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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6776677767786779>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:41

  hxbbgaf написав:Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd

Чем то еще в жизни занимаешься, кроме как АМЕРИКЕ КАПУТ?
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:08

  Bayern написав:
  Tolevas написав:в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли.


Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс.


Именно так и происходит в харьковском Юнексе. Кассирша пошла к заведующему, они вместе куда-то ушли, потом вернулись и подтвердили мой курс. Потом она еще ходила спрашивать у зведующего сколько долларов она может продать. Чему удивляться, если они торговали десятками фунтов давно выведенными из обращения, пока я им об этом не сказал. Они сделали круглые глаза, тоже куда-то долго звонили, а потом сказали "Ах да, действительно!"
Я все это к тому написал, чтобы вы проверяли курс на сайте банка на всякий случай. А то можно развернуться и уйти, увидев неверный курс возле кассы или даже услышав его от кассира. Курс-то может (и скорее всего) и берется автоматом, только кассир может быть еще не в курсе изменившегося курса. Что сейчас часто и происходит.
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 15 лис, 2018 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:12

Напоминаю.
Я написал, что купил нормальную сумму в Евро по 32,20.
Как можно купить по 32,20, когда опт принимает по 32,40" (курс приема на опте действительно был таким)
После того, как несколько форумчан подтвердили, что Укргаз обильно наливал по 32,20, тролль поджал хвост и куда-то исчез на время
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 15 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:14

  vvolfovich написав:Tolevas
даже в одном городе ))) и меняться может сколько-угодно раз на день ))) :mrgreen:


Все прекрасно, но почему за день трижды я оказывался прав относительно курса, а не кассиры?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:24

По курсу,рисуют миниотскок,но судя по всему,это ещё не дно ноября,подождём!
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:31

  kyk написав:Всегда думал, что курс берется автоматом.


Калашникова?.. :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:35

  sryvkin написав:
  kyk написав:Всегда думал, что курс берется автоматом.


Калашникова?.. :)


тогда не курс, а банк
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:38

Не помню,уже писали или нет:
“Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций Нафтогаза: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", - написал Коболев.

Компания планирует вернуться к вопросу размещения на внешних рынках на более благоприятных условиях, добавил он.

https://korrespondent.net/business/companies/4033187-naftohaz-otlozhyl-vypusk-bondov-na-myllyard-dollarov
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:55

  vvolfovich написав:Tolevas
даже в одном городе ))) и меняться может сколько-угодно раз на день ))) :mrgreen:


прав оказался Тolevas, а мне это к чему?

жене расскажи и теще :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:57

Рассмотрение советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы сотрудничества с Украиной возможно после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4717284-mvf-rassmotrit-proekt-gosbyudzheta-ukrainyi-tolko-posle-ego-prinyatiya.html
В этом году, наверное, первый раз в истории примем бюджет до НГ. :)

Из др. источника:
Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то другие условия для получения Украиной первого транша, Райс отметил, что с момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло. В частности, по его словам, речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на отопление с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.

https://korrespondent.net/ukraine/4033231-v-mvf-nazvaly-sroky-predostavlenyia-ukrayne-transha
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 лис, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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