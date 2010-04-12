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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6773677467756776

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:05

  vovan_prm написав:Три министра способны уронить фунт на три фигуры.
По фигуре на каждого министра :mrgreen: :mrgreen:

К слову.
Падение составило примерно 2,1% за три часа.
А теперь представьте падение гривни на 59 копеек за три часа и.... Вашу реакцию
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:08

  Yuri_T написав:
  vovan_prm написав:Три министра способны уронить фунт на три фигуры.
По фигуре на каждого министра :mrgreen: :mrgreen:

говорят, что "против" голосовало 10-11 человек

Судя по всему, договор получился для Британии весьма неприятный.
Ничем другим не объяснить такое повальное "если шо - я не при чем"
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:11

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Нервные какие-то. Чуть что сразу в отставку. )))))

Самодостаточные люди - конкурентны. Они не боятся бросить геморную работу, т.к. легко найдут новую.

Просто другая система ценностей.
У нас это кормушка. Там это не сильно доходно, но это будет приносить доход после ухода, если уйти без позора.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:13

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
Думаю не просто декабрь, а конец его второй декады и до середины января. Именно в єтот период будут сливать все что должны налить, купить и т.д.


Скорее вторая декада.Судя по календарю это 10.12-23.12
А уже с 24 начнут в отпуска сваливать.
В третьей декаде уже многие отчалат на моря-океаны))


Да, но только надо вычеркивать не декаду, а смело целый месяц.
Этот целый месяц валюту будем только тратить.
На декабрь у нас такой график:
18-го Миколая. Подарки.
После этого пошли коропоративы, помывки с друзьями в сауне и т.п.
Новогодние и рождественские подарки. Очень привлекательно по цене смотрятся золото и серебро. Поэтому цацки, парфумы, шоколад, шампанское.
24-25-го Рождество. Свято отгулять.
28-го - последний рабочий день уходящего года, на работе прощальный праздничный обед с коллегами.
Потом торжественные мероприятия 4 дня подряд...
Новый год! :lol:
2-го января - встреча с коллегами на работе и начало нового трудового года, торжественный обед, дружеские и веселые воспоминания кто и как встретил.
4-го января, пятница - завершение первой трудовой недели в наступившем новом году. Торжественный обед на работе.
6-го января - Святий Вечір.
7-го января - вечера на хуторе близ Диканьки.
11-го января, пятница - проводы уходящего года по старому стилю на работе.
13-е января - церковь, вечером праздничный ужин, посыпания, угощение посыпающих.
14-е января - пробуждение и осознание наступившего нового года.
15-е января - убытие к месту постоянной службы, начало жизни по-новому... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:13

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Нервные какие-то. Чуть что сразу в отставку. )))))

Самодостаточные люди - конкурентны. Они не боятся бросить геморную работу, т.к. легко найдут новую.

Просто другая система ценностей.
У нас это кормушка. Там это не сильно доходно, но это будет приносить доход после ухода, если уйти без позора.

Ну? А я о чём?
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:14

Investor_33

идите работайте!

вот умник-сам иди и работай за 10-12к гривен
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:17

  antey1969 написав:
  Yuri_T написав:
  vovan_prm написав:Три министра способны уронить фунт на три фигуры.
По фигуре на каждого министра :mrgreen: :mrgreen:

говорят, что "против" голосовало 10-11 человек

Судя по всему, договор получился для Британии весьма неприятный.
Ничем другим не объяснить такое повальное "если шо - я не при чем"

Не верно :!: Звучит примерно так:
"Мы собирались делать не это и не так, поэтому - дальше без меня."
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:20

  prodigy написав:вот умник-сам иди и работай за 10-12к гривен


Вот когда ты будешь еще ныть, что люди в этой стране живут в нищете и в ж., я тебе припомню это твое высказывание ... За $300-$400 люди уже работать не хотят! Да в твоей "богатой" пида-рашке в провинции посчитают за счастье такую з/п. :?
Libo
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