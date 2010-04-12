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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6778677967806781

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:16

  pesikot написав:
  bub-har написав:При чём здесь задним умом? или абы шо ляпнуть? Я же не написал,что купил па 8 при овоще,а спрыгнул в сентябре па 28,5! Просто напромнило ситуацию при овоще и его стабильность и не более того!

Сейчас спалили ЗВР с 40 ярдов до 20 ярдов ? Нет ? Тогда что вам напомнило.
Или па 33 не состоялось и вас это активно мучит
прчитайте внимательно,я в первом посте подробно изложил чем держат стабильность эти!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20

  antey1969 написав:дядя Caша
Спасибо за хороший обзор.
Единственное с чем не согласен - это "импортеры заметно охладели к валюте, поскольку поставленный из-за рубежа «ширпотреб» перестал пользоваться у измученного тарифами населения.".
Население еще не получило платежки с новыми цифрами за отопление.
Так что население пока еще не измучено тарифами, оно скорее не склонно к лишним расходам в их преддверии


Подождем данные GfK за октябрь - на следующей неделе будут.

Пока стат. есть разве что по спросу на новые авто - упал он в годовом исчислении, при том, что до этого рос. Вероятно, что и в целом потребительские настроения начнут снижаться

https://korrespondent.net/business/comp ... avtomobyly
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  #<1 ... 6778677967806781
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