Додано: Сер 14 лис, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,45 коп., на торгах среды укрепился на 7,88 коп., оказавшись на уровне 27,8394 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 27,8440 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,835/27,855, а спустя 5 мину «американец», пролонгировав коррекцию, уже находился на цифре 27,82/27,84 UAH/USD.



Основной причиной снижения цен безналичного «американца» стало жесткое доминирование предложения СКВ на фоне сохранившегося с предыдущих сессий долларового изобилия. Последнее нарастало из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа, отложенной на вторник по причине длинных выходных в Америке. Теперь, согласно регламенту торгов межбанка. этот отложенный приток мог появиться на межбанке в среду, на следующий день.

Меж тем коррекция «американца» продолжалась – около 10.26 доллар оказался на уровне 27,815/27,825, предприняв попутку отскока около 11.25 Киева; 27,83/27,85 UAH/USD. Покупки на локальных низах быстро исчерпались, дав возможность СКВ продолжать свой путь вниз: по состоянию на 11.35 она упала к 27,81/27,82 UAH/USD.

Пополудни, на 12.16 новые покупки снова приподняли курс «американца» до 27,82/27,83, однако на обеденный перерыв рынок ушел около 13.17 на фоне более низких цен: 27,81/27,82 UAH/USD.



В дальнейшем, на опустевшем межбанке, с 14.30 долларовые цены ограничились расширением спреда до 27,81/27,83 UAH/USD.



Рынок, войдя в полосу стабильности, сохранил эти цены действующими до самого финиша сессии на межбанке, завершив сессию на цифре 27,810/27,825 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8394 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,81% с 28,0672 UAH/USD до 27,8394 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как мы указали выше, из-за длинных выходных в США был нарушен график поступления валюты на счета экспортеров и, следовательно, на межбанк. К среде обычный объем притока удвоился, сформировав на рынке жесткое преобладание оферов обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, выросший приток экспортной выручки еще больше увеличил существующую избыточную долларовую ликвидность, на которую явно не хватало покупателей.



В-третьих, формально рост количества СКВ на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, на который указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн., однако львиная доля этого «гривневого навеса» - бюджетные субвенции, отправленные Казначейством «на места».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок удвоился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.







Дата: 14 ноября 2018 г. на 16.13



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра - 28,05/28,09 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,07 UAH/USD)

€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,408/0,412 UAH/RUB)



US



