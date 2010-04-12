А что будет завтра? Намного больше?
Днём бы с удовольствием продали по такому прайсу,так что это на момент ещё очень хороший вариант,но это видимо по блату,ибо выше 88 не вижу,причём это рекламные курсы,по факту морозятся и пытаются напарить ниже.
К трём вещам,на которые можно смотреть бесконечно надо добавить рост доллара,но когда надо сдать,то как правило за него дают очччччень мальо)))
А где главный булочник\вентиляторщик,может он хоть попытается остановить падение доллара,а то как-то неприлично выходит,вроде как всё возможное и не возможное сделал,30 серебрянников на карту капнуло,а тут ревал