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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 07:34
hxbbgaf настолько ДС надоел, что точно не доживет.
zРадио написав: hxbbgaf написав: Tolevas написав:
Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.
Когда доллар посыпется, спасет только золото и серебро.
А когда он посыпется? Мы доживем?
В прошлый раз доллар так "сыпался" (2008-2009), что его покупательная способность только к золоту и снижалась, а ко всему остальному - росла (другие валюты, недвижимость, фонда, коммоды, зарплаты)
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