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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6766676767686769

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:03

  Proofy написав:
  somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.

Мне перезвонил начальник отделения ОБ , предлагают разместить грину под 18% от 100 кило, акция .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:04

фьючерсы на газ +17% :shock: :shock: :shock:

Биток -9% :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32

  Proofy написав:
  somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.


Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить.
Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60?
А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 14 лис, 2018 20:36, всього редагувалось 2 разів.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:34

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:фьючерсы на газ +17% :shock: :shock: :shock:

Идем на штурм исторических рекордов. Мы входим в эпоху высокой волатильности для натурального газа, хотя пробитие цели 10000 скорее не на этот год, а через один. Да и вообще, пора отказываться от устаревших видов топлива.

На прошлой неделе звонил на завод "Тенко" (электрокотлы делают), так у них очередь была на 4 недели вперед. С такими темпами электрификации отопления и ГВС у нас будет пересмотр цен на ЭЭ в следующем году(Весной наверное, да и тариф для АЭС под это дело поднимут, они и так в плохом режиме работают).
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:41

  serega_rubin написав:На прошлой неделе звонил на завод "Тенко" (электрокотлы делают), так у них очередь была на 4 недели вперед. С такими темпами электрификации отопления и ГВС у нас будет пересмотр цен на ЭЭ в следующем году(Весной наверное, да и тариф для АЭС под это дело поднимут, они и так в плохом режиме работают).


Какое отношение имеет прогноз холодной погоды в США к перекресному субсидированию эл.эн в Украине ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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