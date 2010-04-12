bub-har написав:При чём здесь задним умом? или абы шо ляпнуть? Я же не написал,что купил па 8 при овоще,а спрыгнул в сентябре па 28,5! Просто напромнило ситуацию при овоще и его стабильность и не более того!
Сейчас спалили ЗВР с 40 ярдов до 20 ярдов ? Нет ? Тогда что вам напомнило. Или па 33 не состоялось и вас это активно мучит
прчитайте внимательно,я в первом посте подробно изложил чем держат стабильность эти!
antey1969 написав:дядя Caша Спасибо за хороший обзор. Единственное с чем не согласен - это "импортеры заметно охладели к валюте, поскольку поставленный из-за рубежа «ширпотреб» перестал пользоваться у измученного тарифами населения.". Население еще не получило платежки с новыми цифрами за отопление. Так что население пока еще не измучено тарифами, оно скорее не склонно к лишним расходам в их преддверии
Подождем данные GfK за октябрь - на следующей неделе будут.
Пока стат. есть разве что по спросу на новые авто - упал он в годовом исчислении, при том, что до этого рос. Вероятно, что и в целом потребительские настроения начнут снижаться