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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6767676867696770 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 933 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 129 5. более 75% 64% 595 Всього голосів : 933 Додано: Сер 14 лис, 2018 21:38 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,45 коп., на торгах среды укрепился на 7,88 коп., оказавшись на уровне 27,8394 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 27,8440 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 14 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,835/27,855, а спустя 5 мину «американец», пролонгировав коррекцию, уже находился на цифре 27,82/27,84 UAH/USD.



Основной причиной снижения цен безналичного «американца» стало жесткое доминирование предложения СКВ на фоне сохранившегося с предыдущих сессий долларового изобилия. Последнее нарастало из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа, отложенной на вторник по причине длинных выходных в Америке. Теперь, согласно регламенту торгов межбанка. этот отложенный приток мог появиться на межбанке в среду, на следующий день.

Меж тем коррекция «американца» продолжалась – около 10.26 доллар оказался на уровне 27,815/27,825, предприняв попутку отскока около 11.25 Киева; 27,83/27,85 UAH/USD. Покупки на локальных низах быстро исчерпались, дав возможность СКВ продолжать свой путь вниз: по состоянию на 11.35 она упала к 27,81/27,82 UAH/USD.

Пополудни, на 12.16 новые покупки снова приподняли курс «американца» до 27,82/27,83, однако на обеденный перерыв рынок ушел около 13.17 на фоне более низких цен: 27,81/27,82 UAH/USD.



В дальнейшем, на опустевшем межбанке, с 14.30 долларовые цены ограничились расширением спреда до 27,81/27,83 UAH/USD.



Рынок, войдя в полосу стабильности, сохранил эти цены действующими до самого финиша сессии на МЕЖБАНКЕ, завершив сессию на цифре 27,810/27,825 UAH/USD.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8394 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,81% с 28,0672 UAH/USD до 27,8394 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как мы указали выше, из-за длинных выходных в США был нарушен график поступления валюты на счета экспортеров и, следовательно, на межбанк. К среде обычный объем притока удвоился, сформировав на рынке жесткое преобладание оферов обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, выросший приток экспортной выручки еще больше увеличил существующую избыточную долларовую ликвидность, на которую явно не хватало покупателей.



В-третьих, формально рост количества СКВ на межбанке сопровождался расширением гривневой ликвидности, на который указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн. грн. к отметке 57 561,1 млн. грн., однако львиная доля этого «гривневого навеса» - бюджетные субвенции, отправленные Казначейством «на места».



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 14 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок удвоился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



Наличный рынок следуя в кильватере «зеленого» безнала, в течение среды констатировал снижение наличной пары доллар-гривня. При этом «медвежий» тренд наличного «американца», вопреки традициям, сопровождался неважным состоянием дел с ликвидностью, которая демонстрировала повсеместный регресс. Если в столице упадок в оборотах можно пояснить неважными погодными условиями, в остальных системных центах валютообменного бизнеса (Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) очевидная рецессия в ликвидности стала следствием апатии клиентов, «заморозивших» свои сколь-нибудь значимые проекты, ограничившись визитами к дилерам наличного рынка лишь в случае безотлагательной необходимости. Возможно, потенциальным клиентам не дает покоя несколько неожиданное укрепление нацвалюты на торгах межбанка, противореча генеральному развороту на рост американской валюты на мировом рынке forex. Во всяком случае, «текучка» валютного межбанка «смутила» клиентов наличного рынка, отчасти потерявших прежние ориентиры.



Итак, по итогам среды ликвидность сделок наличного рынка максимум осталась на «посредственном» уровне предыдущей сессии. Большинство же рынков вышеперечисленных населенных пунктов признались в заметном падении итоговой ликвидности 14 ноября.



По итогам среды большинство рынков констатировало равновесие покупок и продаж. Преимущественно, в наличной паре доллар-гривня. Равновесие не спасло обороты от регресса.



Исключение составило Запорожье, дилеры которого сообщили об итоговом преобладании клиентского «приноса». Со слов запорожцев, потенциальные продавцы СКВ проявили чудеса выдержки, надеясь на предфинишный курсовой отскок, и лишь убедившись незадолго до закрытия торгов в бессмысленности этих ожиданий, бросились в «обменки» со своими оферами СКВ, «сдавая валюту» «по чем придется». И перекосили в результате этой атаки местный наличный рынок в сторону оферов валюты.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 3,0-7,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-7,0 коп., позиция «предложение» упала на 3,0-12,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).



Внутридневная динамика наличной «неформальной» пары доллар-гривня в среду дает основание ожидать пролонгации «медвежьего» тренда на валютном межбанке в секторе доллара на ближайших торгах. Предположительно, с явным замедлением коррекции из-за возвращения объемов притока экспортной выручки из-за рубежа к прежним значениям. Базисом для сохранения присутствия на рынке безналичного доллара «зеленых медведей» является очевидное охлаждение украинского бизнеса к СКВ и валютным операциям вообще. Кроме того, импортеры заметно понизили свои покупки СКВ, поскольку население, «озадаченное» ростом тарифов, не имеет возможности насладиться импортными товарами. Наконец, со слов дилеров профильных секторов финансового рынка, значительная часть гривневого ресурса мигрирует в сторону рынка ценных бумаг, привлеченная очень «вкусными» доходностями гривневых ОВГЗ и нацбанковских депозитных сертификатов.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 14 ноября в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На котором мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 14 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,57-60/31,75-77 UAH/EUR, рубль – 0,406/0,412 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности.

Вскоре на рынке появились покупатели СКВ, однако их активность быстро сошла на нет из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



В дальнейшем вернувшийся на рынке баланс спрос/предложение требовал ценовой поддержки, в частности, дисконтирования.



Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились: 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью, сменившая утренний ситуативный клиентский спрос.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра ограничились «размытием» действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Эта ревизия сопровождалась «вялыми», хотя и сбалансированными торгами.



Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 14 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли по 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,95-97/28,02-03 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 14-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс на старте торгов при ситуативном и недолгом преобладании спроса, не нуждался в ценовой поддержке. А вот когда покупательский азарт провал, а на торгах валютного межбанка цены «американца» пошли вниз, текущее равновесие спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка стало нуждаться в ценовой поддержке. «Неформалы» днепровского опта начали дисконтировать действующие цены.



К полудню в оптовом сегменте курсы работавшихся валют просели к отметкам 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB, реагируя на откат безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ .



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень «вялой» ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра приняли решение «размыть» действующие цены в расчете на хоть какой-то «улов». Несмотря на сохранение баланса спрос/предложение, обороты не показали рост, оставшись на уровне предыдущих торгов и заслужив от наших оптовиков «тройку».



На протяжении 14 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 13 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 4,0-5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 ноября уровнями 31,57-60/31,75-77 UAH/EUR, констатировав в течение среды снижение позиции «спрос» на 5,0-8,0 коп. на фоне коррекции оферов на 3,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 5,0-8,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 14-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов с открытия и до самого финиша торгов.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 14-го практически перестал интересовать редких посетителей ОП.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1286 к $1,1308, прибавив в течение этого промежутка времени очень «скромные» 22 пункта.



Полагаю, наши дилеры из-за потери клиентского интереса к неспокойной валюте проигнорировали эту попытку пары евро-доллар восстановиться. К тому же в течение среды наличная пара доллар-гривня теряла в цене.

Наконец, после 20.00 Киева весь энтузиазм «евробыков» «сдулся», и пара откатилась в диапазон $1,1280-1,1290.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1290 пара евро-доллар инициировала рост, уже к 01.00 Киева оказавшись в районе отметки $1,1310, где пребывала, совершая разнополярные колебания полтора часа, инициировав с 02.30 Киева коррекцию, затянувшуюся до 13.30 и уронившую пару к $1,1265.

Стартовав из этой «ямы», евро начал динамичное ралли, «вознесшее» его по состоянию на 17.00 на вершину «шипа» ($1,1345), с которой он вскоре свалился, поэтапно снижаясь впоследствии в диапазон $1,1280-1,1290, где пара «успокоилась», не покидая эти рамки до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к доллару снижается в среду днем на опасениях вокруг бюджета Италии на следующий год, при этом инвесторы ожидают важную статистику по США.



По состоянию на 14.05 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1268 за евро с $1,1290 доллара на прошлом закрытии.



Курс доллара к иене поднимался до ¥113,94 со ¥113,82 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,34 пункта.



Курс евро оказался под давлением после новостей о плане бюджета Италии на следующий год. В ночь на среду стало известно, что основные параметры правительственного проекта госбюджета Италии на 2019 год, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, не будут изменены. Данный проект был отклонен ЕК 23 октября.



Не поддержала евро валюту и статистика по региону. Так, ВВП еврозоны в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос в квартальном и годовом выражении в рамках прогнозов - на 0,2% и 1,7% соответственно.



При этом показатель промышленного производства в сентябре в регионе в месячном выражении сократился меньше прогноза - на 0,3% при ожидании снижения на 0,4%, в годовом выражении показатель вырос на 0,9% против прогноза роста в 0,3%.

Позднее в среду ожидалась публикация статистика по инфляции в США в октябре. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции до 2,5% с 2,3% в сентябре, а в месячном выражении - до 0,3% с 0,1%.



Спустя 2 часа, к 16.00 Киева, курс пары фунт-доллар совершает колебания в пределах $1,2885-1,3033. Достаточно широкий диапазон колебаний курса связан с противоречивыми сообщениями по вопросу соглашения о Brexit.



Представитель североирландской партии DUP, которая входит в коалиционное правительство Великобритании, заявила, что не может поддержать соглашение, которое «отрежет» Северную Ирландию от остальной части Великобритании. Данное заявление оказывало давление на курс фунта.



Позже появилось сообщение источника из правительства Великобритании о том, что когда представители DUP увидят определение конкретных шагов, они согласятся с предложенным вариантом.



Премьер-министр Ирландии Варадкар заявил, что если договоренность об особом пограничном режиме между Ирландией и Северной Ирландией будет достигнута, то этот режим будет действовать до момента, когда будет согласован полный широкомасштабный договор. Полный технический договор о выходе Великобритании из ЕС должен быть принят до июля 2020 года. Варадкар отметил, что саммит глав правительств ЕС по Brexit может пройти до конца месяца.



В сегодняшнем заявлении ЕС говорится, что свое заключение о пересмотренном проекте бюджета Италии на 2019 год будет опубликовано через неделю 21 ноября.



Представитель Еврокомиссии Мальмстрем заявила, что если США введет таможенные пошлины на автомобили, то ЕС оперативно предпримет ответные меры.



Представитель ЕЦБ Нот заявил, что некоторое замедление темпов экономического роста в еврозоне не меняет общей картины, устойчивость европейской экономики значительна.



Курс пары евро-доллар совершает в указанное выше время колебания в пределах $1,1262-1,1318.



На европейских торгах рынка forex американский доллар демонстрируют смешанную динамику.



Единая валюта и британский фунт торгуются в небольшом «плюсе», растеряв утреннюю прибыль в ожидании сегодняшнего заседания британского Кабмина.



Пресс-секретарь Терезы Мэй заявил представителям СМИ, что текст проекта соглашения по Brexit будет опубликован, если его одобрит кабинет министров для последующей передачи в парламент. Мэй надеется на успешное заседание Кабмина и уверена в том, что Великобритания заключит соглашение с ЕС в ближайшее время.



Пара фунт-доллар снизилась до $1,2886, пара евро-доллар — до $1,1263.



Еще одним негативным фактором для фунта стали инфляционные данные, которые не дотянули до прогнозных значений. Курсы евро и фунта после нисходящей коррекции опять растут. Технически им ничего не мешает расти дальше, кроме новостей из Италии и Великобритании. ЕС пообещал огласить 21 ноября свое официальное мнение по пересмотренному бюджету Италии. Рынок будет долго качать в разные стороны.



Как только пара доллар США-канадский доллар оказалась ниже 1,3250, трейдеры бросились открывать короткие позиции. Слабые показатели по базовой инфляции США усилили давление, так как рынок посчитал это угрозой повышению ставки ФРС в декабре.



Слабые данные по инфляции в США дали новый повод для покупки пары евро-доллар, но общий ее настрой остается «медвежьим». Общий тренд пары остается нисходящим, а «евробыки» временно контролируют ситуацию. Пара держится выше $1,1250, но надежно пробить вверх отметку $1,1300 у нее не хватает сил.



К вечеру среды была опубликована европейская статистика, которая не порадовала:



Индекс ВВП в Германии за III квартал 2018 года составил -0,2% кв/кв, 1,1% г/г (прогноз был -0,3% кв/кв, +1,3% г/г, предварительное значение составляло +0,5% кв/кв, +2,3% г/г).



Индекс ВВП в еврозоне за III квартал 2018 года составил 0,2% кв/кв, 1,7% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 1,7% г/г, предварительное значение составляло 0,2% кв/кв, 1,7% г/г).



Индекс промышленного производства в еврозоне за сентябрь составил -0,3% м/м, 0,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 0,3% г/г, предыдущее значение составляло 1,0% м/м, 0,9% г/г).



Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за октябрь составил 0,3% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,1% г/г, предыдущее значение составляло 0,4% м/м, 3,1% г/г). Индекс промышленных закупочных цен в Великобритании за октябрь составил 0,8% м/м, 10,0% г/г (прогноз был 0,6% м/м, 9,6% г/г, предыдущее значение составляло 1,3% м/м, 10,3% г/г).



Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 2,4% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 2,5% г/г, предыдущее значение 0,1% за месяц, 2,4% г/г). Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение составляло 0,0% м/м, 3,3% г/г).



Полагаю, для лучшего понимания происходящего в паре евро-доллар, будет уместно вернуться назад, к 12 ноября.



В этот день утром пара евро-доллар пробила отметку $1,13 и устремилась вниз. Пробила, хотя в США в понедельник был выходной (День Ветерана). Госучреждения 12-го не работали, но фондовый рынок США торговался, индекс Dow Jones упал в понедельник на 2,32%, потерял 602 пункта и закрылся на отметке 25387 пункта. Индекс акций развивающихся рынков MSCI EM упал до отметки 966 после того как в ноябре отскочил от минимума года на 930 до 1007.



Стремительно падала цена нефти. Реагируя на заявление о готовности Саудовской Аравии сократить добычу нефти в декабре на 500 тыс. баррелей в день привело к отскоку цены нефти марки Brent с $70 до $72 за баррель, но эффект новости оказался недолгим. На следующий день цены на нефть провалились уже до $68,60

за баррель.

Пока что более-менее держатся цены на медь (хороший индикатор состояния экономического роста в мире), но и здесь в последние дни идет снижение, со 2 ноября цена меди упала с 6300 до $6050 за тонну.



Поэтому в целом, как мы и ожидали, продолжается сворачивание аппетитов к риску и общий рост доллара в рамках цикла, который начался еще в конце апреля. ]



Повторимся, указав, что по опыту предыдущих циклов, он длится полтора-два года. Так, прошлый цикл сворачивания аппетитов к риску длился с середины 2014 года по конец 2015 года. Его можно увязать со сворачиванием QE3 в США, закрытием долларового carry trade в преддверии цикла повышения ставок ФРС. Затем был цикл роста, длился с начала 2016 года до февраля 2018 года. Его скорее можно увязать с коррекцией предыдущего явно чрезмерного роста доллара, а также восстановлением экономической активности в мировой экономике, причем оптимизм здесь выглядел также чрезмерно, как до этого пессимизм на цикле снижения.



Рынки росли и доллар падал в 2017 году, несмотря на устойчивые повышения ставки ФРС, что можно рассматривать как своего рода парадокс.



Наконец ужесточение монетарной политики ФРС, в комплекте с тарифной и санкционной политикой администрации США смогли подорвать аппетиты к риску.

Вероятно, пройден и пик темпов экономического роста, как утверждают МВФ и другие международные организации.



Отметим также риск того, что текущий (условно 2-летний) цикл сворачивания аппетитов к риску совпадет с окончанием текущего 10-летнего цикла экономического роста.

Речь идет о том, что глобальные кризисы в мировой экономике происходят примерно раз в десять лет, и каждый кризис сопровождается тотальной распродажей на рынках и сильнейшим ростом доллара (кризис 2008 года, 2000 года и т.п.). Пока ситуация совсем не выглядит пугающей, но, например, замедление в Европе и Китае уже налицо.

В ЕС давно зреет политический кризис в связи с тем, что жесткие бюджетные правила ЕС и невозможность девальвировать внутренний валютный курс из-за принадлежности к зоне евро растут расхождения в экономиках Севера и Юга.



В Италии в III квартале рост был нулевой, а при уровне госдолг/ВВП около 135% Рим неуклонно движется к греческому сценарию. Ежегодно дефицит бюджета Италии составляет больше, чем размер роста ВВП, из-за чего долговая нагрузка на экономику растет.



Индекс деловых настроений PMI в промышленности Китая официальный в октябре упал до 50,2, минимальное значение и июля 2016 года (аналогичный индекс от Caixin/Markit находится на уровне 50,1, показатель ниже 50 означает спад).



Курс юаня заметно упал с конца апреля, пара доллар-юань выросла за это время с 6,26 до 6,95, и пробитие отметки 7 может привести к негативным последствиям для торговых партнеров Китая ( их выручка в долларах от поставок Китай становится все меньше при девальвации юаня).



В целом также отмечается высокой уровень корпоративной задолженности во всем мире и повышенная уязвимость развивающихся экономик к удорожанию доллара в силу большой их закредитованности в долларах.



Одним словом, потенциальных катализаторов для возможного нового глобального кризиса более чем достаточно, хотя никто и не знает, в каком тонком месте и когда «порвется».

Для рынков самыми «горячими» темами сейчас являются Brexit и торговое соглашение США и Китая. Но прорыв по торговому соглашению вряд ли произойдет в этом году, хотя сегодня новостные ленты пишут о возобновлении переговоров, вице-премьер Китая вскоре может посетить США. Что касается Brexit, то здесь поступают постоянно самые противоречивые сообщения. Тереза Мэй заявила, что переговоры зашли в финальную стадию, но она пока не может убедить свой собственный кабинет министров поддержать ее.



Мы же по-прежнему полагаем, несмотря на попытки восстановиться пары евро-доллар в среду, локальные события не будут иметь большого значения для курса пары, она, прекратив реагировать на «текучку», просто будет постепенно проседать дальше под тяжестью европейских проблем. Ждем теперь возвращения пары в район отметки $1,12.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,57-60/31,75-77 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 5,0-8,0 коп. и потерю оферов этой СКВ «в размере» 3,0-8,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем 14 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,406/0,412 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля потеряли по 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», повторив не самые лучшие показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по понизившемуся на 5,0-8,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 3,0-5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 ноября по спросу и по предложению потеряли по 20 пунктов.



Двойная порция прихода экспортной выручки из-за рубежа заметно уронила курс безналичного доллара на межбанке при «попустительстве» регулятора. На локальных минимумах, как и предполагалось, продавшие накануне по хорошей цене СКВ игроки финансовых институтов запаслись более дешевым долларом, пополнив свои валютные позиции. Эти покупки не нарушили общий нисходящий тренд безналичного доллара, к которому «приложила руку» пассивность импортеров.



Наличный рынок, куда клиентами транслировалось «медвежье» настроение с межбанка, также констатировал потери «американца». При этом цена наличного доллара, сохранив курсовой зазор с безналичным «родственником», была немного выше.



На ближайших торгах межбанка, по всей видимости, будет предпринята попытка пролонгировать текущий «медвежий» тренд более сдержанным темпом. Вероятная пролонгация присутствия на рынке безналичного доллара «косолапой фауны» оправдывается близостью фискального периода – 19-го бизнесу следует уплатить налоги по внушительному списку позиций, для чего потребуется много гривни.



Сдержанность обеспечится менее заметным, чем в среду, притоком экспортной выручки из-за рубежа 15 ноября.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68597 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4366 раз. Подякували: 7922 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лис, 2018 21:47 Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-вересні 2018 року збільшилось на 61,4% в порівнянні з січнем-вереснем 2017 року і становить 6,47 млрд доларів.



Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".



Згідно з її даними, у вересні від'ємне сальдо становить 1,46 млрд доларів, тоді як в серпні - 0,94 млрд доларів, в липні 1,41 млрд доларів, червні - 0,6 млрд доларів, травні - 0,63 млрд доларів, квітні - 0,22 млрд доларів, березні - 0,46 млн доларів, лютому - 0,46 млрд доларів, січні - 0,28 млрд доларів.



У січні-вересні 2018 року експорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс на 10,3%, склавши 34,551 млрд доларів, імпорт - на 16,1% до 41,02 млрд доларів. jump Повідомлень: 1994 З нами з: 18.08.09 Подякував: 64 раз. Подякували: 389 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лис, 2018 21:48 serega_rubin написав: Очевидно же. Рост цен на фьючерсы повышает цены на газ для Украины. Рост цены на газ отражается в показателях инфляции (через цену для пром потребителей и частных лиц и транспорта). Второй фактор рост цены на газ повышает спрос на ЭЭ как более экономичный способ отопления в некоторых случаях. А дальше - облом. Не везде рост спроса на ЭЭ может обеспечиться пропускной способностью сетей. что повлечет рост затрат на модернизацию сетей и как следствие снова отразится в тарифе (А этот фактор еще более значимый). Очевидно же. Рост цен на фьючерсы повышает цены на газ для Украины. Рост цены на газ отражается в показателях инфляции (через цену для пром потребителей и частных лиц и транспорта). Второй фактор рост цены на газ повышает спрос на ЭЭ как более экономичный способ отопления в некоторых случаях. А дальше - облом. Не везде рост спроса на ЭЭ может обеспечиться пропускной способностью сетей. что повлечет рост затрат на модернизацию сетей и как следствие снова отразится в тарифе (А этот фактор еще более значимый).



Просто вспомнил



Просто вспомнил zРадио

Повідомлень: 719 З нами з: 02.05.18 Подякував: 52 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лис, 2018 21:50 serega_rubin Цена на электроэнергию в Украине в любом случае вырастет и в 19 и 20гг, причем значительно. Если бы не выборы то выросла бы и в этом году, думается мне. Я про то как текущий рекордный рост цены на газ в США на это влияет). Дурень думкою багатіє starsn

Повідомлень: 512 З нами з: 23.11.10 Подякував: 1 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лис, 2018 22:15 Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть. Tolevas Повідомлень: 724 З нами з: 06.03.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6767676867696770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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