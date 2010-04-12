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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6779678067816782>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:16

  pesikot написав:
  bub-har написав:При чём здесь задним умом? или абы шо ляпнуть? Я же не написал,что купил па 8 при овоще,а спрыгнул в сентябре па 28,5! Просто напромнило ситуацию при овоще и его стабильность и не более того!

Сейчас спалили ЗВР с 40 ярдов до 20 ярдов ? Нет ? Тогда что вам напомнило.
Или па 33 не состоялось и вас это активно мучит
прчитайте внимательно,я в первом посте доходчиво изложил чем держат стабильность эти!
Востаннє редагувалось bub-har в Чет 15 лис, 2018 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20

  antey1969 написав:дядя Caша
Спасибо за хороший обзор.
Единственное с чем не согласен - это "импортеры заметно охладели к валюте, поскольку поставленный из-за рубежа «ширпотреб» перестал пользоваться у измученного тарифами населения.".
Население еще не получило платежки с новыми цифрами за отопление.
Так что население пока еще не измучено тарифами, оно скорее не склонно к лишним расходам в их преддверии


Подождем данные GfK за октябрь - на следующей неделе будут.

Пока стат. есть разве что по спросу на новые авто - упал он в годовом исчислении, при том, что до этого рос. Вероятно, что и в целом потребительские настроения начнут снижаться

https://korrespondent.net/business/comp ... avtomobyly
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:28

  bub-har написав:первом посте подробно изложил чем держат стабильность эти!

Это был поток бессвязного текста, без объяснения причин и следствий.
Вы далеки от текущих валютных ситуаций.
Кроме эмоционального "эти будут держать па 28". За счёт займов ? с займами сейчас проблем-с, а курс падает. Избыток предложения доллара на межбанке и наличие гривны установило равновесный курс на межбанке.
Наличный рынок подтвердил тренд
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:31

  yama написав:просите бумагу с печатью и подписью сегодняшним числом с курсами валют. В нормальных банках эта бумага находиться под стеклом непосредственно в\на возле кассы и доступна для обозрения. Если нет тогда спрашивайте где бумага с подписью печатью и датой ? Вообще беспридел какой-то описываете :shock: никогда такого в банках г.Львов не видел


Толку от бумаги. Бумага-то есть, как же без нее, но курс на ней еще старый.
Еще раз - вижу на агрегаторе курсов, что какой-то банк поставил вкусный курс.
Приезжаю-прихожу - на бумажке другой курс, еще старый.
Спрашиваю кассиршу - она его же и называет.
Я ей говорю - а вы проверьте.
Лезет смотреть - ах да, поменяли.

А с ПУМБ еще веселее. Прихожу, на бумажке курс другой. Говорю кассирше - мол я вижу на сайте банка другой курс. Она отвечает: "Ну это курс, который еще будет когда-то. А пока его нет". Думаю, что за черт, агрегатор ошибся. Ищу на сайте банка, но там черт ногу сломит, где тот курс. Ухожу. Потом уже в пути думаю - стоп, что-то не так. Возвращаюсь, подхожу к менеджеру. Она проверяет, да, курс другой. Но пока не поменяли. Через 10 минут меняют и я покупаю то, что хотел по 27,90. С момента появления курса на сайте и на агрегаторе прошло больше полчаса минимум. Центральное отделение ПУМБ в Харькове, центральнее не бывает.

Про Юнекс я уже молчу.
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 15 лис, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34

  pesikot написав:
  bub-har написав:первом посте подробно изложил чем держат стабильность эти!

Это был поток бессвязного текста, без объяснения причин и следствий.
Вы далеки от текущих валютных ситуаций.
Кроме эмоционального "эти будут держать па 28". За счёт займов ? с займами сейчас проблем-с, а курс падает. Избыток предложения доллара на межбанке и наличие гривны установило равновесный курс на межбанке.
Наличный рынок подтвердил тренд
та какие там причины и следствия? Эти берут по чём дают без всяких последствий,потому,что знают,что умоют руки и отдавать не им,поэтому и пылесосят почёрному! На счёт эмоций согласен,поэтому прекращаю дискуссию,валютный рынок это не моё и мне бы подороже спрыгнуть-время поджимает!
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  Proofy написав:с какими то барыгами дела имеете. Бывает такое, что кассир не знает, но при покупке программа выводит.


То есть вы решаетесь на покупку валюты по курсу, который вас не устраивает, в надежде, что курс все-таки окажется правильным? Понятно, что можно остановить процесс, но как-то геморно выглядит.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44

  Mazay256 написав:То ж сказка :). Реальность же сурова и беспощадна. К примеру, есть у нас хата на хуторе близ Диканьки. Лет 20 назад там ещё жили люди, пару десятков семей, сейчас уже никого нет, вымерли последние старики. Там даже воров не бывает, - у отца пасека стоит безбоязненно.


Хутора уходят, село ужимается и стает компактнее. Сам вырос на хуторе. Но уверен, они возродятся в новой форме. В форме феремерских хозяйств, поместий и т.п.
В твоей же Диканьке там есть ресторан в Пронях, в форме хутора ...
Национальный стиль, хорошая национальная кухня. Народ туда заезжает.
Туда бы побольше Гоголя, солох, рождественской мистики и пьяных гулек, а летом Вия и русалок ...
Не протолкунться было бы. Как в августе в Сорочинцах.
Всё это будет. Но требуется время, чтоб эта бизнес идея пришла в голову кому-то деловому и предприимчивому.
Гоголя читают и почитают во всем мире.
Народ бы ехал погулять туда на Рождество как к святым местам.
Сделайте там с десяток хуторов, в которых бы можно было оттянуться по полной.
Мировая известность у них уже есть.
:idea: :idea: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:45

  bub-har написав:
  pesikot написав:Какие все умные задним умом. Что-то вам там напоминает, когда держали па восем.
При чём здесь задним умом? или абы шо ляпнуть? Я же не написал,что купил па 8 при овоще,а спрыгнул в сентябре па 28,5! Просто напромнило ситуацию при овоще и его стабильность и не более того!


А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Смутно! Наверное многие были счастливы от правления юли!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:38

  bub-har написав:
  Tolevas написав:А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Смутно! Наверное многие были счастливы от правления юли!
А, это наверное тогда когда курс опустился до 4,85,а потом бахнул на 8,а потом на 13 и опустился на 8 и овощ принял хозяйство и прекрасно с ним справился!
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