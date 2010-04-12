ЛАД написав:В этом году, наверное, первый раз в истории примем бюджет до НГ.
А вот и нет, чаще принимали до Нового года. ТОП-3: 3. 7 декабря 2000 года на 2001 год премьер Ющенко 2. 6 декабря 2012 года на 2013 года премьер Азаров 1. 27 ноября 2003 года на 2004 год премьер Янукович
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.
За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".
За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.
ЛАД написав:В этом году, наверное, первый раз в истории примем бюджет до НГ.
А вот и нет, чаще принимали до Нового года. ТОП-3: 3. 7 декабря 2000 года на 2001 год премьер Ющенко 2. 6 декабря 2012 года на 2013 года премьер Азаров 1. 27 ноября 2003 года на 2004 год премьер Янукович
Спасибо за уточнение! Правда, 2001 и 2004 - времена почти доисторические, а 2012 как-то забыл, но это была эпоха "профессионалов".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.
За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".
За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.
Libo написав:7-го января - вечера на хуторе близ Диканьки. 11-го января, пятница - проводы уходящего года по старому стилю на работе. 13-е января - церковь, вечером праздничный ужин, посыпания, угощение посыпающих. 14-е января - пробуждение и осознание наступившего нового года. 15-е января - убытие к месту постоянной службы, начало жизни
че за бред ? из всего вышеперечисленного у нас в компании из 4 человек возможно будет 31 короткий день (на час меньше) и выходные 1 и 7 . Возможно 6-ого короткий день. А бухать у нас в компании из 4-х человек будет разве что один и то в узком семейному кругу. Если бы мы так работали то зарплата января была бы 1\3 от нормальной.
Востаннє редагувалось yama в Чет 15 лис, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas написав:Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.
Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс?
Не знаю, как точно у них это работает, но в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте.
просите бумагу с печатью и подписью сегодняшним числом с курсами валют. В нормальных банках эта бумага находиться под стеклом непосредственно в\на возле кассы и доступна для обозрения. Если нет тогда спрашивайте где бумага с подписью печатью и датой ? Вообще беспридел какой-то описываете никогда такого в банках г.Львов не видел
Libo написав:7-го января - вечера на хуторе близ Диканьки. 11-го января, пятница - проводы уходящего года по старому стилю на работе. 13-е января - церковь, вечером праздничный ужин, посыпания, угощение посыпающих. 14-е января - пробуждение и осознание наступившего нового года. 15-е января - убытие к месту постоянной службы, начало жизни
че за бред ? из всего вышеперечисленного у нас в компании из 4 человек возможно будет 31 короткий день (на час меньше) и выходные 1 и 7 . Возможно 6-ого короткий день. А бухать у нас в компании из 4-х человек будет разве что один и то в узком семейному кругу. Если бы мы так работали то зарплата января была бы 1\3 от нормальной.
То ж сказка . Реальность же сурова и беспощадна. К примеру, есть у нас хата на хуторе близ Диканьки. Лет 20 назад там ещё жили люди, пару десятков семей, сейчас уже никого нет, вымерли последние старики. Там даже воров не бывает, - у отца пасека стоит безбоязненно.
Tolevas написав:Кстати, сегодня аж в трех банках оказалось, что я лучше знаю текущий курс в их банке, чем сами кассиры. На наружной вывеске может быть одно, возле окошкa другое или то же самое, а реальный курс уже вообще другой. Приходилось просить их проверить курс на сайте банка. Проверяли и "Ах да, вы на самом деле правы". Ну а тем, кто не просит проверить, продают не по текущему курсу.
Всегда думал, что курс берется автоматом. Что, касир руками вбивал курс?
Не знаю, как точно у них это работает, но в двух банках курс меняли после того, как заведующий ходил куда-то проверять - то ли звонить, то ли смотреть на сайте. А в ПУМБе висел на кассе курс 28 и кассир его подтверждала, хотя на сайте уже полчаса был 27,90. Тоже попросил менеджера проверить, через 15 минут поменяли. И объясняли, что им не сразу курс доводят. Странно все это. В век автоматизации и глобальных сетей. Курс должен меняться в одном месте - в центральном банке и сразу же становиться актуальным для всех отделений. А они рассказывают, что до них курс доводят с задержкой. В ОТП же просто висел старый курс продажи Евро - 31,70 на бумажке возле кассы при текущем 31,55. Но на бумажке не оперативность еще как-то можно объяснить.
с какими то барыгами дела имеете. Бывает такое, что кассир не знает, но при покупке программа выводит.