|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 16:42
somilitark написав: Proofy написав: somilitark написав:
почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.
Для ваших краёв это не дорого,а у нас есть дешевле.
Я о другом говорю,когда МБ был под 28 они ставят 28,одну из самых низких продаж среди банков,когда МБ летит к 27.80 они поднимают к 28.05,где правда Зин?
Читай ДС. Они вчера лили на МБ.
Очевидно по состоянию на сегодня свою задачу выполнили
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
-
vovan_prm
-
-
- Повідомлень: 1784
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:00
Sneg00 написав:
текущие ставки - цветочки. ожидаю в течении 6 мес что увидим выше 22%
FUD detected!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 716
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:13
vovan_prm написав: Proofy написав:
Что таки дальше? Я уже влетел, купив раннее 31.8 - 31.9
Опять о паритете пошли разговоры, который год.
Пока сохраняется потенциал движения в район 1,1150
И до конца месяца скорее всего боковик в диапазоне 1,11-1,13
Точнее сказать пока не могу.
по моим данным, на конец месяца 1,18хх, что будет посредине, мне пофиг, жду...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5375
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 1316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:21
somilitark написав:
Прогнозы алкаша Либо в пример не берём
Друг, чего такой злой на алкаша Либо?
Он имеет полное право алкашествовать и иногда не угадывать.
Ибо он итак угадывает в день столько, сколько искренне и по доброму желает тебе делать в месяц.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6665
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 3309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:30
edvardd
если 1,18? то покупайте сегодня по 1,13 почти 5% доход за пару недель
а если без шуток, то соглашусь с вованом (будет боковик на 2 недели 1,12-1,13)
думаю к концу года 1,145-1,15 максимум
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4254
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1918 раз.
- Подякували: 1171 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:33
Министерство финансов США сообщило о 59-процентном росте дефицита госбюджета в октябре в сравнении с аналогичным периодом 2017 год. Дефицит составил $100,5 млрд.
Основной причиной очередного «рекорда» стала налоговая реформа Трампа, одобренная Конгрессом в декабре прошлого года. Из-за снижения налогов казна недополучит $1,5 триллиона, предупреждают финансисты.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4254
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1918 раз.
- Подякували: 1171 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:40
edvardd написав: vovan_prm написав: Proofy написав:
Что таки дальше? Я уже влетел, купив раннее 31.8 - 31.9
Опять о паритете пошли разговоры, который год.
Пока сохраняется потенциал движения в район 1,1150
И до конца месяца скорее всего боковик в диапазоне 1,11-1,13
Точнее сказать пока не могу.
по моим данным, на конец месяца 1,18хх, что будет посредине, мне пофиг, жду...
Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца.
Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
-
vovan_prm
-
-
- Повідомлень: 1784
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:46
Libo написав: Qwerty написав:
yama написав:
Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!
Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались.
Ну здрасьте, 20 відсотків...
Что я могу купить в Европе или в Америке и не могу купить в супермаркете в Киеве?
Чего изволите-с ...
Икра черная, свежая мраморная телятина аризонских бычков, откормленных кукурузкой, лапки и гридиники гусинные, утинные и пр., все колбасы, копченности и пр., такие, что не всегда и далеко не везде найти там... А караси свежие? Любишь караси в сметане? Я обожаю. Так вот в европах и америках их днем с огнем не найдешь. А раки речные ведрами?! А грибочки с помидорчиками?!
Пойди в Сильпо в Мандарине и сравни с Европой или Америкой.
Скоро европейцы и американцы будут падать в обморок от изобилия в наших Сильпо. От качества и вкусности наших продуктов они уже кипятком писяют.
Украина превращается в жратвенную Мекку мира.
Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.
Єфрейтор, відділ супермаркету з ковбасами в Мілані чи Флоренціі і відділ в «Новусі» чи «Сільпо» це як Мерседес проти Таврії... З усім іншим так само... Навіть славнозвісний Привоз і рибний ринок в Марселі це небо і земля... Так що не пиши дурниць... Ти в Європі де був?! Здається мені, що ніде... А я буду через пару днів у Відні... А першого грудня на матчі Фіорентина - Ювентус... А 10 грудня в Берліні... Потім в Празі...
Наші продукти на ринках відносно непогані, але ціни не для наших форумчан... Я маю на увазі ринки на рівні Бессарабського, де є і корюшка, і омуль, і таймєнь, і бєлуга, і кєта... І багато чого іншого...
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1811
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:52
vovan_prm написав: edvardd написав: vovan_prm написав:
Пока сохраняется потенциал движения в район 1,1150
И до конца месяца скорее всего боковик в диапазоне 1,11-1,13
Точнее сказать пока не могу.
по моим данным, на конец месяца 1,18хх, что будет посредине, мне пофиг, жду...
Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца.
Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень
поднимаю ставки
200 грн, что не будет 1,18 на конец ноября
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4254
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1918 раз.
- Подякували: 1171 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13592
|1547228
|
|
|6483
|1371236
|
Вів 13 лис, 2018 00:51
ЛОБ
|
|159
|246977
|
|