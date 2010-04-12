Додано: Чет 15 лис, 2018 12:10

Привет из Днепра-6



К 12.01 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,78/27,80 UAH/USD.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но вялой торговле: 27,87/27,92 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Дефицит гривневого инструмента.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось «традиционной полуденной паузой».

На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.



Дата: 15 ноября 2018 г. на 12.08



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,92/27,98 UAH/USD

€ – 31,67/31,77 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,412/0,418 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



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