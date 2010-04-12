Вышло заявление ЕС по Brexit



- Британия и ЕС будут иметь доступ к рынкам друг другу основываясь на принципе эквивалентности;

- Великобритания и ЕС хотят основано «амбициозные таможенные механизмы» в будущих отношениях;

- Уникальные условия на острове Ирландия требуют уникального решения;

- ЕС и Великобритания намерены заменить поддержку в Северной Ирландии последующим соглашением, которое устанавливает альтернативные механизмы для обеспечения отсутствия жесткой границы;

- Проект соглашения говорит, что Великобритания обязуется избегать жесткой границы, включая любую физическую инфраструктуры или связанные проверки и контроль в Северной Ирландии;

- Политическая декларация Великобритания-ЕС по отношениям после Brexit говорит, что требует равных условий;

- Политическая декларация Великобритания-ЕС говорит о призыве к нулевым тарифам по всем товарным секторам;

- Политическая декларация Великобритания-ЕС говорит о том, что равные условия должны включать государственную поддержку, конкуренцию, занятость и стандарты защиты окружающей среды, и налогообложение;

- Проект соглашения по Brexit ничего не говорит в этом протоколе о том, что удерживает Великобританию от обеспечения беспрепятственного доступа движения товаров из Северной Ирландии в оставшуюся часть Соединённого Королевства;

- Проект соглашения по Brexit говорит, что протокол поддержки основывается на сохранении всех правил внутреннего рынка союза и таможенного союза;

- Проект соглашения по Brexit говорит, что переходный период может продлиться по взаимному согласию;

- Проект соглашения по Brexit говорит, что Великобритания, ЕС должны использовать все силы для заключения соглашения к 31 декабря 2020 г., которое заменяет протокол поддержки в целом или частично.





Фунт вырос после одобрения британским кабинетом соглашения по Brexit

Британский фунт в среду вырос против основных валют после колебаний в течение дня, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она получила одобрение партии по соглашению по выходу из ЕС, создавая платформу для будущих голосований по выходу Великобритании из ЕС. «Это решение в интересах всего

Соединённого Королевства. Коллективное решение кабинета было, что правительство должно поддержать проект соглашения о выходе», - сказала Мэй.

Пара GBP/USD выросла до 1,3050, против 1,2969 в конце вторника.

Проект соглашения будет рассматриваться на саммите ЕС позже в ноябре, заседание может быть уже 25 ноября, как сообщил премьер-министр Ирландии Варадкар.

14/11/2018 22:33



Мэй: проект соглашения будут передан на рассмотрение в парламент в четверг



Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что получила поддержку кабинета в соглашении по Brexit

- Кабинет был тем правительством, которое должно согласиться со сделкой;

- Это поможет двигаться дальше;

- Это в интересах нации;

- Впереди трудные дни;

- Готова объяснить моё соглашение с заявлением парламенту;

- Это в лучших интересах Великобритании.



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