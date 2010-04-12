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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6770677167726773

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:56

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
Думаю не просто декабрь, а конец его второй декады и до середины января. Именно в єтот период будут сливать все что должны налить, купить и т.д.


Скорее вторая декада.Судя по календарю это 10.12-23.12
А уже с 24 начнут в отпуска сваливать.
В третьей декаде уже многие отчалат на моря-океаны))


Ну так те что на моря-океаны закупки ж лично делать не будут. :D На то есть хфигуры помельче. ИМХО сейчас идет накачка живых денег в местные бюджеты, откуда все вытрясли летом и "подзабыли" вернуть осенью. Отсюда сисистемные проблемы и с отоплением. Сейчас аврально и решают єту проблему. Но глобальный приход гривны явно перенесли на декабрь. С прицелом на МВФ хотя бы на январь (как раз до второй декады будет финальный єтап с бюджетом). То что сейчас с курсом єто конечно явление суть временное и очень вынужденное. :wink:
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 15 лис, 2018 10:59, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:58

Привет из Днепра-4

Войдя в полосу относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривня
на межбанке консолидировалась по состоянию на 10.53 Киева на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, растянув спред, вопреки действующему на моменте равновесию покупок и продаж.

Дата: 15 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.52

Мелкий опт «неформал»

$ 27,87/27,92 UAH/USD
EUR 31,50/31,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. В городе нехватка гривни.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-9,0 коп.), евро – 31,60/31,77 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-6,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение повысилось на 50 пунктов).

На открытии торгов 15 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в низколиквидном равновесии спроса и предложения.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-9,0 коп.), евро – 31,60/31,77 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-6,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение повысилось на 50 пунктов).

На старте торгов 15 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.

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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:58

lrs7719
Мне начинает казаться что "курсовую стабильность" перед выборами будет не НБУ обеспечивать, а Минфин, сливом валюты.Как думаешь ?
Как раз если примут бюджет начнут поступать деньги от МВФ, ВБ, ЕБРР
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:07

  zzzzzz написав:lrs7719
Мне начинает казаться что "курсовую стабильность" перед выборами будет не НБУ обеспечивать, а Минфин, сливом валюты.Как думаешь ?
Как раз если примут бюджет начнут поступать деньги от МВФ, ВБ, ЕБРР


То что Минфин будет играть решающую роль в єтом процессе - єто факт. Маневр есть. Есть и позитивные ожидания. Ты ж смотри: МВФ и другие доноры - диалог ведут? Да. И даже говорят, что именно надо сделать. Єто вообще нонсенс.
Надежды на приватизацию - есть? Да. Вот Инвестор даже в каких то єффективных менеджеров верит :lol: Бред конечно, но - верит. И что важно - не он один. А вера - єто не мало. Другое дело когда вера пропадает. Но я так понимаю для єтого надо просто приход нового поколения с деньгами. Поколение компа и юрия_т отверелось давно. Мы вот -- недавно.
Ну и оперативный инструмент тоже в наличии. До марта так точно хватит. Тут и трансферы можно минимизировать. Да просто поднять ставку и разместить госбумаги. На короткий строк точно будет спрос.
А потом будут думать по факту.

Ну а НБУ будет подбирать для ЗВР
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18

Re: Валютный рынок в контексте

Что-то этот цирк с переизбытком доллара затянулся
:?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:18

Привет из Днепра-5

Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке замерли на отметке 27,76/27,78 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж, задержавшее безналичный «американец» на этой цифре.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

Возвращаясь к недавней дискуссии о влиянии квартальных налогов на потребность в гривне.
Данные НБУ показывают, что с начала недели идет переток средств с коррсчетов на счета казначейства. Объемы растут, не дожидаясь 19-го.

  zzzzzz написав:ЗВР - это все валютные ценности находящиеся в собственности гос-ва.

Речь шла о резервах НБУ. У Минфина есть свои валютные счета.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:37

  Сибарит написав:Возвращаясь к недавней дискуссии о влиянии квартальных налогов на потребность в гривне.
Данные НБУ показывают, что с начала недели идет переток средств с коррсчетов на счета казначейства. Объемы растут, не дожидаясь 19-го.

  zzzzzz написав:ЗВР - это все валютные ценности находящиеся в собственности гос-ва.

Речь шла о резервах НБУ. У Минфина есть свои валютные счета.



Вероятно речь шла о чистых международных резервах ?
Посмотрим в методологию.
* Чисті міжнародні резерви НБУ визначаються як деномінована у доларах різниця між валовими міжнародними резервами і залишком заборгованості НБУ та Мінфіну за кредитами перед МВФ. Валютну позицію НБУ, яка розраховується різниця між валовими міжнародними резервами та заборгованістю НБУ в іноземній валюті, відображає показник "Чисті зовнішні активи".


Таким образом если Минфин разместит еврооблигации что-бы расчитаться с МВФ по сути это ничего не даст. Да ,этот показатель вырастет, только что нам это дает ? - НИЧЕГО ! Величина внешнего долга останется на прежнем уровне.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:55

Нерезы идут на помощь )))

Вчера нерезы слили гривневых ОВГЗ на 290 млн.грн. Вероятно завтра эта гривна заглянет на Межбанк.
Остатки по гривневым ОВГЗ нерезов сократились с 6834 до 6545 млн.грн.
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