Bayern написав: Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс.
Некоторым звонят с опта,когда сидишь дома,понятия ноль,но руки чешутся что-то вумное замутить\закинуть на вентилятор обсуждений,то и выходят такие перлы,что аж слеза наворачивается со смеху))) Но про глухонемых кассиров я ещё не слыхал новелл,этопять!
Tolevas написав:в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли.
Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс.
Именно так и происходит в харьковском Юнексе. Кассирша пошла к заведующему, они вместе куда-то ушли, потом вернулись и подтвердили мой курс. Потом она еще ходила спрашивать у зведующего сколько долларов она может продать. Чему удивляться, если они торговали десятками фунтов давно выведенными из обращения, пока я им об этом не сказал. Они сделали круглые глаза, тоже куда-то долго звонили, а потом сказали "Ах да, действительно!"
Bayern написав: Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс.
Некоторым звонят с опта,когда сидишь дома,понятия ноль,но руки чешутся что-то вумное замутить\закинуть на вентилятор обсуждений,то и выходят такие перлы,что аж слеза наворачивается со смеху))) Но про глухонемых кассиров я ещё не слыхал новелл,этопять!
О, тролль дешевый проснулся, который уже несколько раз крупно облажался со своим "вивсеврете", а потом куда-то резко исчезал на время. Про "невозможность купить Евро по 32,20 при приеме 32,40 на опте" напомнить? Напоминаю. Я написал, что купил нормальную сумму в Евро по 32,20. Тут же вылез дешевый тролль со своим "Вивсеврети! Как можно купить по 32,20, когда опт принимает по 32,40" (курс приема на опте действительно был таким) После того, как несколько форумчан подтвердили, что Укргаз обильно наливал по 32,20, тролль поджал хвост и куда-то исчез на время. Чтобы каждый раз, когда я что-то пишу, опять вылезать со своим неизменным "вивсеврети!".
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 15 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas написав: Про "невозможность купить Евро по 32,20 при приеме 32,40 на опте" напомнить?
Напомните,как вы взяли своё пенсионное,сели бесплатно в троллейбус,тащились 2 часа туда и назад вдыхая все прелести общественного транспорта в час пик,а потом твёрдо и решительно,отстояв 30 минут в кассе,приобрели по дешёвому курсу как для сегодня,свои законные 200 евро,я снимаю шляпу перед мудростью Александра Григорьевича,даже оксана анаксо не может похвастаться таким проворством и уменьем,я уже молчу про умирающего синуса,провидца,и прочих персонажей из вещих снов,я не побоюсь такого слова как Шекспира нашего времени По курсу,рисуют миниотскок,но судя по всему,это ещё не дно ноября,подождём!
Tolevas написав: Про "невозможность купить Евро по 32,20 при приеме 32,40 на опте" напомнить?
Напомните,как вы взяли своё пенсионное,сели бесплатно в троллейбус,тащились 2 часа туда и назад вдыхая все прелести общественного транспорта в час пик,а потом твёрдо и решительно,отстояв 30 минут в кассе,приобрели по дешёвому курсу как для сегодня,свои законные 200 евро,я снимаю шляпу перед мудростью Александра Григорьевича,даже оксана анаксо не может похвастаться таким проворством и уменьем,я уже молчу про умирающего синуса,провидца,и прочих персонажей из вещих снов,я не побоюсь такого слова как Шекспира нашего времени По курсу,рисуют миниотскок,но судя по всему,это ещё не дно ноября,подождём!
Ну и какое отношение этот бред больного воображения имеет лично ко мне? Речь шла о нескольких тысячах Евро, купленных в обеденный перерыв в трехстах метрах от офиса. Смешались в кучу кони-люди, синусы-косинусы. Или это "злой" клон "доброго" Чая, который тем же бредил, а потом слился при предложении заключить пари?
“Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций Нафтогаза: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", - написал Коболев.
Компания планирует вернуться к вопросу размещения на внешних рынках на более благоприятных условиях, добавил он.