RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6759676067616762

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:12

  Captain Obvious написав:Любопытно будет посмотреть после 19го, как доллар резко кончится и всем понадобится немедленно.
Да да! В том году начали подыматься после 20 х чисел,но в этом году может быть иначе,ведь минфин теперь выходит с аукционами и пылесосит всё вокруг! https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... lh-3876542
bub-har
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 13.07.16
Подякував: 495 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:20

  zzzzzz написав:ПДВ возвращают мало

вчера - 194 млн.грн
С начала месяца 1,168 млрд


Кстати о гривне. Вчера на этих страницах была кратенькая дискуссия о причинах продаж СКВ на МБ после 11.05. Коллеги , оппонируя ДС, утверждали о вероятности нехватки гривни в преддверии фискального периода.Сегодня опрос непосредственных участников сессии 13 ноября дал основание для вывода: дефицита гривни не наблюдалось.
Кроме того, активное участие в "двухходовке" "казенного" Укргазбанка снимает вопрос о гривнедефиците.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68576
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4364 раз.
Подякували: 7915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:21

  bub-har написав:
  Captain Obvious написав:Любопытно будет посмотреть после 19го, как доллар резко кончится и всем понадобится немедленно.
Да да! В том году начали подыматься после 20 х чисел,но в этом году может быть иначе,ведь минфин теперь выходит с аукционами и пылесосит всё вокруг! https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... lh-3876542


Планировать пылесосить и реально пылесосить это разные вещи. Вон Минфин регулярно пылесосит гривну, только пылесос слабо работает.
В начале года объем гривневых ОВГЗ был на 627 млрд в обороте, а на вчера уже на 611 , то есть на 16 млрд падение
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28881
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2835 раз.
Подякували: 4664 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:28

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Планировать пылесосить и реально пылесосить это разные вещи.
Тем не мене вчера Минфин продал ОВГЗ на 1,05 миллиарда гривен и ещё "не вечер"! Мне интересно другое,так можно вечно пылесосить,или есть какие-то рамки/пределы?
bub-har
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 13.07.16
Подякував: 495 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:32

  bub-har написав:
  zzzzzz написав:Планировать пылесосить и реально пылесосить это разные вещи.
Тем не мене вчера Минфин продал ОВГЗ на 1,05 миллиарда гривен и ещё "не вечер"! Мне интересно другое,так можно вечно пылесосить,или есть какие-то рамки/пределы?

можно вечно пылесосить. вопрос в цене.
текущие ставки - цветочки. ожидаю в течении 6 мес что увидим выше 22%
Sneg00
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:34

  bub-har написав: Мне интересно другое,так можно вечно пылесосить,или есть какие-то рамки/пределы?

Прости, но вы видимо вообще не понимаете как работает долговой рынок.
Важен не объем привлечения. Важна динамика роста или падения гос.долга. С начала года внутренний гос.долг немного сократился. То есть погашения превысили суммы привлечения.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28881
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2835 раз.
Подякували: 4664 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:34

Привет из Днепра-5

Около 11.25 котировки безналичного доллара на межбанке приостановили снижение и даже немного отскочили к 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68576
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4364 раз.
Подякували: 7915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:42

Привет из Днепра-6

Спустя 8 минут «зеленые медведи» на межбанке сделали последнее усилие, уронив курс доллара до 27,81/27,82 UAH/USD и откат остановился. Котировки СКВ до 11.38 не трогались с этой цифры.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68576
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4364 раз.
Подякували: 7915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:43

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

Около 11.25 котировки безналичного доллара на межбанке приостановили снижение и даже немного отскочили к 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

US


Это можно выразить ещё короче - дичь.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 972
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6759676067616762
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, vitalij--levchenko, дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1357, 1358, 1359
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13589 1546859
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 10:36
clientage
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6483 1371206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 00:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246971
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14150)
14.11.2018 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.