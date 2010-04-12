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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 15:22
kolyuchy написав: zzzzzz написав:
А ну знатоки, проверим математику))
Вчера размещали ОВГЗ
Цена продажи - 950,31
Погашение - 06.05.2020
ОВГЗ купонные, будет 3 выплаты по - 71,50 грн.
Какая доходность данных ОВГЗ ?
Цена продажи есть. А номинал какой?
Грубо 17,6% річних. Правильна відповідь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:27
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:37
zzzzzz написав:
14.11.2018 р. уряд на своєму засіданні схвалив розроблений Мінсоцполітики законопроект, спрямований на вдосконалення адміністрування ЄСВ.
Серед запропонованих змін:
- збільшення максимальної величини нарахування ЄСВ з 15 до 25 мінімальних зарплат, тобто з 55845 до 93075 грн. (мзп на 01.01.2018 р. становить 3723 грн.);
- сплата ЄСВ керівниками підприємств з розрахунку дві мінімальних зарплати;
- застосування обмежень до неплатників ЄСВ за аналогією з тими, що діють відносно неплатників аліментів, тощо.
За словами міністра Андрій Рева, в разі прийняття зазначеного законопроекту додаткові надходження до Пенсійного фонду становитимуть до 10 млрд. грн. протягом календарного року.
Чекаємо реєстрації законопроекту у Верховній Раді.
Негусто. Если б отправили работать 38-летних пенсионеров-силовиков, лишив их пенсии до достижения 60-летнего возраста, эффект был бы больше.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:39
zzzzzz написав:
.....
Минфин предлагает облиги любого срока.
Покупают самые короткие потому чтр ставка 19% , а на все остальные ниже. 18,5%
К тому же в декабре есть вероятность повышения ставки.
Есть еще одна хитрость. Это сложный процент. Выгодней сделать 4 размещения по 90 дней чем 1 на 360, т.к можно реинвестировать доход.
В итоге можно выйти на доходность в 20%.
Это всё правильно и понятно, но в том и вопрос - то ли инвесторы рассчитывают на рост ставки и, соответственно, на рост % по облигам, то ли Минфин надеется на удешевление займов в близком будущем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:39
Эксимбанк уже дает 20% годовых по новогодней акции. Совсем туго?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:39
grab написав:
м.Вінниці - в касі пацюк повішався, навіть цента не продали. А враховуючи іхні курси на прийом.
Вчера НБУ купил 10 лямов непотриба,но курс всё равно обвалился,сегодня то же самое,заговора тут нет,просто банки не заказывают зелень,не сдали- не продают,ленивые,плывут по течению,ну раз руководство это устраивает,значит будет такое всегда.
А то что доллара навалом это факт,вернее нет покупателей на валюту,благодаря удушению экономики драконовскими ставками,но факт остаётся фактом,вытрушивают заначки,у нас уникальная страна,уже везде бы ВВП рухнул,а у нас он растёт, наши люди не желают снижать уровень жизни: кто едет на заработки за бОльшими з.п.,а кто-то просто сдаёт сотку,купленную при покращенни життя вже сьогодни(с).
Тем временем ликвидность банков остаётся почти космической,87+ ярдов на вчера,а покупать зелень некому,вот так,надо что бы дорожал по 10 коп. в день,вот тогда резко всем бы понадобилось,а пока НБУ вытащил пылесос,запасается на зиму.
п.с. а где провидец\товелас\синус\оксана анаксо? Когда будет курс 31?)))
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:40
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Нет.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:49
vovan_prm написав:
Событие состоялось.
Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13
Как монетизировали свои видения?
Вот я например купил штуку евро летом,брал от 30.45 до 30.70(если считать по доллару,то евро брал примерно по 1.162),ещё чуть чуть и будет такой курс в гривне,диверсифицировался так сказать
На момент влёт минимум 30 зелёных.
С евро надо быть очень терпеливым,по нему конечно можно выловить плюс,но иногда надо ждать годами,зимой сдавал по 1.24 или 34 с копейками за гривну,но пока чистый влёт,буду ждать,может даже ещё увеличу портфель
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:55
zzzzzz написав:kolyuchy
все овгз гасятся по номиналу 1000
Тогда если считать по факт/365 выходит 17.8% годовых
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Додано: Сер 14 лис, 2018 15:56
kolyuchy написав: zzzzzz написав:kolyuchy
все овгз гасятся по номиналу 1000
Тогда если считать по факт/365 выходит 17.8% годовых
Нет
Живите своим умом!
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