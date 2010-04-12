Tolevas написав:

kyk написав: Tolevas написав: Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу. Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.

Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс? Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс?

Не знаю, как точно у них это работает, но в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли. И объясняли, что им не сразу курс доводят. Странно все это. В век автоматизации и глобальных сетей. Курс должен меняться в одном месте - в центральном банке и сразу же становиться актуальным для всех отделений. А они рассказывают, что до них курс доводят с задержкой. В ОТП же просто висел старый курс продажи Евро - 31,70 на бумажке возле кассы при текущем 31,55. Но на бумажке не оперативность еще как-то можно объяснить.