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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6774677567766777

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:37

  sav написав:
Надо сумму слить наличкой, но в Киеве к вечеру больше 27,9 никто не даёт :oops:

п.с. Утро вечера мудреней (с)

А что будет завтра? Намного больше? :lol:
Днём бы с удовольствием продали по такому прайсу,так что это на момент ещё очень хороший вариант,но это видимо по блату,ибо выше 88 не вижу,причём это рекламные курсы,по факту морозятся и пытаются напарить ниже.
К трём вещам,на которые можно смотреть бесконечно надо добавить рост доллара,но когда надо сдать,то как правило за него дают очччччень мальо)))
А где главный булочник\вентиляторщик,может он хоть попытается остановить падение доллара,а то как-то неприлично выходит,вроде как всё возможное и не возможное сделал,30 серебрянников на карту капнуло,а тут ревал :shock: :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:04

  vovan_prm написав:Три министра способны уронить фунт на три фигуры.
По фигуре на каждого министра :mrgreen: :mrgreen:


Вообще-то на две фигуры. Два министра перекинулись из фунта в доллар перед заявлением об отставке, а третий оказался честным.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:05

  ПчёлкаIRON написав:
  Tolevas написав:Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.


28 приём или отдача?


отдача, кому нужен их прием, когда есть опты?
Tolevas
 
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  #<1 ... 6774677567766777
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