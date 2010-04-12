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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6760676167626763

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:12

  zzzzzz написав:А ну знатоки, проверим математику))

Вчера размещали ОВГЗ

Цена продажи - 950,31
Погашение - 06.05.2020
ОВГЗ купонные, будет 3 выплаты по - 71,50 грн.
Какая доходность данных ОВГЗ ?


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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:20

Привет из Днепра-7

По состоянию на 12.17 котировки доллара на межбанке , отскочив, консолидировались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 7,63 коп., составив 27,8440 UAH/USD.

US
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:29

7км с утра 28,03/00-28,08/10

сейчас 27,98/00-28,05
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 14 лис, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:32

Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:02

Re: Валютный рынок в контексте

Рада перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада, - Парубій https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-pereyd ... 08404.html
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:03

  zzzzzz написав:Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))

это же хорошо! инвестиции привлекаем!
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:11

  kharkov_val написав:
  zzzzzz написав:Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))

это же хорошо! инвестиции привлекаем!


А главное что доверие инвесторов повышается с каждым поднятым процентом :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:17

  zzzzzz написав:Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))

Дефолтец замаячил?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:18

  zzzzzz написав:
  kharkov_val написав:
  zzzzzz написав:Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))

это же хорошо! инвестиции привлекаем!


А главное что доверие инвесторов повышается с каждым поднятым процентом :mrgreen:

или просто ищем новых ))
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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