Додано: Чет 15 лис, 2018 23:31

yama написав: просите бумагу с печатью и подписью сегодняшним числом с курсами валют. В нормальных банках эта бумага находиться под стеклом непосредственно в\на возле кассы и доступна для обозрения. Если нет тогда спрашивайте где бумага с подписью печатью и датой ? Вообще беспридел какой-то описываете никогда такого в банках г.Львов не видел просите бумагу с печатью и подписью сегодняшним числом с курсами валют. В нормальных банках эта бумага находиться под стеклом непосредственно в\на возле кассы и доступна для обозрения. Если нет тогда спрашивайте где бумага с подписью печатью и датой ? Вообще беспридел какой-то описываетеникогда такого в банках г.Львов не видел

Толку от бумаги. Бумага-то есть, как же без нее, но курс на ней еще старый.Еще раз - вижу на агрегаторе курсов, что какой-то банк поставил вкусный курс.Приезжаю-прихожу - на бумажке другой курс, еще старый.Спрашиваю кассиршу - она его же и называет.Я ей говорю - а вы проверьте.Лезет смотреть - ах да, поменяли.А с ПУМБ еще веселее. Прихожу, на бумажке курс другой. Говорю кассирше - мол я вижу на сайте банка другой курс. Она отвечает: "Ну это курс, который еще будет когда-то. А пока его нет". Думаю, что за черт, агрегатор ошибся. Ищу на сайте банка, но там черт ногу сломит, где тот курс. Ухожу. Потом уже в пути думаю - стоп, что-то не так. Возвращаюсь, подхожу к менеджеру. Она проверяет, да, курс другой. Но пока не поменяли. Через 10 минут меняют и я покупаю то, что хотел по 27,90. С момента появления курса на сайте и на агрегаторе прошло больше полчаса минимум. Центральное отделение ПУМБ в Харькове, центральнее не бывает.Про Юнекс я уже молчу.