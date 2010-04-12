Додано: Чет 15 лис, 2018 18:08

Bayern написав: Tolevas написав: в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли. в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли.



Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс. Что за ересь,заведующий идет смотреть курс на сайте,вероятно в секретную комнату,или звонит в Смольный-доведите какой у нас курс.

Именно так и происходит в харьковском Юнексе. Кассирша пошла к заведующему, они вместе куда-то ушли, потом вернулись и подтвердили мой курс. Потом она еще ходила спрашивать у зведующего сколько долларов она может продать. Чему удивляться, если они торговали десятками фунтов давно выведенными из обращения, пока я им об этом не сказал. Они сделали круглые глаза, тоже куда-то долго звонили, а потом сказали "Ах да, действительно!"Я все это к тому написал, чтобы вы проверяли курс на сайте банка на всякий случай. А то можно развернуться и уйти, увидев неверный курс возле кассы или даже услышав его от кассира. Курс-то может (и скорее всего) и берется автоматом, только кассир может быть еще не в курсе изменившегося курса. Что сейчас часто и происходит.