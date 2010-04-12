RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6763676467656766

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:00

  hxbbgaf написав:Эксимбанк уже дает 20% годовых по новогодней акции. Совсем туго?

там меньше, чуть более 18 минус налоги,причём депо только на полгода,что поделать,в условиях неопределённости двух выборов,ужесточения привлечения средств на мировых рынках,чудесным уровнем долгов накопленных за 27 лет,имеем опять банальную печальку.Нужны реальные реформы,решительный бой казнокрадству и саботажу,а не пустопорожнюю говорильню.
Разрулится всё аналогом динамики курса за 14-15-й год,но думаю ещё минимум года три -четыре можно понадувать щёки\пузыри. :mrgreen:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9863
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,45 коп., на торгах среды укрепился на 7,88 коп., оказавшись на уровне 27,8394 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 27,8440 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,835/27,855, а спустя 5 мину «американец», пролонгировав коррекцию, уже находился на цифре 27,82/27,84 UAH/USD.

Основной причиной снижения цен безналичного «американца» стало жесткое доминирование предложения СКВ на фоне сохранившегося с предыдущих сессий долларового изобилия. Последнее нарастало из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа, отложенной на вторник по причине длинных выходных в Америке. Теперь, согласно регламенту торгов межбанка. этот отложенный приток мог появиться на межбанке в среду, на следующий день.
Меж тем коррекция «американца» продолжалась – около 10.26 доллар оказался на уровне 27,815/27,825, предприняв попутку отскока около 11.25 Киева; 27,83/27,85 UAH/USD. Покупки на локальных низах быстро исчерпались, дав возможность СКВ продолжать свой путь вниз: по состоянию на 11.35 она упала к 27,81/27,82 UAH/USD.
Пополудни, на 12.16 новые покупки снова приподняли курс «американца» до 27,82/27,83, однако на обеденный перерыв рынок ушел около 13.17 на фоне более низких цен: 27,81/27,82 UAH/USD.

В дальнейшем, на опустевшем межбанке, с 14.30 долларовые цены ограничились расширением спреда до 27,81/27,83 UAH/USD.

Рынок, войдя в полосу стабильности, сохранил эти цены действующими до самого финиша сессии на межбанке, завершив сессию на цифре 27,810/27,825 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8394 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,81% с 28,0672 UAH/USD до 27,8394 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 14 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 14 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, как мы указали выше, из-за длинных выходных в США был нарушен график поступления валюты на счета экспортеров и, следовательно, на межбанк. К среде обычный объем притока удвоился, сформировав на рынке жесткое преобладание оферов обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки.

Во-вторых, выросший приток экспортной выручки еще больше увеличил существующую избыточную долларовую ликвидность, на которую явно не хватало покупателей.

В-третьих, формально рост количества СКВ на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, на который указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн., однако львиная доля этого «гривневого навеса» - бюджетные субвенции, отправленные Казначейством «на места».

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 ноября выросли, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынок удвоился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.

Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



Дата: 14 ноября 2018 г. на 16.13

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра - 28,05/28,09 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,07 UAH/USD)
€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,412 UAH/RUB)

US

дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68592
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4365 раз.
Подякували: 7922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:10

почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 14 лис, 2018 16:15, всього редагувалось 2 разів.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9863
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:13

somilitark
18,79%
Дней 540, а не 173...
anton85
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 20.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14

  somilitark написав:
  vovan_prm написав:
Событие состоялось.
Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13

Как монетизировали свои видения?
Вот я например купил штуку евро летом,брал от 30.45 до 30.70(если считать по доллару,то евро брал примерно по 1.162),ещё чуть чуть и будет такой курс в гривне,диверсифицировался так сказать :lol:
На момент влёт минимум 30 зелёных.
С евро надо быть очень терпеливым,по нему конечно можно выловить плюс,но иногда надо ждать годами,зимой сдавал по 1.24 или 34 с копейками за гривну,но пока чистый влёт,буду ждать,может даже ещё увеличу портфель :lol:

Вот так:
https://picua.org/images/2018/11/14/f04883e69a3935d4504edbe2c147b47e.png
Не работаю с физической валютой (кроме USD/UAH) уже около двух лет.
Перестал понимать: зачем кеды и баулы, когда есть мышка и монитор. :mrgreen:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1781
З нами з: 09.09.14
Подякував: 627 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6763676467656766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kolyuchy, шурец і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1358, 1359, 1360
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13592 1547170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 14:18
Patr1ot
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6483 1371224
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 00:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.