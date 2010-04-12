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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6776677767786779

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:12

  ЛАД написав:В этом году, наверное, первый раз в истории примем бюджет до НГ.


А вот и нет, чаще принимали до Нового года.
ТОП-3:
3. 7 декабря 2000 года на 2001 год премьер Ющенко
2. 6 декабря 2012 года на 2013 года премьер Азаров
1. 27 ноября 2003 года на 2004 год премьер Янукович
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:30

  ЛАД написав:
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.

За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".

За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.
https://kurs.com.ua/novost/88980-nacbank-kupil-bolshe-chem-daet-mvf/


Если бы регулятор выкупил 15-го $30,0 млн, средневзвешенный курс "американца" на МБ не упал бы на 6,51 коп. До $10,0 млн. в четверг "напылесосил".

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:32

  freeze написав:
  ЛАД написав:В этом году, наверное, первый раз в истории примем бюджет до НГ.


А вот и нет, чаще принимали до Нового года.
ТОП-3:
3. 7 декабря 2000 года на 2001 год премьер Ющенко
2. 6 декабря 2012 года на 2013 года премьер Азаров
1. 27 ноября 2003 года на 2004 год премьер Янукович

Спасибо за уточнение!
Правда, 2001 и 2004 - времена почти доисторические, а 2012 как-то забыл, но это была эпоха "профессионалов". :)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:39

  hxbbgaf написав:Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd


http://priroda.inc.ru/design/dolg_usa.html :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:40

  дядя Caша написав:
  ЛАД написав:
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.

За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".

За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.
https://kurs.com.ua/novost/88980-nacbank-kupil-bolshe-chem-daet-mvf/


Если бы регулятор выкупил 15-го $30,0 млн, средневзвешенный курс "американца" на МБ не упал бы на 6,51 коп. До $10,0 млн. в четверг "напылесосил".

US

ДС, если информация ложная, прошу не винить - за что купил, за то и продал.
Своих источников не имею. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:7-го января - вечера на хуторе близ Диканьки.
11-го января, пятница - проводы уходящего года по старому стилю на работе.
13-е января - церковь, вечером праздничный ужин, посыпания, угощение посыпающих.
14-е января - пробуждение и осознание наступившего нового года.
15-е января - убытие к месту постоянной службы, начало жизни
че за бред ? из всего вышеперечисленного у нас в компании из 4 человек возможно будет 31 короткий день и выходные 1 и 7 . Возможно 6-ого короткий день.
свинорыл
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