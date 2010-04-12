прчитайте внимательно,я в первом посте доходчиво изложил чем держат стабильность эти!pesikot написав:
Сейчас спалили ЗВР с 40 ярдов до 20 ярдов ? Нет ? Тогда что вам напомнило.
Или па 33 не состоялось и вас это активно мучит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:16
прчитайте внимательно,я в первом посте доходчиво изложил чем держат стабильность эти!
Востаннє редагувалось bub-har в Чет 15 лис, 2018 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20
Подождем данные GfK за октябрь - на следующей неделе будут.
Пока стат. есть разве что по спросу на новые авто - упал он в годовом исчислении, при том, что до этого рос. Вероятно, что и в целом потребительские настроения начнут снижаться
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:28
Это был поток бессвязного текста, без объяснения причин и следствий.
Вы далеки от текущих валютных ситуаций.
Кроме эмоционального "эти будут держать па 28". За счёт займов ? с займами сейчас проблем-с, а курс падает. Избыток предложения доллара на межбанке и наличие гривны установило равновесный курс на межбанке.
Наличный рынок подтвердил тренд
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:31
Толку от бумаги. Бумага-то есть, как же без нее, но курс на ней еще старый.
Еще раз - вижу на агрегаторе курсов, что какой-то банк поставил вкусный курс.
Приезжаю-прихожу - на бумажке другой курс, еще старый.
Спрашиваю кассиршу - она его же и называет.
Я ей говорю - а вы проверьте.
Лезет смотреть - ах да, поменяли.
А с ПУМБ еще веселее. Прихожу, на бумажке курс другой. Говорю кассирше - мол я вижу на сайте банка другой курс. Она отвечает: "Ну это курс, который еще будет когда-то. А пока его нет". Думаю, что за черт, агрегатор ошибся. Ищу на сайте банка, но там черт ногу сломит, где тот курс. Ухожу. Потом уже в пути думаю - стоп, что-то не так. Возвращаюсь, подхожу к менеджеру. Она проверяет, да, курс другой. Но пока не поменяли. Через 10 минут меняют и я покупаю то, что хотел по 27,90. С момента появления курса на сайте и на агрегаторе прошло больше полчаса минимум. Центральное отделение ПУМБ в Харькове, центральнее не бывает.
Про Юнекс я уже молчу.
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 15 лис, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34
та какие там причины и следствия? Эти берут по чём дают без всяких последствий,потому,что знают,что умоют руки и отдавать не им,поэтому и пылесосят почёрному! На счёт эмоций согласен,поэтому прекращаю дискуссию,валютный рынок это не моё и мне бы подороже спрыгнуть-время поджимает!
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:36
То есть вы решаетесь на покупку валюты по курсу, который вас не устраивает, в надежде, что курс все-таки окажется правильным? Понятно, что можно остановить процесс, но как-то геморно выглядит.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44
Хутора уходят, село ужимается и стает компактнее. Сам вырос на хуторе. Но уверен, они возродятся в новой форме. В форме феремерских хозяйств, поместий и т.п.
В твоей же Диканьке там есть ресторан в Пронях, в форме хутора ...
Национальный стиль, хорошая национальная кухня. Народ туда заезжает.
Туда бы побольше Гоголя, солох, рождественской мистики и пьяных гулек, а летом Вия и русалок ...
Не протолкунться было бы. Как в августе в Сорочинцах.
Всё это будет. Но требуется время, чтоб эта бизнес идея пришла в голову кому-то деловому и предприимчивому.
Гоголя читают и почитают во всем мире.
Народ бы ехал погулять туда на Рождество как к святым местам.
Сделайте там с десяток хуторов, в которых бы можно было оттянуться по полной.
Мировая известность у них уже есть.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:45
А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:38
А, это наверное тогда когда курс опустился до 4,85,а потом бахнул на 8,а потом на 13 и опустился на 8 и овощ принял хозяйство и прекрасно с ним справился!
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