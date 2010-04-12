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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6772677367746775>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:10

Привет из Днепра-6

К 12.01 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,78/27,80 UAH/USD.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но вялой торговле: 27,87/27,92 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Дефицит гривневого инструмента.

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось «традиционной полуденной паузой».
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.

Дата: 15 ноября 2018 г. на 12.08

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,92/27,98 UAH/USD
€ – 31,67/31,77 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB

Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,412/0,418 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:15

Весна-лето 2019

Всем известен определенный дефицит наличного евро в наших краях из-за его меньшей популярности в сравнении с доляром.Рекомендую операторам валютного рынка "готовить телегу зимой" :wink: После напряга между США и Турцией тамошние обитатели активно переходят на евро.Туроператоры прайсы рисуют в евро,местные берут в оплату евро,а доляры отправляют менять в банк и все чаще.Контракты тоже стали пересматривать в сторону номинирования в евро.Учитывая наш турпоток в Турцию и бизнес-контакты,думаю спрос на евро прилично подрастет к сезону,вызвав еще больший его дефицит.
Кстати аналогичный сценарий справедлив и для страны-агрессора,даже в еще больших масштабах,с учетом их общей у кого-то традиционной,а у кого-то внезапной нелюбви к США.
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
semen-semen
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:18

Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:19

  semen-semen написав:Всем известен определенный дефицит наличного евро в наших краях из-за его меньшей популярности в сравнении с доляром.Рекомендую операторам валютного рынка "готовить телегу зимой" :wink: После напряга между США и Турцией тамошние обитатели активно переходят на евро.Туроператоры прайсы рисуют в евро,местные берут в оплату евро,а доляры отправляют менять в банк и все чаще.Контракты тоже стали пересматривать в сторону номинирования в евро.Учитывая наш турпоток в Турцию и бизнес-контакты,думаю спрос на евро прилично подрастет к сезону,вызвав еще больший его дефицит.
Кстати аналогичный сценарий справедлив и для страны-агрессора,даже в еще больших масштабах,с учетом их общей у кого-то традиционной,а у кого-то внезапной нелюбви к США.


нет особого дефицита, сейчас банки часто продают Евро намного охотнее доллара, весь вопрос в цене и сумме. Бывает, что банк охотно продает и несколько тысяч Евро.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:23

  Tolevas написав:Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.


28 приём или отдача?
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:27

  Tolevas написав:Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.


Всё правильно делают, дно поймают только счастливчики, а скачек вверх может быть мгновенный, сам откупаю все рабочие отложки по 27.9 8)
rils33
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:31

Привет из Днепра-7

По состоянию на 12.26 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца», «сдулся», сменившись откатом к уровню 27,775/27,785 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 7,10 коп., составив 27,7730 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:34

  rils33 написав:
  Tolevas написав:Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.


Всё правильно делают, дно поймают только счастливчики, а скачек вверх может быть мгновенный, сам откупаю все рабочие отложки по 27.9 8)


но пока продолжаем ползти вниз. И не факт, что завтра кто-нибудь 27,85 на продажу не засветит. А может и сегодня вечером.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:51

В Харькове в двух оптовых Интернет-обменках, связанных между собой (курс всегда одинаков) со вчерашнего дня пропала строчка с курсом долллара к гривне. А в третьей появилась продажа по 27,99. Почин, можно сказать. А позавчера покупала по 28,05.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:01

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Вероятно речь шла о чистых международных резервах ?

Нет. Речь шла о том, что резервы НБУ - это не вся валюта в распоряжении государства, а только та, которая находится в резервах НБУ. У Минфина свои "резервы", которые официально не публикуются, но о которых пару раз проговорились.
Міжнародні резерви складаються з резервів у конвертованих іноземних валютах, резервної позиції у МВФ, спеціальних прав запозичення (СПЗ), монетарного золота, готівки в іноземній валюті або коштів на рахунках за кордоном, цінних паперів, що випущені нерезидентами, та будь-яких інших резервних активів за умови забезпечення їх надійності та ліквідності, що є в розпорядженні Національного банку України.
Сибарит
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