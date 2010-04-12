vovan_prm написав: Событие состоялось. Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13
Как монетизировали свои видения? Вот я например купил штуку евро летом,брал от 30.45 до 30.70(если считать по доллару,то евро брал примерно по 1.162),ещё чуть чуть и будет такой курс в гривне,диверсифицировался так сказать На момент влёт минимум 30 зелёных. С евро надо быть очень терпеливым,по нему конечно можно выловить плюс,но иногда надо ждать годами,зимой сдавал по 1.24 или 34 с копейками за гривну,но пока чистый влёт,буду ждать,может даже ещё увеличу портфель
vovan_prm написав: Событие состоялось. Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13
Как монетизировали свои видения? Вот я например купил штуку евро летом,брал от 30.45 до 30.70(если считать по доллару,то евро брал примерно по 1.162),ещё чуть чуть и будет такой курс в гривне,диверсифицировался так сказать На момент влёт минимум 30 зелёных. С евро надо быть очень терпеливым,по нему конечно можно выловить плюс,но иногда надо ждать годами,зимой сдавал по 1.24 или 34 с копейками за гривну,но пока чистый влёт,буду ждать,может даже ещё увеличу портфель
Красавчиг,плечо 1 к 100 или 1 к 500? У меня много знакомых баловались,некоторые даже работу бросали,ведь ещё чуть чуть и они бы смогли понять как оно всё двигается и работает,и доллары в рот бы сами заскакивали)))
Лучше в букмекерскую контору ходили,тоже самое,только шансы выиграть хоть на 1% есть,а там НЕТ(Прогнозы алкаша Либо в пример не берём)
vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06 Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода. При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.
somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.
Для ваших краёв это не дорого,а у нас есть дешевле. Я о другом говорю,когда МБ был под 28 они ставят 28,одну из самых низких продаж среди банков,когда МБ летит к 27.80 они поднимают к 28.05,где правда Зин?