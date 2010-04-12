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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6764676567666767>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:13

somilitark
18,79%
Дней 540, а не 173...
anton85
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:14

  somilitark написав:
  vovan_prm написав:
Событие состоялось.
Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13

Как монетизировали свои видения?
Вот я например купил штуку евро летом,брал от 30.45 до 30.70(если считать по доллару,то евро брал примерно по 1.162),ещё чуть чуть и будет такой курс в гривне,диверсифицировался так сказать :lol:
На момент влёт минимум 30 зелёных.
С евро надо быть очень терпеливым,по нему конечно можно выловить плюс,но иногда надо ждать годами,зимой сдавал по 1.24 или 34 с копейками за гривну,но пока чистый влёт,буду ждать,может даже ещё увеличу портфель :lol:

Вот так:
https://picua.org/images/2018/11/14/f04883e69a3935d4504edbe2c147b47e.png
Не работаю с физической валютой (кроме USD/UAH) уже около двух лет.
Перестал понимать: зачем кеды и баулы, когда есть мышка и монитор. :mrgreen:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:19

  vovan_prm написав:
  somilitark написав:
  vovan_prm написав:
Событие состоялось.
Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13

Как монетизировали свои видения?
Вот я например купил штуку евро летом,брал от 30.45 до 30.70(если считать по доллару,то евро брал примерно по 1.162),ещё чуть чуть и будет такой курс в гривне,диверсифицировался так сказать :lol:
На момент влёт минимум 30 зелёных.
С евро надо быть очень терпеливым,по нему конечно можно выловить плюс,но иногда надо ждать годами,зимой сдавал по 1.24 или 34 с копейками за гривну,но пока чистый влёт,буду ждать,может даже ещё увеличу портфель :lol:

Вот так:
https://picua.org/images/2018/11/14/f04883e69a3935d4504edbe2c147b47e.png
Не работаю с физической валютой (кроме USD/UAH) уже около двух лет.
Перестал понимать: зачем кеды и баулы, когда есть мышка и монитор. :mrgreen:

Красавчиг,плечо 1 к 100 или 1 к 500?
У меня много знакомых баловались,некоторые даже работу бросали,ведь ещё чуть чуть и они бы смогли понять как оно всё двигается и работает,и доллары в рот бы сами заскакивали)))

Лучше в букмекерскую контору ходили,тоже самое,только шансы выиграть хоть на 1% есть,а там НЕТ(Прогнозы алкаша Либо в пример не берём) :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:20

  zzzzzz написав:
  kolyuchy написав:
  zzzzzz написав:kolyuchy
все овгз гасятся по номиналу 1000

Тогда если считать по факт/365 выходит 17.8% годовых

Нет


Перепроверил: ошибся в дате погашения взял 5/6/2020, а не 6/5/2020...
исправленный ответ 18.8 годовых ДО выплаты налогов.

Кстати, по ОВГЗ сейчас только 1.5% "на войну" платить надо?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:21

  Ihor Pavlovycz написав:Євро готується помацати 1,11

Замість 11 помацало 13... Буває. Ніколи не бувало так щоб було ніяк, якось та буде.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:21

  somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:27

  vovan_prm написав:
  vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06
Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода.
При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.

Валютный рынок в контексте
Событие состоялось.
Сегодня на азиатских торгах было касание 1,13

Что таки дальше? Я уже влетел, купив раннее 31.8 - 31.9
Опять о паритете пошли разговоры, который год.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:29

kolyuchy
anton85

Бинго :D
С дохода по ОВГЗ только 1,5% ВС взимается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:30

  Proofy написав:
  somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.

Для ваших краёв это не дорого,а у нас есть дешевле.
Я о другом говорю,когда МБ был под 28 они ставят 28,одну из самых низких продаж среди банков,когда МБ летит к 27.80 они поднимают к 28.05,где правда Зин?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:39

  Proofy написав:Что таки дальше? Я уже влетел, купив раннее 31.8 - 31.9
Опять о паритете пошли разговоры, который год.

Пока сохраняется потенциал движения в район 1,1150
И до конца месяца скорее всего боковик в диапазоне 1,11-1,13
Точнее сказать пока не могу.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 14 лис, 2018 16:43, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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