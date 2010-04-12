Додано: Сер 14 лис, 2018 14:32

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн.



Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,835/27,855 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара.



К 10.13 Киева доллар на межбанке еще немного потерял в цене, оказавшись на отметке 27,82/27,84 UAH/USD.



Сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке опустилась по состоянию на 10.27 Киева до 27,815/27,825 UAH/USD. «Доллара много»,- был кратким наш консультант.



Около 11.25 котировки безналичного доллара на межбанке приостановили снижение и даже немного отскочили к 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.



Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



Спустя 8 минут «зеленые медведи» на межбанке сделали последнее усилие, уронив курс доллара до 27,81/27,82 UAH/USD и откат остановился. Котировки СКВ до 11.38 не трогались с этой цифры.



По состоянию на 12.17 котировки доллара на межбанке , отскочив, консолидировались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 7,63 коп., составив 27,8440 UAH/USD.



На 13.17 котировки безналичного доллара, снова упав, консолидировались на отметке 27,81/27,82 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 13 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 ноября по спросу понизился на 30 пунктов, потеряв по предложению 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду выросло до отметки $1,1290, приподнявшись до $1,1292 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1295 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп.,

предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).



На открытии торгов 14 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в «виртуальном» (без сделок) равновесии спроса и предложения.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп.,

предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).



На старте торгов 14 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки пока отсутствовали.



На 11.47 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в пара доллар-гривня и евро-гривня, сообразно настроениям на межбанке: 27,96/28,02 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Из-за снегопада город стоит в пробках, это препятствует работе валютчиков.



По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в парах доллар-гривня евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось сбалансированной торговлей мелкооптовыми (до $10,0 тыс.)партиями валюты.

На указанный час в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.



Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились: 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью, сменившая утренний ситуативный клиентский спрос.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 31,75231,85 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,412 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,03 UAH/USD, евро (опт) 31,55/31,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,55/31,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,04 UAH/USD, розница – 27,95/28,08 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,05 UAH/USD; евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,410 RUB/USD.



Двойная порция прихода экспортной выручки из-за рубежа заметно уронила курс безналичного доллара на межбанке при «попустительстве» регулятора. На локальных минимумах, как и предполагалось, продавшие накануне по хорошей цене СКВ игроки финансовых институтов запаслись более дешевым долларом, пополнив свои валютные позиции.



Наличный рынок, куда клиентами транслировалось «медвежье» настроение с межбанка, также констатировал потери «американца». При этом цена наличного доллара, сохранив курсовой зазор с безналичным «родственником», была немного выше.



На ближайших торгах межбанка по всей видимости. Будет предпринята попытка пролонгировать текущий «медвежий» тренд более сдержанным темпом. Вероятная пролонгация присутствия на рынке безналичного доллара «косолапой фауны» оправдывается близостью фискального периода – 19-го бизнесу следует уплатить налоги по внушительному списку позиций, для чего потребуется много гривни.



Сдержанность обеспечится менее заметным, чем в среду, притоком экспортной выручки из-за рубежа 15 ноября.



US