Коболев и Витренко уже вовсю натягивают Газпром. В два смычка.
Исков и судов по газу будет много. Еще можно спокойно расчитывать на миллиардов 10-15.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:12
Привет из Днепра-2
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн.
Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,835/27,855 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп.,
предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).
На открытии торгов 14 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в «виртуальном» (без сделок) равновесии спроса и предложения.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп.,
предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).
На старте торгов 14 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки пока отсутствовали.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:12
00/03, дивимося до низу
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:15
Привет из Днепра-3
К 10.13 Киева доллар на межбанке еще немного потерял в цене, оказавшись на отметке 27,82/27,84 UAH/USD.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:30
Привет из Днепра-4
Сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке опустилась по состоянию на 10.27 Киева до 27,815/27,825 UAH/USD. «Доллара много»,- был кратким наш консультант.
Дата: 14 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.20
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,03 UAH/USD
EUR 31,55/31,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. Город заносит снежком.
Дата: 14 ноября 2018 г. на 10.23
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,05 UAH/USD
€ 31,60/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского «приноса».
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:49
<offtopic>
С днем жестянщика, господа!
В Киеве уже весьма скользко, при этом масса народу всё еще на летней резине. Был свидетелем почти аварийных ситуаций на ровном (скользком) месте как с участием только машин, так и машин+пешеходов. Ожидается локальное стоялово ближе к послеобеденному времени.
Будьте предельно осторожны сегодня на дорогах и предельно аккуратны с педалями газа и тормоза! Пешеходам - вынуть из ушей все звукоизлучающие гаджеты, снять капюшоны и раскрыть глаза во все стороны
По топливу: сегодня утром обратил внимание на то, что у Шелл цена литра V-Power упала примерно на 1 грн за неделю.
</offtopic>
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:53
Любопытно будет посмотреть после 19го, как доллар резко кончится и всем понадобится немедленно.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:58
уже в Киеве 10 баллов пробки. Так что наличка сегодня будет низкооборотная.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 11:05
ПДВ возвращают мало
вчера - 194 млн.грн
С начала месяца 1,168 млрд
Живите своим умом!
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