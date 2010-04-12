Мне перезвонил начальник отделения ОБ , предлагают разместить грину под 18% от 100 кило, акция .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:03
Мне перезвонил начальник отделения ОБ , предлагают разместить грину под 18% от 100 кило, акция .
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32
Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить.
Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60?
А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 14 лис, 2018 20:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:34
Re: Валютный рынок в контексте
Идем на штурм исторических рекордов. Мы входим в эпоху высокой волатильности для натурального газа, хотя пробитие цели 10000 скорее не на этот год, а через один. Да и вообще, пора отказываться от устаревших видов топлива.
На прошлой неделе звонил на завод "Тенко" (электрокотлы делают), так у них очередь была на 4 недели вперед. С такими темпами электрификации отопления и ГВС у нас будет пересмотр цен на ЭЭ в следующем году(Весной наверное, да и тариф для АЭС под это дело поднимут, они и так в плохом режиме работают).
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:41
Какое отношение имеет прогноз холодной погоды в США к перекресному субсидированию эл.эн в Украине ?
Живите своим умом!
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