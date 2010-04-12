hxbbgaf написав:Эксимбанк уже дает 20% годовых по новогодней акции. Совсем туго?
там меньше, чуть более 18 минус налоги,причём депо только на полгода,что поделать,в условиях неопределённости двух выборов,ужесточения привлечения средств на мировых рынках,чудесным уровнем долгов накопленных за 27 лет,имеем опять банальную печальку.Нужны реальные реформы,решительный бой казнокрадству и саботажу,а не пустопорожнюю говорильню. Разрулится всё аналогом динамики курса за 14-15-й год,но думаю ещё минимум года три -четыре можно понадувать щёки\пузыри.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,45 коп., на торгах среды укрепился на 7,88 коп., оказавшись на уровне 27,8394 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 27,8440 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,835/27,855, а спустя 5 мину «американец», пролонгировав коррекцию, уже находился на цифре 27,82/27,84 UAH/USD.
Основной причиной снижения цен безналичного «американца» стало жесткое доминирование предложения СКВ на фоне сохранившегося с предыдущих сессий долларового изобилия. Последнее нарастало из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа, отложенной на вторник по причине длинных выходных в Америке. Теперь, согласно регламенту торгов межбанка. этот отложенный приток мог появиться на межбанке в среду, на следующий день. Меж тем коррекция «американца» продолжалась – около 10.26 доллар оказался на уровне 27,815/27,825, предприняв попутку отскока около 11.25 Киева; 27,83/27,85 UAH/USD. Покупки на локальных низах быстро исчерпались, дав возможность СКВ продолжать свой путь вниз: по состоянию на 11.35 она упала к 27,81/27,82 UAH/USD. Пополудни, на 12.16 новые покупки снова приподняли курс «американца» до 27,82/27,83, однако на обеденный перерыв рынок ушел около 13.17 на фоне более низких цен: 27,81/27,82 UAH/USD.
В дальнейшем, на опустевшем межбанке, с 14.30 долларовые цены ограничились расширением спреда до 27,81/27,83 UAH/USD.
Рынок, войдя в полосу стабильности, сохранил эти цены действующими до самого финиша сессии на межбанке, завершив сессию на цифре 27,810/27,825 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8394 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,81% с 28,0672 UAH/USD до 27,8394 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 14 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 14 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как мы указали выше, из-за длинных выходных в США был нарушен график поступления валюты на счета экспортеров и, следовательно, на межбанк. К среде обычный объем притока удвоился, сформировав на рынке жесткое преобладание оферов обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки.
Во-вторых, выросший приток экспортной выручки еще больше увеличил существующую избыточную долларовую ликвидность, на которую явно не хватало покупателей.
В-третьих, формально рост количества СКВ на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, на который указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн., однако львиная доля этого «гривневого навеса» - бюджетные субвенции, отправленные Казначейством «на места».
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 ноября выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынок удвоился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.
Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.
Дата: 14 ноября 2018 г. на 16.13
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра - 28,05/28,09 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,07 UAH/USD) € – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR) RUB 0,407/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,412 UAH/RUB)
vovan_prm написав: Событие состоялось. Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13
Как монетизировали свои видения? Вот я например купил штуку евро летом,брал от 30.45 до 30.70(если считать по доллару,то евро брал примерно по 1.162),ещё чуть чуть и будет такой курс в гривне,диверсифицировался так сказать На момент влёт минимум 30 зелёных. С евро надо быть очень терпеливым,по нему конечно можно выловить плюс,но иногда надо ждать годами,зимой сдавал по 1.24 или 34 с копейками за гривну,но пока чистый влёт,буду ждать,может даже ещё увеличу портфель
vovan_prm написав: Событие состоялось. Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13
Как монетизировали свои видения? Вот я например купил штуку евро летом,брал от 30.45 до 30.70(если считать по доллару,то евро брал примерно по 1.162),ещё чуть чуть и будет такой курс в гривне,диверсифицировался так сказать На момент влёт минимум 30 зелёных. С евро надо быть очень терпеливым,по нему конечно можно выловить плюс,но иногда надо ждать годами,зимой сдавал по 1.24 или 34 с копейками за гривну,но пока чистый влёт,буду ждать,может даже ещё увеличу портфель
Красавчиг,плечо 1 к 100 или 1 к 500? У меня много знакомых баловались,некоторые даже работу бросали,ведь ещё чуть чуть и они бы смогли понять как оно всё двигается и работает,и доллары в рот бы сами заскакивали)))
Лучше в букмекерскую контору ходили,тоже самое,только шансы выиграть хоть на 1% есть,а там НЕТ(Прогнозы алкаша Либо в пример не берём)