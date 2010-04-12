Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 67756776677767786779> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 933 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 129 5. более 75% 64% 595 Всього голосів : 933 Додано: Чет 15 лис, 2018 16:37 sav написав:

Надо сумму слить наличкой, но в Киеве к вечеру больше 27,9 никто не даёт



п.с. Утро вечера мудреней (с) Надо сумму слить наличкой, но в Киеве к вечеру больше 27,9 никто не даётп.с. Утро вечера мудреней (с)

А что будет завтра? Намного больше?

Днём бы с удовольствием продали по такому прайсу,так что это на момент ещё очень хороший вариант,но это видимо по блату,ибо выше 88 не вижу,причём это рекламные курсы,по факту морозятся и пытаются напарить ниже.

К трём вещам,на которые можно смотреть бесконечно надо добавить рост доллара,но когда надо сдать,то как правило за него дают очччччень мальо)))

А где главный булочник\вентиляторщик,может он хоть попытается остановить падение доллара,а то как-то неприлично выходит,вроде как всё возможное и не возможное сделал,30 серебрянников на карту капнуло,а тут ревал А что будет завтра? Намного больше?Днём бы с удовольствием продали по такому прайсу,так что это на момент ещё очень хороший вариант,но это видимо по блату,ибо выше 88 не вижу,причём это рекламные курсы,по факту морозятся и пытаются напарить ниже.К трём вещам,на которые можно смотреть бесконечно надо добавить рост доллара,но когда надо сдать,то как правило за него дают очччччень мальо)))А где главный булочник\вентиляторщик,может он хоть попытается остановить падение доллара,а то как-то неприлично выходит,вроде как всё возможное и не возможное сделал,30 серебрянников на карту капнуло,а тут ревал somilitark

Повідомлень: 9883 З нами з: 30.12.09 Подякував: 249 раз. Подякували: 1743 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:04 vovan_prm написав: Три министра способны уронить фунт на три фигуры.

По фигуре на каждого министра Три министра способны уронить фунт на три фигуры.По фигуре на каждого министра



Вообще-то на две фигуры. Два министра перекинулись из фунта в доллар перед заявлением об отставке, а третий оказался честным. Вообще-то на две фигуры. Два министра перекинулись из фунта в доллар перед заявлением об отставке, а третий оказался честным. Tolevas Повідомлень: 741 З нами з: 06.03.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:05 ПчёлкаIRON написав: Tolevas написав: Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28. Народ гребет в банке доллар по 27,90, при мне мужик брал 4000. А МБ продолжает снижаться. Вроде не так надо поступать на падающем рынке. Банки дергаются в разные стороны. Пивденный с утра 27,90, в 10-15 перепрыгнул на 28.



28 приём или отдача? 28 приём или отдача?



отдача, кому нужен их прием, когда есть опты? Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу. отдача, кому нужен их прием, когда есть опты? Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу. Tolevas Повідомлень: 741 З нами з: 06.03.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:19 Tolevas написав: Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу. Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.

Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс? Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс? kyk Повідомлень: 826 З нами з: 24.01.12 Подякував: 78 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:28



В разных отделениях одного банка могут быть разные курсы ))) [/quote] Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.[/quote]В разных отделениях одного банка могут быть разные курсы ))) vvolfovich

Повідомлень: 23 З нами з: 05.08.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 7 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:33 kyk написав: Tolevas написав: Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу. Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.

Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс? Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс?



Не знаю, как точно у них это работает, но в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли. И объясняли, что им не сразу курс доводят. Странно все это. В век автоматизации и глобальных сетей. Курс должен меняться в одном месте - в центральном банке и сразу же становиться актуальным для всех отделений. А они рассказывают, что до них курс доводят с задержкой. В ОТП же просто висел старый курс продажи Евро - 31,70 на бумажке возле кассы при текущем 31,55. Но на бумажке не оперативность еще как-то можно объяснить. Не знаю, как точно у них это работает, но в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли. И объясняли, что им не сразу курс доводят. Странно все это. В век автоматизации и глобальных сетей. Курс должен меняться в одном месте - в центральном банке и сразу же становиться актуальным для всех отделений. А они рассказывают, что до них курс доводят с задержкой. В ОТП же просто висел старый курс продажи Евро - 31,70 на бумажке возле кассы при текущем 31,55. Но на бумажке не оперативность еще как-то можно объяснить. Tolevas Повідомлень: 741 З нами з: 06.03.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:35 vvolfovich написав: Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.[/quote]



В разных отделениях одного банка могут быть разные курсы ))) [/quote]



Курс в некоторых банках может разниться по городам. Но тут не тот случай. Я всегда оказывался прав в итоге. Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.[/quote]В разных отделениях одного банка могут быть разные курсы )))[/quote]Курс в некоторых банках может разниться по городам. Но тут не тот случай. Я всегда оказывался прав в итоге. Tolevas Повідомлень: 741 З нами з: 06.03.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:40 Tolevas написав: в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли. в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли.



Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс. Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс. Bayern Повідомлень: 343 З нами з: 03.06.17 Подякував: 130 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:40 .Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.



За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".



За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн. https://kurs.com.ua/novost/88980-nacbank-kupil-bolshe-chem-daet-mvf/ Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10882 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3369 раз. Подякували: 3204 раз. Профіль 2 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 17:40 Tolevas

даже в одном городе ))) и меняться может сколько-угодно раз на день ))) даже в одном городе ))) и меняться может сколько-угодно раз на день ))) vvolfovich

Повідомлень: 23 З нами з: 05.08.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 67756776677767786779> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1360 , 1361 , 1362

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 13613 1549323

zРадио Чет 15 лис, 2018 14:52 Валютный рынок в мире 1 ... 647 , 648 , 649

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6483 1371375

ЛОБ Вів 13 лис, 2018 00:51 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 246986

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58