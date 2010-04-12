|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:47
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-вересні 2018 року збільшилось на 61,4% в порівнянні з січнем-вереснем 2017 року і становить 6,47 млрд доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з її даними, у вересні від'ємне сальдо становить 1,46 млрд доларів, тоді як в серпні - 0,94 млрд доларів, в липні 1,41 млрд доларів, червні - 0,6 млрд доларів, травні - 0,63 млрд доларів, квітні - 0,22 млрд доларів, березні - 0,46 млн доларів, лютому - 0,46 млрд доларів, січні - 0,28 млрд доларів.
У січні-вересні 2018 року експорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс на 10,3%, склавши 34,551 млрд доларів, імпорт - на 16,1% до 41,02 млрд доларів.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 722
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:50
serega_rubin Цена на электроэнергию в Украине в любом случае вырастет и в 19 и 20гг, причем значительно. Если бы не выборы то выросла бы и в этом году, думается мне. Я про то как текущий рекордный рост цены на газ в США на это влияет).
Дурень думкою багатіє
-
starsn
-
-
- Повідомлень: 512
- З нами з: 23.11.10
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:15
Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 22:56
Tolevas написав:
Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.
Зачем оно вам, все валюты сейчас связаны своп-линиями, которые в любой момент могут запуститься для сглаживания колебаний. Когда доллар посыпется, спасет только золото и серебро.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20068
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1954 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:06
hxbbgaf написав: Tolevas написав:
Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.
Когда доллар посыпется, спасет только золото и серебро.
А когда он посыпется? Мы доживем?
В прошлый раз доллар так "сыпался" (2008-2009), что его покупательная способность только к золоту и снижалась, а ко всему остальному - росла (другие валюты, недвижимость, фонда, коммоды, зарплаты)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 722
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:48
Tolevas написав:
Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.
Если гривна будет и дальше укрепляться, то евро и в гривне расти не будет.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6358
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 00:08
Zebra написав: Tolevas написав:
Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.
Если гривна будет и дальше укрепляться, то евро и в гривне расти не будет.
Гривня укрепляется плавно по несколько копеек, а прыжки Евро по 100 пунктов в разные стороны с головой перекрывают движение гривни к доллару. Прыжок на 100 пунктов к доллару - это 28 копеек. Да еще и банки очень инерционны в отношении Евро, а оптовики очень редко предлагают справедливый курс. Но то такое. Больше интересно до каких пор будет падать доллар в Украине. Если судить только по графику за 3 года, то, вполне возможно, что падение продолжится до 27. Но то такое.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 01:14
sryvkin написав:
Dragon работает с Альфой, что не нравится.
с ОТР
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13290
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1789 раз.
- Подякували: 3743 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Чет 15 лис, 2018 01:15
Вышло заявление ЕС по Brexit
antey1969 написав:
Кстати, вроде бы как поползли опять слухи о том, что договорились по Брекситу.
Инсайдеры утверждают, что проект договора раздали британским министрам для ознакомления
- Британия и ЕС будут иметь доступ к рынкам друг другу основываясь на принципе эквивалентности;
- Великобритания и ЕС хотят основано «амбициозные таможенные механизмы» в будущих отношениях;
- Уникальные условия на острове Ирландия требуют уникального решения;
- ЕС и Великобритания намерены заменить поддержку в Северной Ирландии последующим соглашением, которое устанавливает альтернативные механизмы для обеспечения отсутствия жесткой границы;
- Проект соглашения говорит, что Великобритания обязуется избегать жесткой границы, включая любую физическую инфраструктуры или связанные проверки и контроль в Северной Ирландии;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС по отношениям после Brexit говорит, что требует равных условий;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС говорит о призыве к нулевым тарифам по всем товарным секторам;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС говорит о том, что равные условия должны включать государственную поддержку, конкуренцию, занятость и стандарты защиты окружающей среды, и налогообложение;
- Проект соглашения по Brexit ничего не говорит в этом протоколе о том, что удерживает Великобританию от обеспечения беспрепятственного доступа движения товаров из Северной Ирландии в оставшуюся часть Соединённого Королевства;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что протокол поддержки основывается на сохранении всех правил внутреннего рынка союза и таможенного союза;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что переходный период может продлиться по взаимному согласию;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что Великобритания, ЕС должны использовать все силы для заключения соглашения к 31 декабря 2020 г., которое заменяет протокол поддержки в целом или частично.
Фунт вырос после одобрения британским кабинетом соглашения по Brexit
Британский фунт в среду вырос против основных валют после колебаний в течение дня, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она получила одобрение партии по соглашению по выходу из ЕС, создавая платформу для будущих голосований по выходу Великобритании из ЕС. «Это решение в интересах всего
Соединённого Королевства. Коллективное решение кабинета было, что правительство должно поддержать проект соглашения о выходе», - сказала Мэй.
Пара GBP/USD выросла до 1,3050, против 1,2969 в конце вторника.
Проект соглашения будет рассматриваться на саммите ЕС позже в ноябре, заседание может быть уже 25 ноября, как сообщил премьер-министр Ирландии Варадкар.
14/11/2018 22:33
Мэй: проект соглашения будут передан на рассмотрение в парламент в четверг
Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что получила поддержку кабинета в соглашении по Brexit
- Кабинет был тем правительством, которое должно согласиться со сделкой;
- Это поможет двигаться дальше;
- Это в интересах нации;
- Впереди трудные дни;
- Готова объяснить моё соглашение с заявлением парламенту;
- Это в лучших интересах Великобритании.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68598
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4366 раз.
- Подякували: 7922 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13603
|1547985
|
Чет 15 лис, 2018 00:32
Zebra
|
|6483
|1371284
|
Вів 13 лис, 2018 00:51
ЛОБ
|
|159
|246979
|
|