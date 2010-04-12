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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 12:12
zzzzzz написав:
А ну знатоки, проверим математику))
Вчера размещали ОВГЗ
Цена продажи - 950,31
Погашение - 06.05.2020
ОВГЗ купонные, будет 3 выплаты по - 71,50 грн.
Какая доходность данных ОВГЗ ?
19% эфективная
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:20
Привет из Днепра-7
По состоянию на 12.17 котировки доллара на межбанке , отскочив, консолидировались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 7,63 коп., составив 27,8440 UAH/USD.
US
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:29
7км с утра 28,03/00-28,08/10
сейчас 27,98/00-28,05
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 14 лис, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:32
Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:02
Рада перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада, - Парубій https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-pereyd ... 08404.html
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:03
zzzzzz написав:
Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))
это же хорошо! инвестиции привлекаем!
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kharkov_val
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Додано: Сер 14 лис, 2018 13:11
kharkov_val написав: zzzzzz написав:
Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))
это же хорошо! инвестиции привлекаем!
А главное что доверие инвесторов повышается с каждым поднятым процентом
Живите своим умом!
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zzzzzz
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