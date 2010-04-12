Додано: Чет 15 лис, 2018 11:07

zzzzzz написав: lrs7719

Мне начинает казаться что "курсовую стабильность" перед выборами будет не НБУ обеспечивать, а Минфин, сливом валюты.Как думаешь ?

Как раз если примут бюджет начнут поступать деньги от МВФ, ВБ, ЕБРР Мне начинает казаться что "курсовую стабильность" перед выборами будет не НБУ обеспечивать, а Минфин, сливом валюты.Как думаешь ?Как раз если примут бюджет начнут поступать деньги от МВФ, ВБ, ЕБРР

То что Минфин будет играть решающую роль в єтом процессе - єто факт. Маневр есть. Есть и позитивные ожидания. Ты ж смотри: МВФ и другие доноры - диалог ведут? Да. И даже говорят, что именно надо сделать. Єто вообще нонсенс.Надежды на приватизацию - есть? Да. Вот Инвестор даже в каких то єффективных менеджеров веритБред конечно, но - верит. И что важно - не он один. А вера - єто не мало. Другое дело когда вера пропадает. Но я так понимаю для єтого надо просто приход нового поколения с деньгами. Поколение компа и юрия_т отверелось давно. Мы вот -- недавно.Ну и оперативный инструмент тоже в наличии. До марта так точно хватит. Тут и трансферы можно минимизировать. Да просто поднять ставку и разместить госбумаги. На короткий строк точно будет спрос.А потом будут думать по факту.Ну а НБУ будет подбирать для ЗВР