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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6767676867696770

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:47

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-вересні 2018 року збільшилось на 61,4% в порівнянні з січнем-вереснем 2017 року і становить 6,47 млрд доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з її даними, у вересні від'ємне сальдо становить 1,46 млрд доларів, тоді як в серпні - 0,94 млрд доларів, в липні 1,41 млрд доларів, червні - 0,6 млрд доларів, травні - 0,63 млрд доларів, квітні - 0,22 млрд доларів, березні - 0,46 млн доларів, лютому - 0,46 млрд доларів, січні - 0,28 млрд доларів.

У січні-вересні 2018 року експорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс на 10,3%, склавши 34,551 млрд доларів, імпорт - на 16,1% до 41,02 млрд доларів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:48

  serega_rubin написав:Очевидно же. Рост цен на фьючерсы повышает цены на газ для Украины. Рост цены на газ отражается в показателях инфляции (через цену для пром потребителей и частных лиц и транспорта). Второй фактор рост цены на газ повышает спрос на ЭЭ как более экономичный способ отопления в некоторых случаях. А дальше - облом. Не везде рост спроса на ЭЭ может обеспечиться пропускной способностью сетей. что повлечет рост затрат на модернизацию сетей и как следствие снова отразится в тарифе (А этот фактор еще более значимый).


Просто вспомнил :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:50

serega_rubin Цена на электроэнергию в Украине в любом случае вырастет и в 19 и 20гг, причем значительно. Если бы не выборы то выросла бы и в этом году, думается мне. Я про то как текущий рекордный рост цены на газ в США на это влияет).
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:15

Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 22:56

  Tolevas написав:Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.

Зачем оно вам, все валюты сейчас связаны своп-линиями, которые в любой момент могут запуститься для сглаживания колебаний. Когда доллар посыпется, спасет только золото и серебро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:06

  hxbbgaf написав:
  Tolevas написав:Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.

Когда доллар посыпется, спасет только золото и серебро.


А когда он посыпется? Мы доживем? :mrgreen:

В прошлый раз доллар так "сыпался" (2008-2009), что его покупательная способность только к золоту и снижалась, а ко всему остальному - росла (другие валюты, недвижимость, фонда, коммоды, зарплаты)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:48

  Tolevas написав:Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.

Если гривна будет и дальше укрепляться, то евро и в гривне расти не будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:08

  Zebra написав:
  Tolevas написав:Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.

Если гривна будет и дальше укрепляться, то евро и в гривне расти не будет.


Гривня укрепляется плавно по несколько копеек, а прыжки Евро по 100 пунктов в разные стороны с головой перекрывают движение гривни к доллару. Прыжок на 100 пунктов к доллару - это 28 копеек. Да еще и банки очень инерционны в отношении Евро, а оптовики очень редко предлагают справедливый курс. Но то такое. Больше интересно до каких пор будет падать доллар в Украине. Если судить только по графику за 3 года, то, вполне возможно, что падение продолжится до 27. Но то такое.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 01:14

  sryvkin написав:Dragon работает с Альфой, что не нравится.

с ОТР
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 01:15

  antey1969 написав:Кстати, вроде бы как поползли опять слухи о том, что договорились по Брекситу.
Инсайдеры утверждают, что проект договора раздали британским министрам для ознакомления


Вышло заявление ЕС по Brexit

- Британия и ЕС будут иметь доступ к рынкам друг другу основываясь на принципе эквивалентности;
- Великобритания и ЕС хотят основано «амбициозные таможенные механизмы» в будущих отношениях;
- Уникальные условия на острове Ирландия требуют уникального решения;
- ЕС и Великобритания намерены заменить поддержку в Северной Ирландии последующим соглашением, которое устанавливает альтернативные механизмы для обеспечения отсутствия жесткой границы;
- Проект соглашения говорит, что Великобритания обязуется избегать жесткой границы, включая любую физическую инфраструктуры или связанные проверки и контроль в Северной Ирландии;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС по отношениям после Brexit говорит, что требует равных условий;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС говорит о призыве к нулевым тарифам по всем товарным секторам;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС говорит о том, что равные условия должны включать государственную поддержку, конкуренцию, занятость и стандарты защиты окружающей среды, и налогообложение;
- Проект соглашения по Brexit ничего не говорит в этом протоколе о том, что удерживает Великобританию от обеспечения беспрепятственного доступа движения товаров из Северной Ирландии в оставшуюся часть Соединённого Королевства;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что протокол поддержки основывается на сохранении всех правил внутреннего рынка союза и таможенного союза;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что переходный период может продлиться по взаимному согласию;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что Великобритания, ЕС должны использовать все силы для заключения соглашения к 31 декабря 2020 г., которое заменяет протокол поддержки в целом или частично.


Фунт вырос после одобрения британским кабинетом соглашения по Brexit
Британский фунт в среду вырос против основных валют после колебаний в течение дня, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она получила одобрение партии по соглашению по выходу из ЕС, создавая платформу для будущих голосований по выходу Великобритании из ЕС. «Это решение в интересах всего
Соединённого Королевства. Коллективное решение кабинета было, что правительство должно поддержать проект соглашения о выходе», - сказала Мэй.
Пара GBP/USD выросла до 1,3050, против 1,2969 в конце вторника.
Проект соглашения будет рассматриваться на саммите ЕС позже в ноябре, заседание может быть уже 25 ноября, как сообщил премьер-министр Ирландии Варадкар.
14/11/2018 22:33

Мэй: проект соглашения будут передан на рассмотрение в парламент в четверг

Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что получила поддержку кабинета в соглашении по Brexit
- Кабинет был тем правительством, которое должно согласиться со сделкой;
- Это поможет двигаться дальше;
- Это в интересах нации;
- Впереди трудные дни;
- Готова объяснить моё соглашение с заявлением парламенту;
- Это в лучших интересах Великобритании.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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