Додано: Сер 14 лис, 2018 18:09

vovan_prm написав: Не вижу оснований для похода Евро к 1,18 до конца месяца.

Даже готов поставить против такого события, чисто символически, сотню гривень

+1. Скорее увидим 1,08 в течение 3-4-х месяцев.Уже и Германия вошла в рецессию.The German economy fell 0.2% in the third quarter, with gross domestic product contracting for the first time in three and a half years under the stress of international trade conflicts and problems with its auto industry.The last time economic growth moved into negative territory was in the first quarter of 2015, when GDP ticked down 0.1%.Я не знаю, какие такие технические факторы способны перекрыть реально слабый перформанс экономик Европы.