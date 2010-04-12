А бензик на заправках на месте. Вроде рост бензика начался с 80$. Сейчас 65$. Вот это нас имеют Казнить нельзя помиловать.
А девал с 26 до 28 т.е. на 8% вы не учитываете ? В цене бензина заложены не только цены на нефть, но и акцизы в евро
Т.е. снижать цены не положено, даже если нефть -20%?[/quote] Ну звикати до супер прибутків легко, важко звикати до думки, що їх може не бути... Пам’ятаю 2007 рік, коли тона насіння соняшника коштувала 1000 доларів! Якихось 500 тон - 500 тисяч ує! Так було добре, так мріялось на майбутнє... А на слідуючий рік - 150 доларів! І ті хто повлазив в великі борги з надією, що ціна буде минулорічна, або хоч півціни, то хоч в петлю... «Шо там в мірє дєлаєтся? - Стабільності нєт...»(с)
vovan_prm написав:Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца. Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень
+1. Скорее увидим 1,08 в течение 3-4-х месяцев.
Уже и Германия вошла в рецессию.
The German economy fell 0.2% in the third quarter, with gross domestic product contracting for the first time in three and a half years under the stress of international trade conflicts and problems with its auto industry.
The last time economic growth moved into negative territory was in the first quarter of 2015, when GDP ticked down 0.1%.
Бухнёт и лепит шо попало,а вы просите фактов))) Петросянщина на марше
Буває і доносить згідно легенді... Наприклад, про «Сільпо» в Мандарині... Це елітний ТРЦ і дійсно там є відносно елітний супермаркет на мінусовому поверсі... Хоча можливо підробляв вантажником чи шефу допомогав продукти нести!
Слухи о близком соглашении ЕС и Британии все больше похожи на правду Черновое соглашение с Евросоюзом по Brexit "существенно приближает к тому, за что голосовали британские граждане". Об этом завила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РИА Новости. "Мы вернем себе контроль над нашими деньгами, законами и границами", - сказала Мэй, отвечая на вопросы в парламенте. Она подтвердила, что сегодня, 14 ноября, состоится заседание кабмина, на котором министры обсудят соглашение и примут решение "о следующих шагах в национальных интересах". Она также подтвердила ранее звучавший тезис о том, что "Brexit означает Brexit", то есть выход из зоны свободной торговли и таможенного союза ЕС.
ihorkyiv написав:Схоже, придбати долари на готівковому ринку за ціною нижче 28.00 ще довго не вдасться. Якісь поодинокі банки виставляють курс продажу 27.99, але реально там - операціоніст з розведеними руками і вишуканою французською: "вженема".
Ровно сутки спустя. Киев продает по 27,97, можно даже по 27,96 найти. В банках есть от 27,93 до 27,95. И можно найти доллары на продажу. Ох уж эти аналитики-журналитики
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
vovan_prm написав:Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца. Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень
+1. Скорее увидим 1,08 в течение 3-4-х месяцев.
Уже и Германия вошла в рецессию.
The German economy fell 0.2% in the third quarter, with gross domestic product contracting for the first time in three and a half years under the stress of international trade conflicts and problems with its auto industry.
The last time economic growth moved into negative territory was in the first quarter of 2015, when GDP ticked down 0.1%.
Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,4% — квартал-к-кварталу, сообщает в среду государственный комитет статистики.
"Реальный ВВП в третьем квартале 2018 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по сравнению с третьим кварталом 2017 — на 2,8%", — говорится в сообщении на сайте комитета статистики.
Ранее ведомство сообщало, что ВВП Украины вырос в первом квартале на 3,1%, во втором — на 3,8%.
В свою очередь, Национальный банк (ЦБ) Украины сообщал, что сохранил прогноз роста ВВП страны на 2018 год в 3,4%. Также, по прогнозу регулятора, в 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5%, а в 2020 году рост экономики ускорится до 2,9%.
С другой стороны, согласно прогнозам министерства экономического развития и торговли Украины по состоянию на август, рост ВВП страны по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,2%, в 2019 году — 3%
vovan_prm написав:Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца. Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень
+1. Скорее увидим 1,08 в течение 3-4-х месяцев.
Уже и Германия вошла в рецессию.
The German economy fell 0.2% in the third quarter, with gross domestic product contracting for the first time in three and a half years under the stress of international trade conflicts and problems with its auto industry.
The last time economic growth moved into negative territory was in the first quarter of 2015, when GDP ticked down 0.1%.
Я не знаю, какие такие технические факторы способны перекрыть реально слабый перформанс экономик Европы.
Профицит торгового баланса,и невысокий дефицит бюджетов стран, входящих в союз, например. Особенно если решат вопросы проблемм фискальной политики отдельных стран.
На сегодня профицит уже не 25-30, как полгода назад, а 10 млрд евро/мес. Отнимите значительное падение спроса на авто, который отложен во времени (предзаказы), и к началу 2019 можем получить 0, или даже минус.
А невысокие дефициты бюджетов, когда работает QE, ИМХО, вообще не преимуещство, а недостаток. Деньги поглощают пузыри, или токсичные активы, вместо того, чтобы стимулировать внутренний спрос и производство.
Я скептичен относительно экономики еврозоны на следующие 2-3 квартала