Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 7,88 коп., на торгах четверга укрепился на 6,51 коп., оказавшись на уровне 27,7743 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,10 коп., составил 27,7730 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 15 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,810/27,825 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,75/27,77, а спустя 22 минуты, словно испугавшись энтузиазма «медведей», «американец» сбавил темп отката, остановившись на цифре 27,76/27,77 UAH/USD.



Основной причиной снижения цен безналичного «американца» в дебюте торгов стало сохранившееся с предыдущих сессий, изобилие СКВ, на которую не находилось покупателей. Появившись на рынке, НБУ анонимно с платформы Matching приобрел немного СКВ, пытаясь «помочь» доллару, однако, судя по всему, сумма покупки была незначительной, до $10,0 млн., не обеспечив коренного перелома в тренде.



Тем временем, около 10.52 котировки доллара на МЕЖБАНКЕ растянули спред до 27,76/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.56, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Около полудня не дождавшиеся возобновления коррекции курса «американца», выжидавшие до этого часа покупатели начали приобретать СКВ, тотчас подняв ее цену до 27,78/27,80 UAH/USD. Вскоре, подтверждая вышеприведенную гипотезу о причинах сохранения присутствия на рынке «зеленых медведей», покупки были свернуты, дав новый старт на снижение цен. Вначале, около 12.24 до 27,775/27,785, а спустя 40 минут, к 27,765/27,775 UAH/USD.



После обеда на фоне снижения торговой активности на МЕЖБАНКЕ вновь появились покупатели, возобновив рост долларовых цен. По состоянию на 14.35 «американец» уже пребывал на уровне 27,770/27,795 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7743 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,04% с 28,0672 UAH/USD до 27,7743 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к настоящему времени на украинском валютном рынке сформировалась изрядная долларовая ликвидность, которую накануне подпитала двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа. В четверг объемы поступлений СКВ из зарубежья понизились, но все-таки оставались значительными.



Во-вторых, на межбанке наблюдается нехватка покупателей доллара. С одной стороны сезон репатриации дивидендов нерезидентами начнется нескоро, с другой, из-за выросших расходов населения на тарифы, покупки импортного ширпотреба заметно упали, снижая потребность импортеров в валюте.



В-третьих, разочаровавшись в низких профитах спекуляций на валютном рынке, бизнес и коммбанки предпочли карьеру рантье, вложившись в казенные ОВГЗ и депосертификаты НБУ, клюнув на очень приличные проценты и безопасность этих бумаг.



В-четвертых, коррекция курса безналичного доллара поддерживается аналогичными настроениями на наличном рынке.



В-пятых, рост количества СКВ на межбанке сопровождался сжатием гривневой ликвидности, на который указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 561,1 млн. грн. к отметке 53 450,9 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 15 ноября немного снизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке понизился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей доллара. А объем «анонимных» покупок регулятором оказался мизерным.



Наличный рынок 15-го показал слабую курсовую динамику, которая с одной стороны поясняется неважным состоянием гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), с другой, ввиду «чуткости» этого сектора валютного рынка к грядущим переменам, можно предположить довольно скорую терминацию «зеленого» «антиралли» на торгах межбанка.



В течение четверга большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье и Крыжополь) продемонстрировали стабильность.



Исключение составили Киев, страдавший всю первую половину дня от острого дефицита гривни, а также Харьков, констатировавший коррекцию долларовых цен.



После обеда в столице появилась гривня, позволив местному рынку приподнять цены с неприлично-низких дополуденных уровней.

Рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов вошли в полновесный «боковик» и полосу стабильности.

В значительной степени этому способствовала сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, исключая ценовые ревизии.



Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию 15-го в равновесии покупок и продаж, которое в большинстве случаев обеспечило некоторый рост итоговой ликвидности. Мы не исключаем что в значительной степени прогресс на участке ликвидности был обеспечен явным креном наличного рынка к стабильности, которая, как известно, «нравится» клиентам наличного рынка.



Исключение составило Запорожье, рынок которого был лишен бонусов в ликвидности паузой в торговле около полудня.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменялась (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо теряла 1,0 коп. (Харьков), либо поднималась на 1,0-3,0 коп. (Запорожье, Киев). Офера СКВ либо не изменялись (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо теряли 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Харьков), либо повышались на 1,0 коп. (Киев).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» потеряли 3,0-5,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 3,0-7,0 коп.



Полагаю, вышеупомянутое стремление наличного рынка к стабильности дает основание рассчитывать на постепенную экспансию этого настроения и на рынок безналичного доллара. Предположительно, со второй половины понедельника, 19 ноября.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 15 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 15 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии обеспечило ценовую стабильность в паре доллар-гривня.



Естественная сбалансированность около 11.00 была нарушена активными «приносом», просадившим цены «американца» до 27,88-90/27,94-95 UAH/USD, однако вскоре курс восстановился и вернувшийся на рынке баланс спрос/предложение не требовал ценовой поддержки.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра не стали ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля.



Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 15 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,92/27,98 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 15-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс на старте торгов при ситуативном и недолгом преобладании клиентского «приноса» около 11.00 Киева, не нуждался в ценовой поддержке.

После недолгой активизации клиентских оферов цены оптового доллара вернулись на уровни открытия, на рынок возвратился и баланс спрос/предложение.



Около 12.10 на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



После обеда надежно установившаяся сбалансированность покупок и продаж оптового доллара прочно удерживала действующие цены на месте, а сессия в оптовом сегменте завершилась теми же курсами, с которых и стартовала.



Итоговый баланс и внутридневная ценовая стабильность обеспечили оптовый сегмент наличного рынка Днепра ростом оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров «неформального» опта «четверку», улучшила результаты предыдущей сессии.



На протяжении 154 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 14 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 4,0-5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 ноября уровнями 31,57/31,77 UAH/EUR, констатировав в течение четверга трехкопеечное снижение позиции «спрос» на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 3,0 коп., офера прибавили 2,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 15-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, удерживая ее цену на уровнях открытия до самого финиша торгов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 15-го практически перестал интересовать редких посетителей ОП.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1332 к $1,1320, прибавив в течение этого промежутка времени «сиротские» 12 пунктов.



Полагаю, наши дилеры из-за потери клиентского интереса к неспокойной валюте проигнорировали этот результат, а просто в течение четверга немного растянули спред.

Полагаю, это решение в отношении особенно волатильного 15 ноября рынка пары евро-доллар на мировом валютном рынке forex, было рациональным.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 15 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1310 пара евро-доллар инициировала рост, сумев около 10.30 Киева прикоснуться к отметке $1,1350…. А затем начались неприятности в проекте Brexit, повлекшие отставку трех британских министров. Кадровые новости обвалили курс пары фунт-доллар, вослед за которым начала «психовать» и пара евро-доллар, на европейских торгах форекса инициировав размашистые разнополярные колебания. Эта курсовая динамика длилась до 18.00 Киева, после чего размах этих движений уменьшился, а пара евро-доллар консолидировалась в районе отметки $1,1320, не покидая диапазон $1,1310-1,1335 до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Фунт стерлингов резко дешевеет в четверг на европейской сессии форекса, теряя более 1,5% относительно большинства основных мировых валют, на фоне растущей политической неопределенности в Великобритании, ставящей под вопрос судьбу соглашения с ЕС по Brexit.



Курс фунта к доллару США по данным на 15.25 Киева снизился на 1,5%, до $1,2794.



В течение сессии курс опускался до $1,2751, его падение, достигавшее 1,8%, стало максимальным за 17 месяцев.



Фунт теряет 1,5% по отношению к евро, 1,7% - к японский иене и швейцарскому франку.



Как сообщалось, в среду сразу три британских министра подали в отставку из-за несогласия с проектом соглашения Великобритании и ЕС по Brexit спустя менее 24 после того, как премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, что заручилась поддержкой своего кабинета в отношении этого плана.



В отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.



Выступление Т.Мэй в парламенте в четверг, где она представила согласованный с ЕС план выхода страны из ЕС, сопровождалось смешками законодателей, особенно явно они слышались после слов премьера о том, что Brexit будет «упорядоченным».



Т.Мэй заявила, что Brexit будет «гладким и упорядоченным» и произойдет в намеченный срок - 29 марта.



Эксперты отмечают, что отставки министров являются серьезным ударом для Т.Мэй и ставят под вопрос ее способность сохранить за собой пост премьера.



«Мы полагаем, что отставка Д.Рааба - это серьезный удар. Уход Э.Маквей - менее серьезный, однако тот факт, что отставка произошла вслед за Раабом, усугубляет ситуацию», - отмечает валютный аналитик Nomura Джордан Рочестер.



«Что нас беспокоит, так это то, сколько министров, видя эти новости, решит, что лучше уйти сейчас, чем ждать чего-то», - продолжает эксперт.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,2% в ходе торгов в четверг.



Курс евро к доллару опустился на 0,1%, до $1,1298.



Курс доллара относительно иены опустился на 0,2%, до ¥113,41, курс евро к иене упал на 0,3%, до ¥128,12.



Меж тем многие серьезные аналитики глобального рынка forex констатировали рост значимости события вокруг британского проекта Brexit, отодвинувшего на вторые роли потерю аппетита к рискам.



Итак, пара евро-доллар в четверг показала отметку $1,1350, хотя еще во вторник утром установила новый минимум года на $1,1212. Если отскок во вторник можно отнести на коррекцию к почти 3-фигурному снижению от отметки $1,15, то рост пары в среду и утром четверга явно был вызван ожиданиями позитива в связи с достижением договоренностей по Brexit между переговорщиками ЕС и Великобритании.



В 16.00 Киева в среду началось совещание премьер-министра Великобритании Мэй со своим правительством, а результаты появились только после 20.00 Киева. Мэй провела краткий брифинг и заявила, что правительство согласилось поддержать сделку, и что она уверена в том, что эта сделка представляет собой лучший достижимый вариант для Великобритании. Однако, как со слов очевидцев ее выступления, аудитория встретила Мэй достаточно скептически.



Все же заявленная поддержка плана Мэй правительством Великобритании оказала поддержку фунту, евро и в целом аппетитам к риску. Утром в среду пара евро-доллар держался высоко в районе $1,1340, хотя позитивный настрой в связи решением правительства поддержать сделку казался наигранным и неустойчивым.

И это было подтверждено падением фунта на известии о министерских отставках в Лондоне.



Дело в том, что еще в начале недели было ясно, что шансов провести через парламент сделку у Мэй мало. Оппозиция Мэй есть внутри ее собственной партии консерваторов, против почти единым фронтом выступают лейбористы, против сделки и Демократическая Юнионистская Партия Северной Ирландии. Голосов у Мэй заметно не хватает.

Однако утром в 0.45 Киева рынки потрясла новость о том, что ушел в отставку министр Brexit Доминик Рааб. Он заявил, что принял такое решение, так как не может «в здравом уме поддержать условия, предложенные для нашей сделки».



Британский фунт на этом рухнул на 2.5 фигуры, пара евро-доллар упала с $1,1350 до $1,1285.



Как пишут аналитические ленты, действительно, если Мэй не в состоянии убедить своего собственного министра по Brexit, то кого вообще она может убедить? Более того, еще с вечера среды идут разговоры о том, что Мэй собираются объявить вотум недоверия, для чего необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев.



Идут сообщения, что такие заявления активно подаются. Кроме того, около 12.00 стало известно, что в отставку подала министр труда и пенсионного обеспечения Великобритании Эстер Маквей. Очевидно, что вышеописанные события могут привести к полному провалу переговоров по Brexit (времени, как заявила сама Мэй, осталось до 01 декабря) и переходу к сценарию неуправляемого Brexit, что будет крайне негативно для фунта стерлингов, но также и для евро.



Впрочем, нельзя исключать и варианта повторного референдума, что является позитивным сценарием.



Однако за всей этой темой Brexit, рынки, кажется, забыли о факторах, которые и вызвали собственно тот тренд на укрепление доллара, который идет с начала апреля. Происходят события, которые только подтверждают обоснованность этого тренда.



Например, опубликованные в среду данные по росту ВВП Германии в III-ем квартале по первой оценке показали спад на 0.2% кв/кв. Рост ВВП Японии в III-ем квартале по первой оценке показал спад на 0.3% кв/кв.



Инфляция по индексу потребительских цен в США за октябрь показала рост с 2,3% г/г до 2.5% г/г (как и ожидалось). Правда, базовая инфляция упала с 2,2% г/г до 2,1% г/г против прогноза 2,2% г/г, но она все же выше 2%.



Ночью выступал глава ФРС Пауэлл, который подтвердил прежний курс, заявил, что «очень доволен состоянием экономики», цель ФРС – «избежать слишком медленного или слишком быстрого повышения ставки».(



Так что мы полагаем, что вне зависимости от того, как будут развиваться события вокруг Brexit, курс пары евро-доллар продолжит снижаться, отыгрывая фундаментальные реалии. В том числе силу экономики США на фоне появления первых проблем в мировой экономике.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,57/31,77 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное трехкопеечное снижение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение четверга 20 пунктов по спросу и «потяжелев» на 10 пунктов по предложению



Торги рублем 15 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля прибавили по 60 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку», повысили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по понизившемуся на 3,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 ноября по спросу и по предложению прибавили по 60 пунктов.



Для сохранения «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара в Украине было, как минимум, две главных причины: изобилие валюты на рынке и нежелание игроков межбанка ее приобретать даже по демпинговым ценам.



Как мы указывали выше, текущее состояние дел на отечественном валютном рынке не сулит приличного профита финансовым структурам. Они предпочитают вкладываться в гривневые ОВГЗ и нацбанковские депозитные сертификаты с очень привлекательной доходностью и минимумом риска. Отчасти «виноват» в этом регулятор, недавно поднявший свои ставки в рамках борьбы с инфляцией.



Кроме того, импортеры заметно охладели к валюте, поскольку поставленный из-за рубежа «ширпотреб» перестал пользоваться у измученного тарифами населения.



Параллельно с безналичным долларом терял в цене его наличный «родственник».



Очевидно, на ближайших торгах межбанка последует замедление «зеленого» «антиралли», а регулятор начнет потихоньку выкупать «лишнюю» СКВ в свои резервы, проявив завидную выдержку на торгах в среду и «поскромничав», пополнив свои закрома лишь на $10,0 млн. 15-го.

Кроме гривневых интервенция НБУ с платформы Matching на стороне безналичного «американца» сыграет пресловутый «пятничный синдром».



Впрочем, эти ожидания могут нарушиться обострением интереса к гривне. Последняя понадобится к 19 ноября, сроку фискальных платежей по изрядному списку. Так что, вхождение безналичной пары доллар-гривня в «боковик» может быть отложено до 20 ноября.



