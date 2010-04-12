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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6761676267636764

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:20

  Yuri_T написав:
  hxbbgaf написав:...на фоне роста доллара в мире.

уж и не думал, что когда-то такое от вас прочитаю :mrgreen:

Накручивают пирамиду, уже и валюту свою превратили в финансовую пирамиду, я на ветке о драг. металлах постоянно пишу по этому поводу.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:23

14.11.2018 р. уряд на своєму засіданні схвалив розроблений Мінсоцполітики законопроект, спрямований на вдосконалення адміністрування ЄСВ.

Серед запропонованих змін:
- збільшення максимальної величини нарахування ЄСВ з 15 до 25 мінімальних зарплат, тобто з 55845 до 93075 грн. (мзп на 01.01.2018 р. становить 3723 грн.);
- сплата ЄСВ керівниками підприємств з розрахунку дві мінімальних зарплати;
- застосування обмежень до неплатників ЄСВ за аналогією з тими, що діють відносно неплатників аліментів, тощо.

За словами міністра Андрій Рева, в разі прийняття зазначеного законопроекту додаткові надходження до Пенсійного фонду становитимуть до 10 млрд. грн. протягом календарного року.

Чекаємо реєстрації законопроекту у Верховній Раді.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:32

  hxbbgaf написав:...я на ветке о драг. металлах постоянно пишу по этому поводу.

именно потому не читаю ветку о драг.металлах :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:32

  kharkov_val написав:
  zzzzzz написав:Евробонды Украины дальние выпуски уже вплотную подошли к доходности в 10%. Некоторые уже на уровне 10,6% котируются. Спасибо Нафтогазу ))

это же хорошо! инвестиции привлекаем!

Прям дежавю какое-то.
Каждые 5 лет мы собираемся, и берём кредиты под 10% в баксах, чтоб перекредитовать старые долги. А когда новых долгов не дают - нам отдавать нечем, и мы потом обваливаем гривну :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:45

  zzzzzz написав:А ну знатоки, проверим математику))

Вчера размещали ОВГЗ

Цена продажи - 950,31
Погашение - 06.05.2020
ОВГЗ купонные, будет 3 выплаты по - 71,50 грн.
Какая доходность данных ОВГЗ ?

Цена продажи есть. А номинал какой?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:55

kolyuchy
все овгз гасятся по номиналу 1000
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:12

Реализация сценария в паре EUR/USD

  vovan_prm написав:Добавлено: Пн 05 ноя, 2018 15:30
Думаю Евро потрогает 1,15.
А по реакции можно будет судить о направлении дальнейшего движения.
Если от 1,15 отскочит, будем ждать повторного теста 1,13.

Валютный рынок в контексте
Оба события состоялись.
07.11 касание 1,15
09.11 касание 1,13
  vovan_prm написав:Добавлено: Чт 08 ноя, 2018 22:20
Похоже еврик собирается сегодня закрепиться ниже 1,14.
Если завтрашняя экспирация опционов поддержит движение (что более чем вероятно), поход ниже 1,13 - обеспечен.
По закреплению можно будет судить о дальнейшем движении.
Внимание на закрытие текущей недели.

Валютный рынок в контексте
Условие выполнено закрытие 08.11 - 1,1362
Событие состоялось.
Понедельник 12.08 пробита отметка 1,13
  vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06
Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода.
При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.

Валютный рынок в контексте
Событие состоялось.
Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:32

Привет из Днепра-8

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн.

Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,835/27,855 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара.

К 10.13 Киева доллар на межбанке еще немного потерял в цене, оказавшись на отметке 27,82/27,84 UAH/USD.

Сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке опустилась по состоянию на 10.27 Киева до 27,815/27,825 UAH/USD. «Доллара много»,- был кратким наш консультант.

Около 11.25 котировки безналичного доллара на межбанке приостановили снижение и даже немного отскочили к 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Спустя 8 минут «зеленые медведи» на межбанке сделали последнее усилие, уронив курс доллара до 27,81/27,82 UAH/USD и откат остановился. Котировки СКВ до 11.38 не трогались с этой цифры.

По состоянию на 12.17 котировки доллара на межбанке , отскочив, консолидировались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 7,63 коп., составив 27,8440 UAH/USD.

На 13.17 котировки безналичного доллара, снова упав, консолидировались на отметке 27,81/27,82 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.

На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 13 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 ноября по спросу понизился на 30 пунктов, потеряв по предложению 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду выросло до отметки $1,1290, приподнявшись до $1,1292 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1295 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп.,
предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).

На открытии торгов 14 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в «виртуальном» (без сделок) равновесии спроса и предложения.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп.,
предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).

На старте торгов 14 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки пока отсутствовали.

На 11.47 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в пара доллар-гривня и евро-гривня, сообразно настроениям на межбанке: 27,96/28,02 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Из-за снегопада город стоит в пробках, это препятствует работе валютчиков.

По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в парах доллар-гривня евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось сбалансированной торговлей мелкооптовыми (до $10,0 тыс.)партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.

Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились: 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью, сменившая утренний ситуативный клиентский спрос.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 31,75231,85 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,412 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,03 UAH/USD, евро (опт) 31,55/31,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,55/31,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,04 UAH/USD, розница – 27,95/28,08 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,05 UAH/USD; евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,410 RUB/USD.

Двойная порция прихода экспортной выручки из-за рубежа заметно уронила курс безналичного доллара на межбанке при «попустительстве» регулятора. На локальных минимумах, как и предполагалось, продавшие накануне по хорошей цене СКВ игроки финансовых институтов запаслись более дешевым долларом, пополнив свои валютные позиции.

Наличный рынок, куда клиентами транслировалось «медвежье» настроение с межбанка, также констатировал потери «американца». При этом цена наличного доллара, сохранив курсовой зазор с безналичным «родственником», была немного выше.

На ближайших торгах межбанка по всей видимости. Будет предпринята попытка пролонгировать текущий «медвежий» тренд более сдержанным темпом. Вероятная пролонгация присутствия на рынке безналичного доллара «косолапой фауны» оправдывается близостью фискального периода – 19-го бизнесу следует уплатить налоги по внушительному списку позиций, для чего потребуется много гривни.

Сдержанность обеспечится менее заметным, чем в среду, притоком экспортной выручки из-за рубежа 15 ноября.

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