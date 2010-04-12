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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6765676667676768>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:42

  somilitark написав:
  Proofy написав:
  somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.

Для ваших краёв это не дорого,а у нас есть дешевле.
Я о другом говорю,когда МБ был под 28 они ставят 28,одну из самых низких продаж среди банков,когда МБ летит к 27.80 они поднимают к 28.05,где правда Зин?

Читай ДС. Они вчера лили на МБ.
Очевидно по состоянию на сегодня свою задачу выполнили
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:00

  Sneg00 написав:текущие ставки - цветочки. ожидаю в течении 6 мес что увидим выше 22%


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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:13

  vovan_prm написав:
  Proofy написав:Что таки дальше? Я уже влетел, купив раннее 31.8 - 31.9
Опять о паритете пошли разговоры, который год.

Пока сохраняется потенциал движения в район 1,1150
И до конца месяца скорее всего боковик в диапазоне 1,11-1,13
Точнее сказать пока не могу.

по моим данным, на конец месяца 1,18хх, что будет посредине, мне пофиг, жду...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:21

  somilitark написав:Прогнозы алкаша Либо в пример не берём :lol:


Друг, чего такой злой на алкаша Либо? :roll:
Он имеет полное право алкашествовать и иногда не угадывать.
Ибо он итак угадывает в день столько, сколько искренне и по доброму желает тебе делать в месяц. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:30

edvardd

если 1,18? то покупайте сегодня по 1,13 почти 5% доход за пару недель

а если без шуток, то соглашусь с вованом (будет боковик на 2 недели 1,12-1,13)

думаю к концу года 1,145-1,15 максимум
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:33

Министерство финансов США сообщило о 59-процентном росте дефицита госбюджета в октябре в сравнении с аналогичным периодом 2017 год. Дефицит составил $100,5 млрд.

Основной причиной очередного «рекорда» стала налоговая реформа Трампа, одобренная Конгрессом в декабре прошлого года. Из-за снижения налогов казна недополучит $1,5 триллиона, предупреждают финансисты.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:40

  edvardd написав:
  vovan_prm написав:
  Proofy написав:Что таки дальше? Я уже влетел, купив раннее 31.8 - 31.9
Опять о паритете пошли разговоры, который год.

Пока сохраняется потенциал движения в район 1,1150
И до конца месяца скорее всего боковик в диапазоне 1,11-1,13
Точнее сказать пока не могу.

по моим данным, на конец месяца 1,18хх, что будет посредине, мне пофиг, жду...

Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца.
Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень :D
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:46

  Libo написав:
  Qwerty написав:
  yama написав:Які, наприклад, якісні і дорогі речі зникли в Україні з продажу?!


Ну, не знаю... Те, що я купував якісне і дороге, так і продається... Ну може стало трішки дорожче... Ну а відносно наших продуктів, то асортимент наших супермаркетів складав і складає від сили відсотків 20 від типового супермаркету Європи... Ну а на нашому Бесарабському чи Володимирському ринку, чи на Столичному і асортимент і якість і ціна(дорого) в повному обсязі. Були б гроші, а якісне і дороге вам доставлять. Хоча, якщо об’єктивно, то 90 відсотків населення тим якісним і дорогим ніколи і не заморочувались.


Ну здрасьте, 20 відсотків...
Что я могу купить в Европе или в Америке и не могу купить в супермаркете в Киеве?
Чего изволите-с ...
Икра черная, свежая мраморная телятина аризонских бычков, откормленных кукурузкой, лапки и гридиники гусинные, утинные и пр., все колбасы, копченности и пр., такие, что не всегда и далеко не везде найти там... А караси свежие? Любишь караси в сметане? Я обожаю. Так вот в европах и америках их днем с огнем не найдешь. А раки речные ведрами?! А грибочки с помидорчиками?!
Пойди в Сильпо в Мандарине и сравни с Европой или Америкой.
Скоро европейцы и американцы будут падать в обморок от изобилия в наших Сильпо. От качества и вкусности наших продуктов они уже кипятком писяют.
Украина превращается в жратвенную Мекку мира.
Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.
8) 8) 8)

Єфрейтор, відділ супермаркету з ковбасами в Мілані чи Флоренціі і відділ в «Новусі» чи «Сільпо» це як Мерседес проти Таврії... З усім іншим так само... Навіть славнозвісний Привоз і рибний ринок в Марселі це небо і земля... Так що не пиши дурниць... Ти в Європі де був?! Здається мені, що ніде... А я буду через пару днів у Відні... А першого грудня на матчі Фіорентина - Ювентус... А 10 грудня в Берліні... Потім в Празі...
Наші продукти на ринках відносно непогані, але ціни не для наших форумчан... Я маю на увазі ринки на рівні Бессарабського, де є і корюшка, і омуль, і таймєнь, і бєлуга, і кєта... І багато чого іншого...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:52

  vovan_prm написав:
  edvardd написав:
  vovan_prm написав:Пока сохраняется потенциал движения в район 1,1150
И до конца месяца скорее всего боковик в диапазоне 1,11-1,13
Точнее сказать пока не могу.

по моим данным, на конец месяца 1,18хх, что будет посредине, мне пофиг, жду...

Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца.
Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень :D



поднимаю ставки :wink: 200 грн, что не будет 1,18 на конец ноября
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:57

  Долярчик написав:
  Libo написав:Украина превращается в жратвенную Мекку мира.
Скоро к вам ринутся толпы паломников пожрать.

... знає, знаєм! - вже НАСТУПНОГО року! :D :D :mrgreen:
"всі ходи записані"© :lol:

Кожному по карасю в сметані і по стейку з аризонського бичка... Мінімалки повинно вистачити... Ну і всіх відвести на екскурсію в підвальний «Сільпо» в Мандарин-Плазі», правда там зараз поряд асфальт провалився і все в воді і снігу, але то таке - мєлочь для справжньої мрії! Ще можна на екскурсію в Гудвайн сходити, ну якщо штука доларів як мінімум в кармані, там до речі можна побачити весь політичний і бізнесовий істеблішмент! Таких як лібо там не бачив... Охорона не пускає.
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