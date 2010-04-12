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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6765676667676768

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:07

  kmk написав:
  zzzzzz написав:
  kmk написав:Нефть ушла в печаль :mrgreen:
-6%

А бензик на заправках на месте. Вроде рост бензика начался с 80$. Сейчас 65$. Вот это нас имеют
Казнить нельзя помиловать.


А девал с 26 до 28 т.е. на 8% вы не учитываете ?
В цене бензина заложены не только цены на нефть, но и акцизы в евро

Т.е. снижать цены не положено, даже если нефть -20%?[/quote]
Ну звикати до супер прибутків легко, важко звикати до думки, що їх може не бути... Пам’ятаю 2007 рік, коли тона насіння соняшника коштувала 1000 доларів! Якихось 500 тон - 500 тисяч ує! Так було добре, так мріялось на майбутнє... А на слідуючий рік - 150 доларів! І ті хто повлазив в великі борги з надією, що ціна буде минулорічна, або хоч півціни, то хоч в петлю... «Шо там в мірє дєлаєтся? - Стабільності нєт...»(с)
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:09

  vovan_prm написав:Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца.
Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень :D


+1. Скорее увидим 1,08 в течение 3-4-х месяцев.

Уже и Германия вошла в рецессию.

The German economy fell 0.2% in the third quarter, with gross domestic product contracting for the first time in three and a half years under the stress of international trade conflicts and problems with its auto industry.

The last time economic growth moved into negative territory was in the first quarter of 2015, when GDP ticked down 0.1%.

http://www.morningstar.co.uk/uk/news/AN ... years.aspx

Я не знаю, какие такие технические факторы способны перекрыть реально слабый перформанс экономик Европы.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:11

  prodigy написав:
  edvardd написав:
  vovan_prm написав:Пока сохраняется потенциал движения в район 1,1150
И до конца месяца скорее всего боковик в диапазоне 1,11-1,13
Точнее сказать пока не могу.

по моим данным, на конец месяца 1,18хх, что будет посредине, мне пофиг, жду...



поднимаю ставки :wink: 200 грн, что не будет 1,18 на конец ноября
Тоже подниму 1000 Евро Ставка что не будет на конец ноября ...Всем желающим велкам в личку
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:16

  somilitark написав:
  холява написав:.

...... а страховка почему такая ?

Бухнёт и лепит шо попало,а вы просите фактов)))
Петросянщина на марше 8)

Буває і доносить згідно легенді... Наприклад, про «Сільпо» в Мандарині... Це елітний ТРЦ і дійсно там є відносно елітний супермаркет на мінусовому поверсі... Хоча можливо підробляв вантажником чи шефу допомогав продукти нести!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:29

Мэй довольна предварительным соглашением по Brexit

Слухи о близком соглашении ЕС и Британии все больше похожи на правду
Черновое соглашение с Евросоюзом по Brexit "существенно приближает к тому, за что голосовали британские граждане".
Об этом завила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.
"Мы вернем себе контроль над нашими деньгами, законами и границами", - сказала Мэй, отвечая на вопросы в парламенте.
Она подтвердила, что сегодня, 14 ноября, состоится заседание кабмина, на котором министры обсудят соглашение и примут решение "о следующих шагах в национальных интересах".
Она также подтвердила ранее звучавший тезис о том, что "Brexit означает Brexit", то есть выход из зоны свободной торговли и таможенного союза ЕС.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:48

  Qwerty написав:
  somilitark написав:
  холява написав:.

...... а страховка почему такая ?

Бухнёт и лепит шо попало,а вы просите фактов)))
Петросянщина на марше

Буває і доносить згідно легенді... Наприклад, про «Сільпо» в Мандарині... Це елітний ТРЦ і дійсно там є відносно елітний супермаркет на мінусовому поверсі... Хоча можливо підробляв вантажником чи шефу допомогав продукти нести!


Дорогой земеля, запомни, не все наши полтавские галушки кукурузоделы и свинопасы.
Я неделю назад отужинал с членами семьи их королевского высочества одной из самых богатых монархий и мои мысли показались им очень интересными и ценными. :shock: Пригласили еще. :idea:
А ты "шефу допомогав продукти нести" ...
Не ношу и мне не носят.
Американское воспитание. Это позорно, когда на улице или в магазине тебе, здоровому и симпатичному мужику, помогает носить портфель или торбу с продуктами какой-то холуй. :P :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:55

  Qwerty написав: А я буду через пару днів у Відні...


Тоже там буду. Тоже через пару дней. Может в самолете пыку твою наглую увижу.
:lol: :lol: :lol:

Обедаю и ужинаю в Фигельмюллер возле Штефанплаца. Знаешь? :roll: Приходи. Налью. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:16

  ihorkyiv написав:Схоже, придбати долари на готівковому ринку за ціною нижче 28.00 ще довго не вдасться. Якісь поодинокі банки виставляють курс продажу 27.99, але реально там - операціоніст з розведеними руками і вишуканою французською: "вженема".


Ровно сутки спустя. Киев продает по 27,97, можно даже по 27,96 найти.
В банках есть от 27,93 до 27,95. И можно найти доллары на продажу.
Ох уж эти аналитики-журналитики :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 19:19

  zРадио написав:
  vovan_prm написав:Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца.
Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень :D


+1. Скорее увидим 1,08 в течение 3-4-х месяцев.

Уже и Германия вошла в рецессию.

The German economy fell 0.2% in the third quarter, with gross domestic product contracting for the first time in three and a half years under the stress of international trade conflicts and problems with its auto industry.

The last time economic growth moved into negative territory was in the first quarter of 2015, when GDP ticked down 0.1%.

http://www.morningstar.co.uk/uk/news/AN ... years.aspx

Я не знаю, какие такие технические факторы способны перекрыть реально слабый перформанс экономик Европы.



Профицит торгового баланса,и невысокий дефицит бюджетов стран, входящих в союз, например. Особенно если решат вопросы проблемм фискальной политики отдельных стран.
Дурень думкою багатіє
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