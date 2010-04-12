Додано: Чет 15 лис, 2018 13:25

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,810/27,825 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки «сжатия» гривневой ликвидности, на которое указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 561,1 млн. грн. к отметке 53 450,9 млн. грн.



Около 10.04 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,75/27,77 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривни.



К 10.26 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне некоторой нехватки продавцов СКВ: 27,76/27,77 UAH/USD. Ситуация с гривней на рынке улучшилась «На моменте гривни хватает», - заметил наш консультант.



Войдя в полосу относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривня

на межбанке консолидировалась по состоянию на 10.53 Киева на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, растянув спред, вопреки действующему на моменте равновесию покупок и продаж.



Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке замерли на отметке 27,76/27,78 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж, задержавшее безналичный «американец» на этой цифре.



Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.01 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,78/27,80 UAH/USD.



По состоянию на 12.26 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца», «сдулся», сменившись откатом к уровню 27,775/27,785 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 7,10 коп., составив 27,7730 UAH/USD.



По состоянию на 12.17 котировки доллара на межбанке , отскочив, консолидировались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На 13.10 котировки безналичного доллара, снова упав, консолидировались на отметке 27,765/27,775 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 14 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 ноября по спросу понизился на 20 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,1310, приподнявшись до $1,1340 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1333 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-9,0 коп.), евро – 31,60/31,77 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-6,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение повысилось на 50 пунктов).



На открытии торгов 15 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в низколиквидном равновесии спроса и предложения.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-9,0 коп.), евро – 31,60/31,77 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-6,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение повысилось на 50 пунктов).



На старте торгов 15 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но вялой торговле: 27,87/27,92 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Дефицит гривневого инструмента.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось «традиционной полуденной паузой».

На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,96/28,02 UAH/USD, евро – 31,68/31,78 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,416 UAH/RUB, Киев опт 27,87/27,92 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,87/27,92 UAH/USD, евро (опт) 31,50/31,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,50/31,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,07 UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,92/27,98 UAH/USD, розница – 27,87/28,05 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,417 RUB/USD.



Для сохранения «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара в Украине было, как минимум, две главных причины: изобилие валюты на рынке и нежелание игроков межбанка ее приобретать даже по демпинговым ценам.



Как мы указывали выше, текущее состояние дел на отечественном валютном рынке не сулит приличного профита финансовым структурам. Они предпочитают вкладываться в гривневые ОВГЗ и нацбанковские депозитные сертификаты с очень привлекательной доходностью и минимумом риска. Отчасти «виноват» в этом регулятор, недавно поднявший свои ставки в рамках борьбы с инфляцией.



Кроме того, импортеры заметно охладели к валюте, поскольку поставленный из-за рубежа «ширпотреб» перестал пользоваться у измученного тарифами населения.



Параллельно с безналичным долларом терял в цене его наличный родственник.



Очевидно, на ближайших торгах межбанка последует замедление «зеленого» «антиралли», а регулятор начнет потихоньку выкупать «лишнюю» СКВ в свои резервы, проявив завидную выдержку на торгах в среду.

Кроме гривневых интервенция НБУ с платформы Matching на стороне безналичного «американца» сыграет пресловутый «пятничный синдром».



Впрочем, эти ожидания могут нарушиться обострением интереса к гривне. Последняя понадобится к 19 ноября, сроку фискальных платежей по изрядному списку. Так что, вхождение безналичной пары доллар-гривня в «боковик» может быть отложено до 20 ноября.



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