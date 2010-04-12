Додано: Чет 15 лис, 2018 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,810/27,825 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки «сжатия» гривневой ликвидности, на которое указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 561,1 млн. грн. к отметке 53 450,9 млн. грн.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 14 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 ноября по спросу понизился на 20 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,1310, приподнявшись до $1,1340 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1333 на открытии торгов в Европе.



Дата: 15 ноября 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,96/28,02 UAH/USD

€ – 31,68/31,78 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB



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