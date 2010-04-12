Додано: Чет 15 лис, 2018 15:13

zzzzzz написав: lrs7719 написав:

Думаю не просто декабрь, а конец его второй декады и до середины января. Именно в єтот период будут сливать все что должны налить, купить и т.д. Думаю не просто декабрь, а конец его второй декады и до середины января. Именно в єтот период будут сливать все что должны налить, купить и т.д.



Скорее вторая декада.Судя по календарю это 10.12-23.12

А уже с 24 начнут в отпуска сваливать.

В третьей декаде уже многие отчалат на моря-океаны)) Скорее вторая декада.Судя по календарю это 10.12-23.12А уже с 24 начнут в отпуска сваливать.В третьей декаде уже многие отчалат на моря-океаны))

Да, но только надо вычеркивать не декаду, а смело целый месяц.Этот целый месяц валюту будем только тратить.На декабрь у нас такой график:18-го Миколая. Подарки.После этого пошли коропоративы, помывки с друзьями в сауне и т.п.Новогодние и рождественские подарки. Очень привлекательно по цене смотрятся золото и серебро. Поэтому цацки, парфумы, шоколад, шампанское.24-25-го Рождество. Свято отгулять.28-го - последний рабочий день уходящего года, на работе прощальный праздничный обед с коллегами.Потом торжественные мероприятия 4 дня подряд...Новый год!2-го января - встреча с коллегами на работе и начало нового трудового года, торжественный обед, дружеские и веселые воспоминания кто и как встретил.4-го января, пятница - завершение первой трудовой недели в наступившем новом году. Торжественный обед на работе.6-го января - Святий Вечір.7-го января - вечера на хуторе близ Диканьки.11-го января, пятница - проводы уходящего года по старому стилю на работе.13-е января - церковь, вечером праздничный ужин, посыпания, угощение посыпающих.14-е января - пробуждение и осознание наступившего нового года.15-е января - убытие к месту постоянной службы, начало жизни по-новому...