Додано: Чет 15 лис, 2018 22:42

Признаю,что "Хыльнув зайвого"и знаю,что буду отправлен в сауну,тем более я уже получил 2 предупреждения от ув.ДС,но я не смог сдержаться по поводу того,что сейчас происходит на МБ и прошу прощения! Данная ситуация мне один в один напоминает ситуацию при овоще,только там палили ЗВР и держали хорошие ставки в грише в банках и выкупали нмчтожность и как известно вывезли её камазами,а правящие винницкие евреи решили поступить покруче,а именно держать стабильность займами(и ими это нравится и они ушли в кураж) и по любой цене и пока дают под сумасшедшие %(напрмер казахстану при размещении своих облигаций заняли под 1 с копейками годовых),то эта мнимая стабильность будет до выборов точно+тоже начали % в грише расти в бакнках! И овощ держал курс 8 путём прожирания звр и хорошими ставками в банках по гривне ,а эти будут держать 28 и даже ниже путём займов и кстати тоже хорошими ставками по гривне,которые ещё будут расти! А папа тем временем будет выкупать подещёвке непотриб(да,да именно непотриб,который будет только дешеветь и думаю поезд зима-лето поломался и пик был в сентябре и кто спрыгнул молодец! уже не удивлюсm,если и правда в декабре поезд приедет на станцию 26.хх,ведь где то я читал,что бюджетные деньги пилят каждый месяц,а не в конце года+заробитчане в декабре,которые будут тратить ничтожность на подарки+длинные выходные в европе и т.д(по крацней мере я бы на месте папы опустил бы курс и с радостью подешёвке бы его выкупал)! + включение пылесоса каждый вторник от минфина + если дадут транш,то вообще поезд уйдёт под откос! А после выборов бахнет по ув.Трасту на 60%, а если придёт тимошенко,то она с пинзеныком точно всё свернёт на попередныков и будет всё пропало p.S. ПРОСТО МЫСЛИ ВСЛУХ"!