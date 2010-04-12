К 12.01 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,78/27,80 UAH/USD.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но вялой торговле: 27,87/27,92 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Дефицит гривневого инструмента.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось «традиционной полуденной паузой». На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,412/0,418 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
Всем известен определенный дефицит наличного евро в наших краях из-за его меньшей популярности в сравнении с доляром.Рекомендую операторам валютного рынка "готовить телегу зимой" После напряга между США и Турцией тамошние обитатели активно переходят на евро.Туроператоры прайсы рисуют в евро,местные берут в оплату евро,а доляры отправляют менять в банк и все чаще.Контракты тоже стали пересматривать в сторону номинирования в евро.Учитывая наш турпоток в Турцию и бизнес-контакты,думаю спрос на евро прилично подрастет к сезону,вызвав еще больший его дефицит. Кстати аналогичный сценарий справедлив и для страны-агрессора,даже в еще больших масштабах,с учетом их общей у кого-то традиционной,а у кого-то внезапной нелюбви к США.
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.
semen-semen написав:Всем известен определенный дефицит наличного евро в наших краях из-за его меньшей популярности в сравнении с доляром.Рекомендую операторам валютного рынка "готовить телегу зимой" После напряга между США и Турцией тамошние обитатели активно переходят на евро.Туроператоры прайсы рисуют в евро,местные берут в оплату евро,а доляры отправляют менять в банк и все чаще.Контракты тоже стали пересматривать в сторону номинирования в евро.Учитывая наш турпоток в Турцию и бизнес-контакты,думаю спрос на евро прилично подрастет к сезону,вызвав еще больший его дефицит. Кстати аналогичный сценарий справедлив и для страны-агрессора,даже в еще больших масштабах,с учетом их общей у кого-то традиционной,а у кого-то внезапной нелюбви к США.
нет особого дефицита, сейчас банки часто продают Евро намного охотнее доллара, весь вопрос в цене и сумме. Бывает, что банк охотно продает и несколько тысяч Евро.
Tolevas написав:Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.
Tolevas написав:Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.
Всё правильно делают, дно поймают только счастливчики, а скачек вверх может быть мгновенный, сам откупаю все рабочие отложки по 27.9
Tolevas написав:Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.
Всё правильно делают, дно поймают только счастливчики, а скачек вверх может быть мгновенный, сам откупаю все рабочие отложки по 27.9
но пока продолжаем ползти вниз. И не факт, что завтра кто-нибудь 27,85 на продажу не засветит. А может и сегодня вечером.
В Харькове в двух оптовых Интернет-обменках, связанных между собой (курс всегда одинаков) со вчерашнего дня пропала строчка с курсом долллара к гривне. А в третьей появилась продажа по 27,99. Почин, можно сказать. А позавчера покупала по 28,05.
zzzzzz написав:Вероятно речь шла о чистых международных резервах ?
Нет. Речь шла о том, что резервы НБУ - это не вся валюта в распоряжении государства, а только та, которая находится в резервах НБУ. У Минфина свои "резервы", которые официально не публикуются, но о которых пару раз проговорились.
Міжнародні резерви складаються з резервів у конвертованих іноземних валютах, резервної позиції у МВФ, спеціальних прав запозичення (СПЗ), монетарного золота, готівки в іноземній валюті або коштів на рахунках за кордоном, цінних паперів, що випущені нерезидентами, та будь-яких інших резервних активів за умови забезпечення їх надійності та ліквідності, що є в розпорядженні Національного банку України.