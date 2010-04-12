Да да! В том году начали подыматься после 20 х чисел,но в этом году может быть иначе,ведь минфин теперь выходит с аукционами и пылесосит всё вокруг!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:12
Да да! В том году начали подыматься после 20 х чисел,но в этом году может быть иначе,ведь минфин теперь выходит с аукционами и пылесосит всё вокруг!
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:20
Кстати о гривне. Вчера на этих страницах была кратенькая дискуссия о причинах продаж СКВ на МБ после 11.05. Коллеги , оппонируя ДС, утверждали о вероятности нехватки гривни в преддверии фискального периода.Сегодня опрос непосредственных участников сессии 13 ноября дал основание для вывода: дефицита гривни не наблюдалось.
Кроме того, активное участие в "двухходовке" "казенного" Укргазбанка снимает вопрос о гривнедефиците.
US
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:21
Планировать пылесосить и реально пылесосить это разные вещи. Вон Минфин регулярно пылесосит гривну, только пылесос слабо работает.
В начале года объем гривневых ОВГЗ был на 627 млрд в обороте, а на вчера уже на 611 , то есть на 16 млрд падение
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:28
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:32
можно вечно пылесосить. вопрос в цене.
текущие ставки - цветочки. ожидаю в течении 6 мес что увидим выше 22%
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:34
Прости, но вы видимо вообще не понимаете как работает долговой рынок.
Важен не объем привлечения. Важна динамика роста или падения гос.долга. С начала года внутренний гос.долг немного сократился. То есть погашения превысили суммы привлечения.
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:34
Привет из Днепра-5
Около 11.25 котировки безналичного доллара на межбанке приостановили снижение и даже немного отскочили к 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.
Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
US
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:42
Привет из Днепра-6
Спустя 8 минут «зеленые медведи» на межбанке сделали последнее усилие, уронив курс доллара до 27,81/27,82 UAH/USD и откат остановился. Котировки СКВ до 11.38 не трогались с этой цифры.
US
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:43
Это можно выразить ещё короче - дичь.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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