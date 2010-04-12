Додано: Чет 15 лис, 2018 18:12

somilitark написав: Bayern написав:

Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс. Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс.



Некоторым звонят с опта,когда сидишь дома,понятия ноль,но руки чешутся что-то вумное замутить\закинуть на вентилятор обсуждений,то и выходят такие перлы,что аж слеза наворачивается со смеху)))

Но про глухонемых кассиров я ещё не слыхал новелл,этопять! Некоторым звонят с опта,когда сидишь дома,понятия ноль,но руки чешутся что-то вумное замутить\закинуть на вентилятор обсуждений,то и выходят такие перлы,что аж слеза наворачивается со смеху)))Но про глухонемых кассиров я ещё не слыхал новелл,этопять!

О, тролль дешевый проснулся, который уже несколько раз крупно облажался со своим "вивсеврете", а потом куда-то резко исчезал на время. Про "невозможность купить Евро по 32,20 при приеме 32,40 на опте" напомнить?Напоминаю.Я написал, что купил нормальную сумму в Евро по 32,20.Тут же вылез дешевый тролль со своим "Вивсеврети! Как можно купить по 32,20, когда опт принимает по 32,40" (курс приема на опте действительно был таким)После того, как несколько форумчан подтвердили, что Укргаз обильно наливал по 32,20, тролль поджал хвост и куда-то исчез на время.Чтобы каждый раз, когда я что-то пишу, опять вылезать со своим неизменным "вивсеврети!".