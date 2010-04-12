sav написав: Надо сумму слить наличкой, но в Киеве к вечеру больше 27,9 никто не даёт
п.с. Утро вечера мудреней (с)
А что будет завтра? Намного больше? Днём бы с удовольствием продали по такому прайсу,так что это на момент ещё очень хороший вариант,но это видимо по блату,ибо выше 88 не вижу,причём это рекламные курсы,по факту морозятся и пытаются напарить ниже. К трём вещам,на которые можно смотреть бесконечно надо добавить рост доллара,но когда надо сдать,то как правило за него дают очччччень мальо))) А где главный булочник\вентиляторщик,может он хоть попытается остановить падение доллара,а то как-то неприлично выходит,вроде как всё возможное и не возможное сделал,30 серебрянников на карту капнуло,а тут ревал
Tolevas написав:Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.
28 приём или отдача?
отдача, кому нужен их прием, когда есть опты? Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.
Tolevas написав:Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.
Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс?
[/quote] Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.[/quote]
В разных отделениях одного банка могут быть разные курсы )))
Tolevas написав:Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.
Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс?
Не знаю, как точно у них это работает, но в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли. И объясняли, что им не сразу курс доводят. Странно все это. В век автоматизации и глобальных сетей. Курс должен меняться в одном месте - в центральном банке и сразу же становиться актуальным для всех отделений. А они рассказывают, что до них курс доводят с задержкой. В ОТП же просто висел старый курс продажи Евро - 31,70 на бумажке возле кассы при текущем 31,55. Но на бумажке не оперативность еще как-то можно объяснить.
Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.[/quote]
В разных отделениях одного банка могут быть разные курсы ))) [/quote]
Курс в некоторых банках может разниться по городам. Но тут не тот случай. Я всегда оказывался прав в итоге.
Tolevas написав:в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли.
Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс.
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.
За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".
За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.