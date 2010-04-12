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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:03
Proofy написав: somilitark написав:
почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.
Мне перезвонил начальник отделения ОБ , предлагают разместить грину под 18% от 100 кило, акция .
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Vadim V
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:04
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32
Proofy написав: somilitark написав:
почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.
Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить.
Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60?
А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.
Востаннє редагувалось Tolevas
в Сер 14 лис, 2018 20:36, всього редагувалось 2 разів.
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Tolevas
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:34
Идем на штурм исторических рекордов. Мы входим в эпоху высокой волатильности для натурального газа, хотя пробитие цели 10000 скорее не на этот год, а через один. Да и вообще, пора отказываться от устаревших видов топлива.
На прошлой неделе звонил на завод "Тенко" (электрокотлы делают), так у них очередь была на 4 недели вперед. С такими темпами электрификации отопления и ГВС у нас будет пересмотр цен на ЭЭ в следующем году(Весной наверное, да и тариф для АЭС под это дело поднимут, они и так в плохом режиме работают).
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serega_rubin
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Додано: Сер 14 лис, 2018 20:41
serega_rubin написав:
На прошлой неделе звонил на завод "Тенко" (электрокотлы делают), так у них очередь была на 4 недели вперед. С такими темпами электрификации отопления и ГВС у нас будет пересмотр цен на ЭЭ в следующем году(Весной наверное, да и тариф для АЭС под это дело поднимут, они и так в плохом режиме работают).
Какое отношение имеет прогноз холодной погоды в США к перекресному субсидированию эл.эн в Украине ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:01
zzzzzz написав: serega_rubin написав:
На прошлой неделе звонил на завод "Тенко" (электрокотлы делают), так у них очередь была на 4 недели вперед. С такими темпами электрификации отопления и ГВС у нас будет пересмотр цен на ЭЭ в следующем году(Весной наверное, да и тариф для АЭС под это дело поднимут, они и так в плохом режиме работают).
Какое отношение имеет прогноз холодной погоды в США к перекресному субсидированию эл.эн в Украине ?
Очевидно же. Рост цен на фьючерсы повышает цены на газ для Украины. Рост цены на газ отражается в показателях инфляции (через цену для пром потребителей и частных лиц и транспорта). Второй фактор рост цены на газ повышает спрос на ЭЭ как более экономичный способ отопления в некоторых случаях. А дальше - облом. Не везде рост спроса на ЭЭ может обеспечиться пропускной способностью сетей. что повлечет рост затрат на модернизацию сетей и как следствие снова отразится в тарифе (А этот фактор еще более значимый).
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serega_rubin
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:16
serega_rubin написав: zzzzzz написав: serega_rubin написав:
На прошлой неделе звонил на завод "Тенко" (электрокотлы делают), так у них очередь была на 4 недели вперед. С такими темпами электрификации отопления и ГВС у нас будет пересмотр цен на ЭЭ в следующем году(Весной наверное, да и тариф для АЭС под это дело поднимут, они и так в плохом режиме работают).
Какое отношение имеет прогноз холодной погоды в США к перекресному субсидированию эл.эн в Украине ?
Очевидно же. Рост цен на фьючерсы повышает цены на газ для Украины. Рост цены на газ отражается в показателях инфляции (через цену для пром потребителей и частных лиц и транспорта). Второй фактор рост цены на газ повышает спрос на ЭЭ как более экономичный способ отопления в некоторых случаях. А дальше - облом. Не везде рост спроса на ЭЭ может обеспечиться пропускной способностью сетей. что повлечет рост затрат на модернизацию сетей и как следствие снова отразится в тарифе (А этот фактор еще более значимый).
Извините, но это Бла-Бла-Бла человека, явно не владеющего вопросом. Как здесь второе зависит от первого настолько, чтобы делать такие долгоиграющие выводы? Разберитесь сначала, собственно, что растет, как и почему.) Повышается цена исключительно на поставки газа в США в ближайшие 4 мес (ноябре, декабре, январе и феврале). Остальные месяцы торгуются не выше, а большинство ниже чем год назад с поставками в 2019 и 2020гг.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:20
zРадио написав:
Что есть брокерские компании лучше уточнять у каждой из них в отдельности, потому что они могут иметь разные портфели лицензий и виды деятельности.
Из примеров Dragon, ICU, Универ (к последнему сейчас есть вопросы у СБУ - обязан вас предупредить, раз вызвался ответить на ваш вопрос).
PS: в вопросе я не профи - возможно, кто-то детальней и корректней раскроет тему
Немного разобрался. Проблема еще и в том, что требуется личное посещение офиса брокера в Киеве.
Кто-то в курсе, в каком банке держит свои счета ICU?..
Dragon работает с Альфой, что не нравится.
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sryvkin
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:36
zРадио 1) Важны не только абсолютные значения в том числе и данного профицита, а состояние экономики(вместе с циклом, где оная находится) и экономической политики, в сравнении. Если вы сравниваете евро доллар, то с США) Наглядный вам пример Япония.
2) Тем более, изучите пример Японии за последние 20 лет)
3) С этим согласен. Но вы склонны смешивать данные которые оказывают значительное влияние но с различной дюрацией) То, например, что вы указали, гдето через 4-6 мес. Причем замедление роста будет везде, и это тоже нужно учитывать.
Приведу пример, вот если случается так,(хотя крайне маловероятно) что в течении ближайших 2 недель Италия вносит изменения в проэкт бюджета на 2019г уменьшая расходную часть хотя бы на 0,5%, без развала коалиции в парламенте и подписывается соглашение о Брекзит полностью удовлетворяющее стороны, до конца этого года евро будет не меньше 1,18 при всем том неизменном(или даже ухудшающемся) о чем вы говорите)
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:37
starsn написав:
Извините, но это Бла-Бла-Бла человека, явно не владеющего вопросом. Как здесь второе зависит от первого настолько, чтобы делать такие долгоиграющие выводы? Разберитесь сначала, собственно, что растет, как и почему.) Повышается цена исключительно на поставки газа в США в ближайшие 4 мес (ноябре, декабре, январе и феврале). Остальные месяцы торгуются не выше, а большинство ниже чем год назад с поставками в 2019 и 2020гг.
Позвольте уточнить суть дискуссии.. Мы спорим о методах, о выводах, о квалификации... или о том что цена на электроэнергию в Украине в 2019 году не изменится в большую сторону ?
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serega_rubin
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