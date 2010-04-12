ЛАД написав:В этом году, наверное, первый раз в истории примем бюджет до НГ.
А вот и нет, чаще принимали до Нового года. ТОП-3: 3. 7 декабря 2000 года на 2001 год премьер Ющенко 2. 6 декабря 2012 года на 2013 года премьер Азаров 1. 27 ноября 2003 года на 2004 год премьер Янукович
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.
За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".
За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.
ЛАД написав:В этом году, наверное, первый раз в истории примем бюджет до НГ.
А вот и нет, чаще принимали до Нового года. ТОП-3: 3. 7 декабря 2000 года на 2001 год премьер Ющенко 2. 6 декабря 2012 года на 2013 года премьер Азаров 1. 27 ноября 2003 года на 2004 год премьер Янукович
Спасибо за уточнение! Правда, 2001 и 2004 - времена почти доисторические, а 2012 как-то забыл, но это была эпоха "профессионалов".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.
За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".
За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.
Libo написав:7-го января - вечера на хуторе близ Диканьки. 11-го января, пятница - проводы уходящего года по старому стилю на работе. 13-е января - церковь, вечером праздничный ужин, посыпания, угощение посыпающих. 14-е января - пробуждение и осознание наступившего нового года. 15-е января - убытие к месту постоянной службы, начало жизни
че за бред ? из всего вышеперечисленного у нас в компании из 4 человек возможно будет 31 короткий день и выходные 1 и 7 . Возможно 6-ого короткий день.