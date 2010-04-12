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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6768676967706771

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 07:34

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:
  Tolevas написав:Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.

Когда доллар посыпется, спасет только золото и серебро.


А когда он посыпется? Мы доживем? :mrgreen:

В прошлый раз доллар так "сыпался" (2008-2009), что его покупательная способность только к золоту и снижалась, а ко всему остальному - росла (другие валюты, недвижимость, фонда, коммоды, зарплаты)


hxbbgaf настолько ДС надоел, что точно не доживет. :mrgreen:

US
дядя Caша
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  #<1 ... 6768676967706771
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