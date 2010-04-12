К слову.
Падение составило примерно 2,1% за три часа.
А теперь представьте падение гривни на 59 копеек за три часа и.... Вашу реакцию
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:05
К слову.
Падение составило примерно 2,1% за три часа.
А теперь представьте падение гривни на 59 копеек за три часа и.... Вашу реакцию
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:08
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:11
Просто другая система ценностей.
У нас это кормушка. Там это не сильно доходно, но это будет приносить доход после ухода, если уйти без позора.
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:13
Да, но только надо вычеркивать не декаду, а смело целый месяц.
Этот целый месяц валюту будем только тратить.
На декабрь у нас такой график:
18-го Миколая. Подарки.
После этого пошли коропоративы, помывки с друзьями в сауне и т.п.
Новогодние и рождественские подарки. Очень привлекательно по цене смотрятся золото и серебро. Поэтому цацки, парфумы, шоколад, шампанское.
24-25-го Рождество. Свято отгулять.
28-го - последний рабочий день уходящего года, на работе прощальный праздничный обед с коллегами.
Потом торжественные мероприятия 4 дня подряд...
Новый год!
2-го января - встреча с коллегами на работе и начало нового трудового года, торжественный обед, дружеские и веселые воспоминания кто и как встретил.
4-го января, пятница - завершение первой трудовой недели в наступившем новом году. Торжественный обед на работе.
6-го января - Святий Вечір.
7-го января - вечера на хуторе близ Диканьки.
11-го января, пятница - проводы уходящего года по старому стилю на работе.
13-е января - церковь, вечером праздничный ужин, посыпания, угощение посыпающих.
14-е января - пробуждение и осознание наступившего нового года.
15-е января - убытие к месту постоянной службы, начало жизни по-новому...
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:13
Ну? А я о чём?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:14
Investor_33
идите работайте!
вот умник-сам иди и работай за 10-12к гривен
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:17
Не верно Звучит примерно так:
"Мы собирались делать не это и не так, поэтому - дальше без меня."
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:20
|